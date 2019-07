El feminismo es para todas y todos

Hoy en día, casi nadie puede decir que no escuchó o leyó sobre feminismo. Pero, ¿qué es en realidad? A simple vista, si en algo estamos de acuerdo, es en que mujeres y varones debemos tener los mismos derechos. Entonces ¿por qué todavía al mencionar la palabra en reuniones familiares o amistosas puede provocar grandes discusiones?

Desde que me especialicé en teoría feminista cada vez que me preguntan a qué me dedico, sé que mi respuesta generará distintas reacciones. En algunas personas el tema causa curiosidad y aprovechan para sacarse la mayor cantidad de dudas. Otras, esbozan rápidamente una explicación de por qué no están de acuerdo con el movimiento. Hace poco, en un almuerzo vendimial, un señor al escuchar mi respuesta se agarró la cabeza y me preguntó: "Si en un país se presentan el cien por ciento de candidatas mujeres a los puestos políticos, ¿cómo se aplicaría la ley de paridad de género?" Hice un breve silencio y le dije: "Si usted me nombra un país donde el cien por ciento de las candidatas son mujeres, yo le explico cómo funciona la ley." Fue el fin de nuestro intercambio de ideas. Lo cierto es que, en todas las naciones del mundo la gran mayoría de cargos políticos están ocupados por varones. Sólo un treinta y tanto por ciento de dichos puestos están representados por mujeres. Quienes generalmente, además, están designadas por aquellos. ¡Y todo esto es gracias al feminismo!

Antes de que el movimiento feminista luchará por nuestros derechos políticos, hace menos de un siglo, no podíamos votar, ser electas ni tener ciudadanía. Salvo algunas excepciones, como la doctora Julieta Lanteri quien burlando las leyes de la municipalidad de Capital Federal logró votar en 1911. El resto, incluidas nuestras abuelas, tuvieron que esperar hasta 1951. Otros derechos como la patria potestad, se alcanzaron recién en los años ochenta.

Por eso cuando me preguntan qué es el feminismo respondo que es el movimiento que lucha por los derechos de las mujeres y el legado más grande de nuestra historia como colectivo. Cuenta con al menos, trescientos años de vida. Miles de referentas. Unas más destacadas, como Simone de Beauvoir con su brillante libro "Segundo sexo". Otras desde el anonimato, como Vandana Shiva con su movimiento de mujeres en la India. Es la lucha diaria y constante por la libertad y dignidad de las mujeres que en pleno siglo XXI, no cuentan con un montón de derechos, siendo que nuestros pares masculinos gozan de grandes privilegios por el solo hecho de ser varones.

El feminismo ha mejorado la vida de millones de mujeres, pero también de hombres. Cuestiona los estereotipos de género y el castigo social que sufren quienes se animan a romperlos.

MDZ Femme nació como un suplemento de belleza destinado a mujeres. Hoy abarca todos los temas de la vida cotidiana y muchos de sus seguidores son varones, razones por las cuales se ha convertido en uno de los más leídos de la región. Entendiendo que el feminismo ya no es, como fue en el pasado, un movimiento de elites intelectuales. Sino que está en la calle, en la casa, en la escuela y en cada posteo de Instagram o Facebook, es que decidimos que no puede quedar fuera de nuestro universo.

¿Nos acompañás a descubrirlo?

Acerca de María José Elmelaj

Especializada en género e igualdad. Abogada. Actriz.

Creadora de Mundo Feminista 2020 espacio de debate abierto sobre temáticas de género y diversidad. Disertante. Capacitadora.