Horóscopo semanal del 21 al 25 de febrero: cambios en el amor, signo por signo

Horóscopo para Aries

Después de este tiempo de Venus retrógrado en Capricornio, los arianos pudieron finalmente dejar algo en stand by para que madure, algo que les cuesta por su naturaleza activa. Esto trajo nuevas miradas sobre los mismos asuntos: pues ahora es momento de resolver y avanzar después de meses de sentir limitaciones, caídas y frustraciones.

¡Adelante!

Horóscopo para Tauro

Es hora de ocuparse del cuerpo físico. Éste está incluido en el valor personal y la manera de cuidarlo está muy vinculada con la idea de lo que se merece y se necesita. Luego de meses de adueñarse de un deseo de estar mejor, es hora de poner ese deseo en acción.

Horóscopo para Géminis

Los geminianos salen a la cancha. Avanzan con coraje y responsabilidad, pero sobre todo con planificación y cierta tranquilidad de “haber hecho los deberes“ para conseguir lo que quieren. Se libera la frustración y sólo queda trabajar un poco más en la autoestima. La manera de percibirse como torpe o ridículo ¿de dónde proviene? es hora de desarmar patrones que ya no son funcionales.

Horóscopo para Cáncer

Durante todo febrero Venus y Marte están transitando juntos en el signo de Capricornio y esto hace que los nacidos bajo este signo, tan emocionales y a veces dubitativos, se vean empujados a la acción que propone el planeta rojo. Además, donde pisa Capricornio hay trabajo, se concretan metas económicas y todos los signos podrán soltar esa sensación de rendirse en la primera caída ¡nada de eso! La certeza de que es lo que cada uno merece es lo que tracciona hacia adelante.

Noticias Relacionadas Horóscopo y plantas: cuál es la mejor de acuerdo con tu signo

¡Aprovecha esta nueva sensación de sentirse invencible!

Horóscopo para Leo

Apagar la mente. Conectar con las sensaciones. Leo consigue este mes dejar de lado su ego para comprobar que en el sentir hay mucha información de lo que realmente lo mueve. Y es allí en donde este signo se siente habilitado para elegir, y elegir en sintonía con quien siente que es. El cuerpo como un canal de información sagrada e inapelable. Es por ahí y aún queda mucho por descubrir, enraizar y concretar.

Horóscopo para Virgo

Virgo por fin puede soltar la cabeza. El corazón es lo que lo mueve y la claridad con la que lo percibe lo ayudará a tomar decisiones postergadas, importantes, que lo llevarán lejos del relato familiar o patrones aprendidos para elevarlo más cerca de su propio camino, a través de determinaciones más propias y auténticas.

Desarmar ideas, soltar análisis. Conectar hacia adentro. Esa es la consigna de esta semana para que los nacidos bajo este signo puedan sacar todo el provecho posible a la forma en la que lo afecta la energía de los astros esta vez.

Horóscopo para Libra

Lo que se percibe caótico y complejo comienza a volverse de a poco más simple y maleable. De a poco las situaciones que los librianos consideraron complicadas e inmanejables se vuelven un panorama posible en donde hay buenas decisiones para tomar. Tratar de entender, no sirve. Soltar y entregarse a lo que ocurre, a los aprendizajes que eso trae es el mejor modo de atravesar el nodal.

Horóscopo para Escorpio

Cuando hay cuestiones que Escorpio no puede razonar, ya aprendió que puede entregarse a sentir y eso lo mantiene en movimiento con lo que haya que resolver. No hay pánico ante lo que no comprende, como antes, y es desde allí que comenzará a fluir. Las últimas horas del sol en Acuario intensifican esa sensación de no poder abordar con el pensamiento ¡A sentir!

Horóscopo para Sagitario

Soltar el control no es algo que les resulte fácil a los nacidos bajo el signo de Sagitario pero es lo que los llevará a conectar con lo sutil, con el orden de lo que hay que aprender o crecer para conseguir los verdaderos propósitos. La sensación inicial es de desconcierto, pero cederá y al hacerlo, se concretarán una a una metas económicas, relacionadas con los vínculos, con el cuerpo físico y la energía diaria ¡Sólo hay que animarse a soltar!

Horóscopo para Capricornio

Capricornio aprendió a bailar con la vida y esto hace que se encuentre en un momento ideal para cambiar: de casa, de trabajo, de “ropaje“. Es un buen momento para cambios, para acertar, para buscar, para concretar nuevas ideas acerca de lo que considera que lo hará más feliz.

Horóscopo para Acuario

Aparece el éxtasis de vibrar lo que es auténtico. Acuario finalmente está en sintonía con la actividad que lo hace sentir en plenitud. Eso trae algunas modificaciones en las relaciones, pero nada que no pueda manejar con su encanto natural y eso sí, deberá seguir trabajado con sus momentos de soledad: a veces exagera y puede volverse ermitaño.

Horóscopo para Piscis

Los nacidos bajo este signo conocen lo que es llorar de alegría hace rato. Son emocionales y desbordan ante la felicidad pero suelen presentar más empatía con los demás que hacia adentro. Momento de conectar con la belleza y la valentía propias. Es así como el disfrute será total.