Horóscopo semanal del 14 al 18 de febrero

Para el horóscopo de esta semana, piensa en la luna nueva en Acuario como una oportunidad para comenzar de nuevo. A partir del 14, mientras la luna avanza en su fase oscura, refrescándose y comenzando un nuevo ciclo, hay seis planetas en el signo humanitario y futurista de Acuario. ¡Eso es mucha energía en un solo lugar!

Este tipo de suceso es extremadamente raro. La última vez que sucedió fue en febrero de 1962, coincidiendo con el nacimiento de celebridades como Garth Brooks, Sheryl Crow y Jennifer Jason Leigh.

Descubre qué te tiene preparado el horóscopo de esta semana

Aries

Sabes que estás siendo llamado a participar más en tu comunidad. Pero, ¿Dónde empiezas? ¿Y cómo puedes concentrarte en otras personas cuando tienes tantos problemas propios? La luna nueva te ayuda esta semana a reconectar con viejos amigos o compañeros de trabajo que tienen algunas ideas sobre cómo deberías involucrarte.

Especialmente, el 14, cuando Marte se conecta con Neptuno, puedes reírte de tus propios problemas y tomar una decisión inusualmente desinteresada.

Tauro

Sea lo que sea con lo que estés luchando, has tenido una pequeña crisis de identidad. Por mucho que tus seres queridos te hayan estado animando, todavía estás atrapado en un ciclo de dudas. Cuando tu dulce planeta regente Venus se encuentre con el expansivo Júpiter será el momento perfecto para recuperar tu narrativa. Olvida las expectativas de todos.

Géminis

Todo el mundo te ha estado diciendo que este es tu año, que es hora de trazar tu propio camino, enseñar tu propio curso y subir de nivel en tu carrera. Pero, seamos realistas: no lo has sentido. Es difícil relajarse en el viaje de todo cuando no tienes tan claro el destino.

La luna permite hacer una pausa, recalibrar y tomarte un tiempo para idear un plan. Con Mercurio todavía retrógrado, este no es el momento de avanzar de todos modos. Permítete absorber toda la información que puedas. Lo que está sucediendo ahora te ayudará a tomar decisiones durante el resto del año.

Cáncer

Últimamente, las cosas no han ido como esperabas. Pero la luna nueva de la última semana brinda una oportunidad para enfrentar algunos miedos y comenzar de nuevo. A medida que la luna comienza a crecer hacia la plenitud durante los próximos días, al final de la semana, podrás deshacerte de tus preocupaciones y hacer algunos movimientos poderosos.

Leo

Tener que hacer todo por ti mismo es un desafío. Pero, lo que estás aprendiendo este año es que el trabajo en equipo puede ser igual de difícil.

La luna influye en tu sector de pareja y sí, trae una sensación de renovación a tus relaciones románticas, pero también es una oportunidad para revisar todos tus compromisos. Con el encuentro de Venus con Júpiter el mismo día, debes sentirte amado, aceptado e inspirado para defender tus necesidades.

Virgo

Es posible que incluso te sientas inspirado para tomarte un día completo lejos de la rutina y disfrutar. Tu impulso de reducir la velocidad debe ser respetado. Las cosas se recuperan la próxima semana, ¡así que no te niegues la paz mientras puedas encontrar el tiempo!

Libra

Podría ser el momento de cortar algunas conversaciones que te mantienen atrapado en el pasado. Es divertido disfrutar de la nostalgia, pero ¿Qué quieres para el presente?

Escorpio

Deja que estos días sean un recordatorio de que todo lo que haces tiene un propósito. Te estás liberando de ideas cansadas, de resentimientos y de las cosas acumuladas. A partir del día 14, aprovecha el apoyo que recibes de tus seres queridos. No tienes que hacer todo solo.

Sagitario

Es un buen momento para alejarte de Instagram y realinear tus prioridades en cuanto a la comunicación. Tal vez te sientas menos estresado si limitas todo lo que compartes a través de las redes sociales. Venus se encuentra con Júpiter el mismo día, lo que inspira optimismo y te alienta a imponer aún más límites. No puedes hacer todo, así que elige lo que hagas sabiamente.

Capricornio

Desde finales de diciembre has estado obsesionado con el dinero. Esta semana te brinda la oportunidad de hacer una pausa y reflexionar sobre las decisiones financieras que ha tomado hasta ahora. Da un paso atrás y establece metas sobre dónde quieres estar en esta época el próximo año. El viaje es más fácil cuando sabes a dónde vas.

Acuario

Todos te miran para que guíes el camino. La presión se ha estado acumulando durante un tiempo, y ahora lo que se supone que debes hacer es inevitable. Sin importar para qué sea que te llamen, lo que estás haciendo es poderoso y con mucha fuerza. Es un proceso que te dejará exhausto y renovado. Considera lo que necesitas cambiar para seguir adelante.

Piscis

La soledad tranquila y la reflexión son profundamente necesarias para ti en este momento. La luna nueva de la semana pasada y la acumulación de planetas en Acuario caen en tu sector inconsciente.

Esta semana estás siendo llamado a encontrar la paz, alejándote de la acción y confiando en tu intuición. El encuentro de Venus con su planeta regente Júpiter el mismo día, te brinda confianza y optimismo. El trabajo que estás haciendo detrás de escena en este momento, ya sea meditando, limpiando a fondo tu casa o ideando tu próximo gran proyecto, podría ser tu próximo éxito.