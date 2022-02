Horóscopo: cómo será tu suerte según el tarot signo por signo

“Con el portal energético que se abrió el 2 de febrero y que seguirá hasta el 22 es tiempo de intencionar, de pedir fuerte, de plantearte qué es lo que quieres para tu vida”, asegura la astróloga Silvina Pengov, creadora de www.eluniversoquenoves.com, que comparte cuál será tu suerte según el tarot signo por signo.

Pero no solo se trata de pedir, sino también de pensar qué harás, cómo llevarás adelante aquello con lo que deseas y sueñas. A nivel astrológico uno de los eventos de la semana a tener en cuenta es que el próximo 11 de febrero Mercurio hará contacto con Plutón.

“Es un buen día para tener conversaciones profundas, renegociar. Puede que salgan cosas a la luz que todavía no tenías resueltas”, asegura Pengov que está dictando un curso por zoom El ABC de la astrología para conocer sobre signos, lunas y ascendentes.

Aquí el horóscopo y los principales consejos para saber cuál es el mensaje del tarot signo por signo.

ARIES

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Tiempo de introspección. ¿De qué cosas te estás dando cuenta?”

Consejo: “Comienza a poner más luz a eso que ves. Puede que sientas que están cayendo algunas fichas, debes ponerle sabiduría y luz. Esas cosas del pasado que te sucedieron te dan otras herramientas para afrontar el hoy. Confía en tu sabiduría interior”.

TAURO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Esta semana debes elegir. Puede que sientas varias alternativas y debes elegir por dónde ir”.

Consejo: “Hay cosas que no estás viendo bien. Tal vez aparezca otra persona que te ayude a tener más amplitud en tu criterio.”

GÉMINIS

Carta: La estrella.

Mensaje: “Buen momento. Debes tener mayor claridad. Ve por tu lado creativo.”

Consejo: “Esta es una carta del disfrute, del pasarla bien. Es una semana para conectar con las cosas que te hacen bien y alejarte de las cosas que no van”.

CÁNCER

Carta: La justicia.

Mensaje: “Debes tomar decisiones, tal vez estás esperando una respuesta y probablemente será un sí”.

Consejo: “Tienes que ser más justo contigo mismo. A la hora de tomar una decisión evalúa bien los pros y los contras y sigue para adelante”.

Virgo tienes que conectar más con tu deseo, con tu lado creativo. Con las cosas que te encienden, que te apasionan. Foto: Unsplash

LEO

Carta: El Papa.

Mensaje: “Esta carta marca que si estás atravesando un momento complejo debes buscar guía y conexión con alguien que te pueda ayudar, asesorar. Es momento de pedir ayuda”.

Consejo: “Puedes sentirte un poco golpeado, al estar bajo los efectos de Saturno en Acuario. Puede que estés viendo una realidad que no veías. Está bueno que te dejes ayudar.”

VIRGO

Carta: El diablo.

Mensaje: “Esta semana debes conectar más con tu deseo, con tu lado creativo. Con las cosas que te encienden, que te apasionan”.

Consejo: “Tienes que dejar de intentar controlarlo todo. Animate a ser más visceral. De eso se trata”.

LIBRA

Carta: El juicio.

Mensaje: “Es una semana para despertar, para conectar con ese llamado, la vocación. Puede que sientas que estás en una crisis, pero en el fondo tu sabes lo que quieres.”

Consejo: “Debes escucharte más. Puede aparecer alguien del pasado, pero si eso sucede será que hay algo que aprender de eso”.

ESCORPIO

Carta: La torre.

Mensaje: “Todo seguirá a los sacudones esta semana. Si todavía te queda alguna zona de confort la torre lo va a mover”.

Consejo: “Dale, ya sabes qué es eso que debes cambiar, que tienes que correrte de ese lugar. Esta es otra advertencia. No es para tener miedo”.

SAGITARIO

Carta: El Sol.

Mensaje: “Tiempo de iluminarte, divertirte y mostrarte tal cual eres”.

Consejo: “Puede que esta carta te marque que traerás más claridad a algunas cuestiones de tu vida. Debes poner luz en aquellos lugares donde todavía sientes que te falta, que no te animas”.

CAPRICORNIO

Carta: La templanza.

Mensaje: “Momento de armonizar, de equilibrar. Es tiempo de conectar con lo emocional y lo concreto. Debes lograr equilibrio entre ambas cosas”.

Consejo: “Llegó el tiempo de sanar. De paz, tranquilidad, para mejorar. A conectar con la parte espiritual que es lo que te trae la templanza”.

ACUARIO

Carta: Rueda de la fortuna.

Mensaje: “Esta carta habla de cierre de ciclos. Tiempo de cambios. Acuario es el rey de los cambios”.

Consejo: “Es el último empujón, anímate, hazlo. Hasta que no termines esta etapa no podrás comenzar con lo nuevo. No des más vuelta con el mismo tema. Debes animarte a cerrar y a abrir.”

PISCIS

Carta: El mago.

Mensaje: “Tienes que comenzar algo nuevo. Estás en la previa a tu cumpleaños, por eso es bueno cerrar ciclos, dejar atrás cosas”.

Consejo: “Debes aprovechar y bajar esas nuevas ideas que tienes para poder plasmarlas”.