Cinco prendas básicas en el armario de cualquier mujer de Leo

No se necesita de mucho para hacer feliz a una mujer leonina. Sin embargo, ellas consideran 5 prendas básicas en su armario que no le pueden faltar por nada del mundo. Veamos en detalle a cada mujer del signo de Leo y elevemos esos looks.



Las mujeres leoninas

Ellas son las nacidas entre el 23 de julio y el 22 de agosto. Las mujeres leoninas, o bajo el signo de Leo, se caracterizan por ser personas muy creativas, arrogantes, apasionadas, tercas, generosas, inflexibles, de buen corazón, flojas, alegres, humorísticas y egocéntricas. Eso sí que es mucho.

Sin embargo, a la hora de elegir 5 prendas básicas en su armario, no son tan difíciles. Destacando que el signo Leo se ama mucho a sí mismo y le encanta sentirse importante, a la hora de vestir querrá de seguro sentirse cómoda, pero sexy a la vez.

Asimismo, como en general la mujer leonina puede pecar de egoísta, solo porque se aman demasiado, hay que mimarlas y hacerlas sentir que con lo poco o mucho que lucen, se ven radiantes.

Para ir más profundo, por ser de naturaleza explosiva, la cual se debe a que es un signo de fuego, qué mejor que concentrar esa energía en unas prendas básicas que le combinen con todo en cualquier momento del día, así no sacan a relucir su enojo.

Las 5 prendas básicas en el armario de cualquier mujer leonina - Fuente: Me lo dijo Lola.

Son sensuales: Las 5 prendas que no le pueden faltar en su armario

Ahora sí. Como adora sentirse fuerte y poderosa, la mujer leonina tiene una prenda básica esencial que no le puede faltar para sentirse fuerte e independiente y son las camisetas. Las prefieren por sobre todo para tener suficiente libertad para moverse a sus anchas.

Atrevidas y sensuales, irán por un estilo particular sin pasar desapercibida y por ello, otra de las prendas que no le pueden faltar en su armario, es un vestido sexy. Con uno, ya son felices y lo usarán como caballito de batalla las veces que sea necesario.

Vamos por más. La sobriedad la reemplazan por la excentricidad. Siempre que pueden adaptan sus outfits a su tipo de cuerpo particular. En una palabra, buscan brillar y lo logran a través de un estilo atípico y ecléctico.

Otra de sus prendas preferidas son las transparencias y las prefieren en unos crop tops como también en faldas irregulares. Sin dudas, son algunos de sus principales aliados a la hora de causar una impresión en los demás.

Y, por último, como corren tras la novedad o la tendencia, viven desafiando sus propios límites para superarse y destacarse. Y es que, la mujer leonina ama la moda, aunque no sea complicada. Su carácter glamoroso lo llevan hasta en sus looks más informales.

Portan una sofisticación no tan encubierta y verse impecable es su regla número uno. Sin embargo, tienen como regla general, que lo exterior no es lo único importante, ya que su delicada y abundante variedad está en su variada ropa interior, porque también seduce.

¿Te sientes identificada mujer leonina? Cuéntanos.

