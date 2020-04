Dale vida a tus marcos antiguos con estas ideas

Muchos tenemos en la piecita del fondo, desde hace años, marcos en desuso con pátinas viejas o con aspecto lúgubre (con fotos de bisabuelos incluidas) que pueden mejorarse con pocos materiales y mucha imaginación. Alejandra Cicchitti -especialista en antigüedades- nos mostró algunos ejemplos. ¡Animate y reciclá el tuyo!

1-Hablando de marcos con aspecto lúgubre pero con hermosos detalles. Aquí hay uno como era originalmente. Se pintó de blanco, se aprovechó el vidrio bombé y se colocó una imagen simpática para quitarle ceremonia al objeto. Este marco, como otros, tiene da la posibilidad de colgarse y trabajarlo en forma horizontal o vertical.

2- Los aerosoles que existen ahora logran matices y tonalidades especiales. Un bastidor retro puede alegrar y decorar un ambiente realzando su color. Hay que elegirlo teniendo en cuenta la decoración en la que se colocará: los sillones, alguna mesita cercana, las cortinas, la pantalla de una lámpara, etc.

Un toque plateado sobre el marco, por ejemplo, logra un acabado actual sobre un objeto antiguo.

3- Otra buena idea es armar lindísimos espejos. Es bueno aprovechar las formas y detalles que los ebanistas y artesanos les dieron trabajándolos con moldes de yeso o tallando madera. Además como existen de tantos tamaños y formas diferentes, se pueden lograr espejos muy atractivos. Un buen consejo para destacar el espejo es hacerle colocar un cristal con bisel, eso realzará para siempre la pieza.

4-Hay una buena cantidad de marcos antiguos que no son ni rectangulares ni ovalados. Si hay suerte, puede que aun conserven intacto su vidrio bombé (de esos ya no se fabrican más!). Tienen un plus que se puede aprovechar: están ya pintados y tratados en los bordes con pinturas de antes, que además conservan una linda pátina lograda por el paso del tiempo. Teniendo en cuenta el color del marco, se buscará una foto o imagen impresa a gusto para colocarle.

5-Ideas para aggiornar el uso de marcos: agregarles una pizarra y utilizarlo de ayuda memoria en la cocina, adosarles ganchitos en la parte inferior para usarlos de llaveros en algún lugar del recibidor o colocarlos simplemente como decoración en un rincón.

6- El uso de marcos antiguos es una buena opción para decorar negocios. La imaginación y el toque personal son importantes. Por ejemplo, los portarretratos de escritorio, ofrecen la posibilidad de exhibir precios, marcas y avisos con mucho glamour, a los clientes. Pueden pintarse de los colores de la marca o del local y siempre resaltarán del resto de los objetos que decoran el lugar.



Estas son algunas ideas para refuncionalizar marcos con lo que tengamos en casa: aerosoles, pinturas, tiempo, imaginación y ganas de hacer algo lindo.