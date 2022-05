Astrología china: cuáles serán los signos más afectados en el mes Serpiente

Según la astrología china del 5 de mayo al 5 de junio la energía de la Serpiente influirá sobre nuestras vidas. Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte predicciones y pautas para saber cuáles serán los signos más afectados este mes.

“Como sucede todos los meses cada signo reacciona de un modo diferente con el signo del mes. En este caso la Serpiente afectará a algunos más que a otros. Unos signos deben cuidarse de accidentes, otros tendrán que poner en la mira las cuestiones laborales y el dinero y algunos se verán llevados a profundas discusiones familiares”, asegura Rubin, en IG @fengshuirafaela.

Lo importante es aprender a fluir con la energía, conocer las predicciones y el panorama general para poder actuar en función de eso. “Siempre digo que no da lo mismo hacer cualquier cosa cualquier día. Los resultados de lo que te propongas serán diferentes”, asegura la experta que mes a mes realiza una Agenda de Energías con las actividades favorables y las de riesgo día por día.

Aquí una guía completa signo por signo para saber cuáles serán los más afectados en el mes Serpiente.

RATA

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020.

“Es posible que las inversiones o las actividades especulativas, como los juegos de azar, no sean la mejor opción durante este mes. En este momento del año, podrías tener más posibilidades de perder dinero que de ganarlo. Reserva dinero para gastos familiares. Además de eso, también podrías lastimarte con objetos metálicos, así que aumenta las precauciones. Esto también puede relacionarse con un auto. Debes cuidarte de todo elemento metal”.

BUEY

1937, 1949, 196?1, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

“Podría haber cambios inesperados y positivos en tus inversiones, quizás más ganancias. Además de eso, también puedes tener la oportunidad de volver a conectar con personas del pasado. Reunirte con tus viejos amigos y recordar los buenos días puede ser un gran momento para esperar durante este tiempo. Un viaje por el carril de la memoria podría ser justo lo que te ordenó el médico”.

TIGRE

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

“Sigues en esta racha no tan afortunada, la eficiencia en el trabajo puede ser insuficiente este mes y tu rendimiento laboral puede no estar a la altura. No siempre podemos ser perfectos o disfrutar de buena suerte durante todos los meses. Podrías perder el tren, pero no te desanimes y sigue luchando por ser mejor. Es normal sentirse desmotivado, a pesar de esto debes continuar esforzándote de manera más inteligente para un mejor mañana”.

CONEJO

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

“Tienes buena suerte en cuestiones de riqueza este mes, pero necesitas idear un plan adecuado para manifestar esa buena suerte en la riqueza en una realidad. Para ganar en las inversiones, se requiere mucha investigación. Asegúrate de hacer los estudios necesarios, así como todas las evaluaciones de riesgo, antes de poner tu dinero en algo, con alguien o en algún lugar. Esto te asegurará que no sufras pérdidas indeseadas”.

DRAGÓN

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

“En el trabajo, las cosas están mejorando. Las tareas asignadas a usted podrían mejorar y ser más fáciles. Además de eso, parece que este mes también es el mes adecuado para el amor. Tu suerte en el romance está fuera de serie. Entonces, si sientes algo por otra persona, ahora es el mejor momento para confesarlos. Puede que te rechacen, pero tus posibilidades de tener un gran amor son muy altas”.

SERPIENTE

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

“Incluso las fortunas tranquilas tienen sus propios giros y vueltas. Hay una desaceleración con el progreso del trabajo, debes planificar todo para no fallar y tener mayor seguimiento para mejores resultados. Tómalo con calma, un paso a la vez, y trata de prestar más atención a tu bienestar físico. Tener malas condiciones de salud además de la tensión laboral no te hará bien. Tu cuerpo pide atención”.

CABALLO

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.

“Este mes comenzarás recibiendo una buena cantidad de ingresos. Sin embargo, después de eso pueden aparecer tus acciones de gastar más. Tu mentalidad puede estar configurada como ‘si tengo el dinero, ¿por qué no gastarlo?’ Pero esto podría hacer mella en tus ahorros y llevarte a enfrentar una crisis financiera. A fin de mes, incluso podrías encontrarte atrasado en tus gastos. Debes tener cuidado y no gastar de más”.

CABRA

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

“Tu suerte probablemente no será muy buena este mes. También puedes llegar a enfrentar ciertas dificultades en el trabajo y dentro de tu relación personal. Habrá muchos problemas. Todos estos obstáculos ejercerán presión sobre ti y pueden causarte bastante tensión. Esto puede llegar a afectarte mentalmente. Por eso es importante que tengas paciencia y cuidado”.

MONO

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

“Habrá grandes desafíos en el lugar de trabajo. Será habitual que te encuentres trabajando mucho, (esto incluye horas extras) y, además tus jefes y colegas podrían terminar haciéndote pasar un mal rato. Las cosas serán difíciles, pero no imposibles. Además de eso, debes tener cuidado con el amor, porque este mes también podrías encontrarte con numerosas trampas románticas”.

GALLO

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

“Ya sea en el lugar de trabajo o en tu casa, para los problemas que se te presenten tendrás la ayuda de otras personas. Tu suerte de Noble parecería ser buena este mes, y tendrás gente Noble que te ofrecerá su ayuda, cuando la necesites. Será un mes en el que se concederán todos tus deseos, tanto en tu carrera como en la vida en general, serán tan suaves como siempre has querido que sean”.

PERRO

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

“Ya sea en tu carrera, el dinero o tus estudios tendrás espacio para el desarrollo. Todo crece y todo evoluciona. Solo tienes que poner la cantidad adecuada de esfuerzo para que esto suceda. Si eres padre o madre debes estar alerta ya que puedes tender a preocuparte por tus hijos este mes. En lo laboral asegúrate de discutir las cuestiones con tus socios. Recuerda la frase que dice: unidos te paras, divididos caes”.

CERDO

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

“Tu mal genio puede hacer que tengas una relación tensa con tu familia. Esto es extremadamente desfavorable, ya que daría lugar a peleas sobre asuntos triviales en tu casa. Las peleas innecesarias nunca son divertidas, por lo que debes encontrar una manera de canalizar toda esa ira en otra parte. Los Cerdos también tendrán la oportunidad de viajar con fines comerciales en 2022”.