Emprendedoras: las tendencias 2019 de Instagram

Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más importantes de la historia. Para las empresas, en particular, la plataforma lanzada en 2010 es clave a la hora de incrementar el reconocimiento, atraer audiencias y convertir el contenido en ventas. Es, en definitiva, un gigante al que sería un error ignorar.

“Con mil millones de cuentas activas por mes, Instagram es hoy más popular que redes como Twitter o LinkedIn. En gran medida, este crecimiento se debe a que es visualmente atractiva, centra su atención en la experiencia del usuario y de manera continua ofrece nuevas características que encantan a los internautas”, afirma Carolina Samsing, directora de Marketing de Iberoamérica de HubSpot, la plataforma que ayuda a los negocios a crecer mejor.

A partir de los datos del “Informe de la Interacción en Instagram 2019”, elaborado por HubSpot y Mention, Samsing comparte las principales tendencias de este año que pueden impulsar las estrategias de los negocios en esta red social:

Interacción: el audiovisual es rey

En promedio, las publicaciones con videos reciben mayor número de “me gusta” (100), así como de comentarios (150) que otros posts. Este formato es tendencia, por lo que las empresas deben centrar sus esfuerzos en publicarlo con más frecuencia. La recomendación es postear más videos e historias, así como aprovechar la sección “Historias destacadas”. No obstante, si resulta difícil crearlos todos los días, se puede publicar una combinación equilibrada de imágenes, secuencias y audiovisuales de manera regular, esto asegurará una tasa de interacción general estable.

Hashtags sí, pero relevantes

Instagram permite hasta 30 hashtags en una publicación, pero esto no significa que se deban usar todos. Se han vuelto tan populares que los usuarios ya no reaccionan a ellos y han comenzado a ignorarlos. Por esta razón, es recomendable incluir no más de 4 o 5 en cada post. Para elegirlos bien, hay que investigar cuáles les funcionan a los competidores, así como a los influencers de cada sector. Por último, es bueno crear algunos específicos de tu empresa. De acuerdo con Sprout Social, 7 de cada 10 hashtags en Instagram provienen o han sido generados por una marca, de ahí la relevancia de impulsarlos.

Micro Influencers

Muchas veces los influencers masivos no son capaces de llegar a una comunidad específica y relevante de manera tan eficaz como los llamados micro influencers, quienes en general tienen de 50 mil a 100 mil seguidores. Estas celebridades de Instagram están generando un impacto mucho más significativo, indican las tendencias. Esto debido a que cuentan con comunidades pequeñas pero llamativas, ofrecen una imagen más auténtica, generan más interacciones, así como conversiones para los negocios.

“Finalmente, hay que recalcar que lo más importante es que cada empresa identifique las tendencias, así como los datos útiles que más les sirvan, para orientar sus acciones o bien impulsar aquellas que son importantes, pero que no les había prestado la atención necesaria; recordemos que en Instagram 8 de cada 10 usuarios ya siguen a alguna compañía”, concluye Carolina Samsing.