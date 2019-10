Bolsos para hombres: cómo llevarlos

Quizá en ese tiempo lo era, pero en la actualidad el uso de este accesorio no está limitado solo a ellas. En la actualidad, en la que vivimos, donde todo; incluido el tiempo, corre a la velocidad de la luz, no podemos darnos el lujo de cargar lo rigurosamente necesario como las llaves y el celular. Ahora, la computadora portátil, tablet y otras herramientas electrónicas forman parte de nuestro día a día, por lo que los bolsillos en los pantalones yo no son suficientes.

1 Maletín.

Hay vida más allá de la mochila y el bolso cruzado cruzada. Los bolsos para hombre se dividen en varios tipos. Los diferentes estilos se diferencian por el tamaño, la forma y la manera de llevarlo: colgado del hombro, de la mano o cruzado sobre el pecho. Lo que todos tienen en común es que ofrecen la posibilidad de acceder rápidamente a su interior.

2 Bandolera.

Cada hombre tiene un estilo preferido, pero es una buena idea formar una colección de bolsos lo más variada posible. La razón es que, dado que a cada uno se le da un uso distinto, contar con bolsos de varios estilos te ayudará a estar a la altura de una gran variedad de ocasiones.

3 Mochila.

A continuación una galería de imágenes para que tengas en cuenta la variedad de los mismo que existen. ¿Cuál de ellos elegirías?

4 Necesser.

Es hora de deshacerse de prejuicios, los hombres también tienen permitido cargar algo más que solo el teléfono, la billetera y las llaves. Ve más allá de los bolsillos en tu ropa y arriésgate con uno de estos modelos. Quizá no todos sean para ti, encuentra el que se adecue más a tu estilo de vida y adueñate de él.

Bolso de mano.

Riñonera.

Tote Bag.