Horóscopo: cómo será tu suerte en amor y la pareja según el tarot

Febrero está marcado como el mes del amor. El 14 se celebra el Día de los enamorados y más allá de esta fecha particular, está bueno conocer cuál es el mensaje del tarot signo por signo, en lo que respecta a las relaciones y vínculos amorosos. Silvina Pengov, astróloga y creadora de www.eluniversoquenoves.com, comparte las claves de los 12 signos del zodíaco

Aprovecha esta guía imperdible, tanto si estás en pareja como si buscas a esa persona con quien compartir tu vida.

ARIES

Carta: La Luna.

Mensaje: “Esta carta indica a los que están en pareja que puede ser que esta semana vuelvan algunos miedos del pasados, algunas cuestiones sin resolver que reaparecen. Si estás solo es momento de conectarte contigo mismo, de tus miedos, para que si quieres pareja puedas hacerlo sin repetir patrones del pasado”.

TAURO

Carta: El mago.

Mensaje: “Está buena la energía para plantear proyectos en la pareja, para comenzar de nuevo. Es el momento de planificar, poner sobre la mesa las cuestiones que desean. Si estás solo y tienes a alguien en la mira, con quien te gustaría charlar, esta es la señal para que lo hagas y te acerques”.

GÉMINIS

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Puede que alguno de los integrantes de la pareja o los dos, sientan que cada uno está en proceso distinto. Debes dar tiempo al otro, para que procese lo que le sucede y poder tener una conversación después. Debes respetar los tiempos de tu pareja. Si estás solo lo mejor que puedes hacer es conectar contigo. No es momento de empezar cosas nuevas”.

CÁNCER

Carta: La Justicia.

Mensaje: “Esta carta indica que si estás en pareja es momento de tomar decisiones, poner en la balanza lo positivo, lo negativo y decidir. También es tiempo de llegar a acuerdos. Si estás solo, debes cortar algunas cosas que vienes repitiendo una y otra vez. Es clave para poder avanzar”.

LEO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Si estás en pareja debes conversar un poco más, llegar a acuerdos, negociar. Ver nuevas alternativas y nuevos caminos. Si estás solo, tienes que abrirte a conocer más gente. Puede haber personas que en otro momento no te animabas a darles una oportunidad, ahora sí es el momento.

VIRGO

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Puede que no estés demasiado conectado con tu pareja, muy para adentro. Tal vez estás revisando algunas cuestiones propias, está bueno no forzar encuentros ni charlas si no tienes ganas. Debes pedir ese tiempo a solas si lo necesitas y el otro debe respetar tu proceso. Para los que están solos esta carta también los invita a la revisión. Puede que no estés tan abierto a conocer a otros y tal vez quieras conectar más con tu interior y tu parte espiritual”.

Si eres de Virgo y estás solo es momento de revisión. Puede que no estés tan abierto a conocer a otros y tal vez quieras conectar más con tu interior



LIBRA

Carta: El sol.

Mensaje: Momento de mucha energía y alegría si estás en pareja. Es tiempo de sentirte libre, divertirte y mostrarte tal cual eres. Momento de ponerse creativo con la pareja. Si estás solo esta carta señala que cuanto más auténtico te muestres más posibilidades tendrás de salir al encuentro del otro, a conocer a alguien”.

ESCORPIO

Carta: La muerte.

Mensaje: “Puede que estén atravesando una transformación en la pareja. Hay cosas para cambiar que vienen desde hace tiempo. Deben trabajar en esto para potenciarse más juntos. Si estás solo puede que estés atravesando el duelo por una relación pasada. No es momento de ir a conocer al otro. Estás más para una transformación interna propia”.

SAGITARIO

Carta: El diablo.

Mensaje: “Si estás en pareja debes tratar de controlarte. Puede que salgan a la luz viejos enojos, cosas que tenías guardadas de antes. Y que cualquier detalle te haga saltar por algo del pasado no resuelto. Si estás solo puede aparecer un romance muy apasionado, pero será algo muy del momento”.

CAPRICORNIO

Carta: El mundo.

Mensaje: “Hay asuntos en la pareja que deben cerrar. Puede que vengan dando vueltas con esto pero es necesario poner un fin de ciclo para poder avanzar. Si estás solo puede que estés demasiado cerrado, debes abrirte. Por el contrario si estás muy para afuera un poco de introspección no viene mal. Esta es una carta muy linda, todo es posible con la carta del mundo”.

ACUARIO

Carta: El loco.

Mensaje: “ Los que están en pareja deben animarse a proponer cosas diferentes. Puede ser que esté todo un poco aburrido y monótono por eso tal vez una escapada pueda ser una buena opción para volver a conectar. Si estás solo esta carta te invita a que te animes a encarar a la persona que te gusta, debes juntar ánimo y dar el primer paso. No te quedes de brazos cruzados”.

PISCIS

Carta: La estrella.

Mensaje: “Esta carta señala a quienes están en pareja que es un buen momento. Por fin pueden ver el uno al otro como son y disfrutarlo sin tener que esconder nada. Si estás solo, animate a mostrarte más, a resaltar, levanta tu perfil para abrirte y conocer a alguien que te valore tal y como eres”.