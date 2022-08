Tres maneras de limpiar piedras y cristales para cargarlos de energía

Las piedras o cristales funcionan como talismanes cargados para ayudarte a concretar tus deseos y también como protección. Pero siempre hay que limpiarlos para que puedan cargarse de buena energía. La experta en feng shui y astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte todas las maneras que tienes de limpiar piedras y cristales para cargarlos de energía.

“Existen muchas recomendaciones para el uso de piedras, como que hay que sacarlas para que se limpien y tomen la energía de ese momento mágico de la luna, que se da cuando hay luna llena”, comenta la experta que brinda sus tips y consejos en su IG @fengshuirafaela.

Cuando hablamos de piedras o cristales y queremos limpiarlas, nos referimos a quitarle las energías negativas que pueden estar cargadas por el uso. Limpiarlas a la luz de la luna llena no es la única opción. “Hay muchas maneras de limpiarlas, no solo con la luna. También puede ser con agua corriente fresca. Si el agua es de río o de mar, mejor. También el incienso y la tierra son buenos limpiadores”, asegura Rubin, que tiene disponible en su web un Taller de limpieza energética online.

Una vez limpias las piedras o cristales deben cargarse de energía positiva, energía de la naturaleza. Para ello deben colocarse en la tierra, puede ser en una maceta al sol o a la luz de la luna llena.

“Pero atención esto no significa que podamos cargarlas siempre que hay luna llena, sino que esto va depender de cómo esté aspectada la luna”, advierte la experta. “Cuando haya eclipse de Luna no se podrán cargar las piedras- agrega Rubin-. Eso se debe a que la luna llena estará oscurecida parcialmente por la tierra, por eso que en esa ocasión no es conveniente poner las piedras a la luz de la luna”.