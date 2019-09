Fashion Police en Femme Maison

El suplemento MDZ Femme preparó un gran evento beauty que se llevó a cabo el sábado 14 de septiembre en los jardines de Bodega Chandon. Con un clima perfecto el evento reunió tanto a mujeres como a hombres.

Se pudo disfrutar de moda, belleza, cosmética, decoración, música y gastronomía, en un marco perfecto para que el evento.

MDZ Femme estuvo ahí para analizar los diferentes looks que eligieron tanto mendocinas como mendocinos.

Con la mirada crítica de nuestro Fashion Police Santi Sibilla, elegimos los estilismos más destacados. Encontramos una amplia variedad, desde lo más clásicos a lo más chic.

Look 1: Un mix de estilos romántico, rocker y sporty

ROMINA RIGOLDI

Look 2: Flower print con un outfit muy setentero

Look 3: TotalBlack + demin una combinación que jamás falla

Look 4: Mix de texturas, líneas, cuero y shock de color

Look 5: Vestido camisero y ruana para un look boho

Look 6: Orientalismo chic

Look 7: New look súper chic

Look 8: Black and White para un outfit inspirado en estilo lady like de los años 50

Look 9: Estiloso y chic para un outfit con aires del estilo "bon vivant"

Look 10: Polka dots el infaltable print de la primavera

Look 11: Un duo muy casual y estiloso

Look 12: Romántica y sporty chic

Look 13: Un trio muy trendy: totalwhite, lino, y sedas estampadas

Look 14: Elegante casual

Look 15: Un outfit casual smart ¡Súper trendy!

JUAMPI BELLELI.