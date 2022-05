Astrología china: cuáles son los días de la suerte de la semana

Esta semana del mes de mayo es muy especial. Los efectos del eclipse total de luna se sentirán en cada uno de los signos por un tiempo. Por eso más que nunca es importante conocer cuáles son los días de la suerte para esta semana que empieza y aprovechar la energía a tu favor. “Fluir con la energía es clave para sobrellevar tiempos difíciles. Conocer más información de tu signo y de cómo fluir con la energía es fundamental”, asegura Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com.

“Es importante saber que los días en los que la energía no te acompaña, o no hay buenas hay ciertas actividades que debes evitar”, asegura la experta que comparte tips en @fengshuirafaela y tiene disponible una Agenda de energías on line en la que mes a mes detalla cuáles son los actividades propicias de acuerdo a la energía.

Aquí una guía de astrología china para saber cuáles son los días de la suerte para esta semana

LUNES 16 DE MAYO

DIA SIGNO: Serpiente de tierra yin.

MAL DIA PARA: Cerdo.

MEJOR DIA PARA: Mono.

El lunes la suerte acompaña al Mono. A aprovecharla.

MARTES 17 DE MAYO

DIA SIGNO: Caballo de metal yang.

MAL DIA PARA: Rata.

MEJOR DIA PARA: Cabra.

MIERCOLES 18 DE MAYO

DIA SIGNO: Cabra de metal yin.

MAL DIA PARA: Buey.

MEJOR DIA PARA: Caballo.

JUEVES 19 DE MAYO

DIA SIGNO: Mono de agua yang.

MAL DIA PARA: Tigre.

MEJOR DIA PARA: Serpiente.

VIERNES 20 DE MAYO

DIA SIGNO: Gallo de agua yin.

MAL DIA PARA: Conejo.

MEJOR DIA PARA: Dragón.

SABADO 21 DE MAYO

DIA SIGNO: Perro de madera yang.

MAL DIA PARA: Dragón.

MEJOR DIA PARA: Conejo.

El fin de semana los signos que tendrán suerte y buena energía serán Conejo y Tigre. Perfectos para disfrutar.

DOMINGO 22 DE MAYO

DIA SIGNO: Cerdo de madera yin.

MAL DIA PARA: Serpiente.

MEJOR DIA PARA: Tigre.