Aprende a usar el rojo para decorar tu casa: ¡tus espacios lucirán increíble!

Muchas veces me consultan cómo elegir los colores y no fallar en el intento. Por eso, tomamos el rojo como ejemplo (y sus variaciones) ya que no es una tarea sencilla y depende mucho de la percepción.

Todo el mundo del color tiene que ver con la percepción de cada persona, es decir de cómo ve lo que ve. Podemos guiar con algunos criterios pero finalmente, terminará decidiendo lo que cada uno ve y siente respecto a eso.

En la siguiente imagen, se forma un espacio que parece salido de la TV. Es que la forma del mobiliario en conjunción con el color y la alfombra da un aspecto teatral o escenográfico a la imagen. De fondo acompaña un mural que engama con estas tonalidades.

Este color lo relacionamos con la pasión, sanguinidad, fuerza, pero también con el feminismo, la sensualidad y elegancia. En la siguiente imagen está muy bien aplicado y creo que transmite mucho de lo anteriormente mencionado.

También se puede aplicar para dar un toque o shock de color a espacios que son monocromáticos o donde predominan colores neutros, como en la siguiente imagen.

Y por último, para contrastar o llamar la atención. Aplicado en una fachada, donde la materialidad es fría y simple.

En mi experiencia como Diseñadora de Interiores siempre recomiendo que cualquier duda, así como el desarrollo de algún proyecto, la puedan consultar con un profesional. Por más básica que parezca, ayuda a evitar errores que pueden salir más caros de lo que se ahorrarían. En este caso recomiendo siempre hacer pruebas de color en el lugar donde se ira a pintar o elegir un textil.