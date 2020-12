Errores que debes evitar a la hora de decorar tu casa

Llego la hora de decorar la casa, y es cuando explota nuestra imaginación con un sin fin de ideas, el problema llega cuando hay discrepancia entre las familia y amigos.

Capaz ya lo has hecho, y se han cometido ciertos errores de principiantes, pero tranquilo el hecho de tomar la iniciativa es muy bueno, en esta oportunidad se enseña 3 errores que debes evitar al momento de decorar tu casa.

Comprar sin sentido

El problema más grave es el querer decorar sin tener claro qué es lo que se quiere, o lo que realmente necesitas, uno de los errores más comunes es comprar lo primero que vez, y cuando llegas a ver, en la casa se tiene un sin fin de cosas que no combinan, no usas y a la vez no tiene sentido.

Usar más de dos estilos de decoraciones

El usar muchos objetos decorativos por toda la casa no es la mejor opción, ya que recargas el ambiente y no resulta práctico, todo lo contrario, tu casa se convierte en un generador de ruido visual y no es lo que se quiere.

No diseñar una paleta de color adecuada

Una de las decisiones más importantes a la hora de decorar es ¿qué color usar?, la verdad es que no es muy difícil, tienes que tomar en cuenta tus gusto, el espacio, y saber que quieres transmitir, un consejo práctico y efectivo son los color neutros para las paredes y dos colores de contraste.