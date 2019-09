Aries

Cambiá tus creencias, tu mente está atrapada en una dirección lineal, girá sobre tus pies viendo 360°. Podrás encontrar una vistas que expandirán tu mirar y así podrás mirar más lejos. Te equilibrás conquistando otros lugares, otros paisajes.

Tauro

Tus tiempos son a tu modo, no te apures para llegar a donde llega el resto de las personas, tu paso seguro es el que te lleva por constancia a ese logro esperado. Equilibrá con paciencia , todos los días un poco y con el tiempo será mucho.

Géminis

Ve hacia tus objetivos en grupo, con amigos, con personas que buscan tu mismo bienestar para todos, la duda entorpece, el equilibrio está en unir lo dividido, tomando decisiones con el equilibrio de saber valorar cada cosa en su lugar.

Cáncer

Creé en tu misión, la capacidad de contener, de ampliar tu familia, más allá del vínculo de sangre y raza, están los vínculos de elección por amor y por coincidencias en las búsquedas en beneficio a la humanidad. Te equilibras con el fluir de tu amor hacia lo que hacés y te da seguridad, alegría, bienestar.

Leo

Aceptá quién sos, tu presencia es esperada por los que saben valorar lo mejor. Los que no pueden expandir su mente, no pueden aceptar ser premiados por el universo. Te equilibrás con tu nobleza y dignidad, lo que viene desde el corazón, llega a todos.

Virgo

Actúa en el servicio sin perder el valor de darte tiempo y descanso. Buscá compañeros en tu trabajo y hacer diario. El placer de ser útil, equilibrá tu verdadero centro interior

Libra

Anunciá tus decisiones sin pedir permiso, siempre esperas aprobación de alguien, crecé con cada paso que das, descubriendo la autosuficiencia. Te equilibrás cuando sos justo contigo y ubicás a los demás en cada rol que le pertenece.

Escorpio

Tomá de tus raíces lo mejor, sos quien ha llegado a poner en vista lo que otros no pueden aceptar de sí mismo. Aislarse no es la mejor versión de vos. Te equilibrás transformando errores pasados, lo que no podés hacer en un momento de la vida, aparece una nueva oportunidad cuando realmente estás preparado.

Sagitario

Crea y cree sin autoritarismos, tu visión es creer en una verdad que es como un gajo de una fruta, pero no es la totalidad. Te equilibrás con la verdad de todos, cuando tu capacidad expansiva ve el paisaje en amplitud, podés ver que dónde estás, ha sido también tu propósito inconsciente.

Capricornio

Seguí tu transformación, venís en un largo proceso desde 2018 y estás dando lo mejor de vos, para llegar a una nueva etapa reiniciado y fortalecido. Te equilibra ser responsable cos vos, para así dar lo mejor a los demás.

Acuario

Quien te acompaña también quiere libertad, amar con entereza ubica la libertad en un espacio tan evidente, que aquel que convive con vos se mueve sin sentir tu presencia. Te equilibrás con tu mente elevada, abrís el camino de los que encontrarán el paso a paso para que la evolución sea real.

Piscis

Tu gran sentir te va mostrando el camino que te conecta con tu divinidad, no dudes de tu campo energético que percibe lo sutil. Te equilibra y sana todo lo que vas armando con sentido espiritual y mágico.