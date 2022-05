Astrología: Qué puedes sacar de positivo con Mercurio retrógrado

Mercurio está retrógrado. Para muchas personas esta frase suena como el fin del mundo. Y todos los males que les suceden en estos días los atribuyen a este fenómeno astrológico. Pero la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, explica qué puedes sacar de positivo con Mercurio retrógrado.

“A pesar de que Mercurio retrógrado tiene mala prensa lo podemos aprovechar. Hay que empezar a perderle el pánico y ver cómo se puede accionar con Mercurio retrógrado y no pensar que es un tránsito malo”, asegura la experta en astrología.

Mercurio comenzó a retrogradar el 10 de mayo en Géminis y se volverá a Tauro. Cuando se ponga directo nuevamente, eso será recién el 3 de junio. “Siempre que un planeta comienza a retrogradar los efectos se sienten desde unos días antes. Mercurio tiene que ver con la comunicación, pensamientos e ideas. Por eso en estos días puede ser que se afecten las cuestiones relacionadas a las comunicaciones: que se caigan las redes sociales, que haya problemas con servidores de internet, errores en el envío de mensajes. Atención si mandás a tu jefe el mensaje que querías enviar a un compañero de trabajo. Hagan back up de todo lo que tienen para evitar problemas”, asegura Pengov, quien realiza consultas personalizadas online y dicta cursos de astrología para principiantes.

Si bien con Mercurio retrógrado no es el mejor momento de empezar algo, de arrancar, sí está positivo para otras tantas cosas que vale la pena aprovechar.

“Es el mejor tránsito para revisar viejos patrones y creencias, resignificarlas con quien eres hoy. Es buen momento de recalcular el recorrido. Momento de meterse para adentro a revisar. Siempre que un planeta está retro es como que la energía está para adentro. Esto puede ayudarte a llegar a un acuerdo con el otro”, explica la astróloga.

Y en esta revisión y replanteo de cosas puede que Mercurio retrógrado traiga algunos fantasmas del pasado, ex que reaparecen. “Muchas cosas entran en revisión, pensamientos, ideas. Hay buena energía para hacer procesos terapéuticos, counseling, terapia, es tiempo de que caigan fichas. Puede que volvamos a épocas de nuestra vida que no recordábamos. Esto no significa que todo volverá a ser igual, será para resolverlo de otra manera”.

La energía de Mercurio retrógrado también te invita a poner foco en los vínculos. “Con Mercurio retrógrado se pone muy en juego todo lo que tiene que ver con las relaciones. Es un buen momento para revisar patrones, las maneras en que decimos las cosas. Analizar a fondo nuestras relaciones, qué necesito”.

Para la astróloga lo importante es no frenarse con esta energía, sino ver qué puedes sacar de positivo con Mercurio retrógrado. “A la gente no le gusta Mercurio retrógrado porque la energía se enlentece, se demoran las cosas en salir. Pero no entren en pánico, no le tengan miedo. Deben aprovechar la energía a favor de ustedes. Cuando los planetas retrogradan, recalculan.”