Estas son las mesas de centro que quedaran perfecto en tus espacios

Este es el top 5 de mesas de centro que no fallan nunca. Son las que más me gustan y según tu espacio podes elegir la que más te guste.

De madera, con patas, terminación matte. Es ideal para para espacios que no son ni muy clásicos ni muy modernos.

De metal con tapa metal o tapa de madera. Ideal para espacios que tienden a ser modernos o de líneas simples.

Rústica, con una buena terminación para que no esté astillada pero que al mismo tiempo conserve todas las marcas e imperfecciones de la madera.

De metal y vidrio. El vidrio puede ser traslucido o con color, de esta forma se ve un brillo perfecto.

Redondas de madera. Si no tenes mucho espacio, es ideal que una sea más alta que la otra. De esta forma se puede guardar una parte de la más baja en la más alta como se ve en la imagen.

En mi experiencia en proyectos de interiorismo, he visto que un error común es elegir los muebles por separado. Es decir sin tener en cuenta los demás muebles que hay o los que se necesitan adquirir. Si no te sentís segura o necesitas asesoramiento no lo dudes. Siempre es mejor ir de a poco que comprar o mandar a hacer todo junto sin un criterio.