Las predicciones de las astrología china para cada signo del zodíaco

Comenzó enero y con ello renovamos energías para afrontar lo que nos queda para el inicio del año nuevo chino, que será el 1 de febrero. Por eso es importante conocer ¿cuáles son las claves de la astrología china? La experta en astrología y metafísica china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte las predicciones para cada uno de los 12 signos del zodíaco chino.

“Es importante prepararse uno y su casa para recibir con la mejor energía el año del Tigre. Por eso el 14 de enero estaré dando un workshop especial Ritual de los ancestros y secretos milenarios, donde les compartiré toda la información clave más un talismán de protección para todo el 2022”, asegura la experta.

Aquí el horóscopo para cada uno de los signos:

Rata

Mensaje de la semana: “Puedes tener cambios anímicos o también incluso bajonearse porque puedes pensar que las cosas no están siguiendo el ritmo que esperabas. Tal vez creas que no estás teniendo los resultados que pretendías en el tiempo que pretendías. Pero la energía te dice no te desanimes porque hay mucho todavía que la energía tiene para ofrecerte”.

Amor: “En cuestiones de amor hay energía de desconfianza, de recelo, de sospecha. Pero Rata debes mantener la calma y no cometas errores esta semana. Por otro lado si estás soltero es tiempo en que puedes conocer a alguien, entablar nuevas relaciones”.

Trabajo: “Puedes sentir cansancio, agotamiento. También desánimo o falta de motivación. Necesitas descansar, necesitas recargarte de energía positiva”.

Buey

Respira profundo Buey que dentro de poco termina este año y vas a sentir más liberación. Es importante liberarte de todas esas cargas, miedos, angustias, que no te pertenecen. Foto: Unsplash.

Mensaje de la semana: “Tienes que liberarte, dejar el pasado atrás. También dejar muchas presiones, un montón de pensamientos, preocupaciones. Debes liberarte un poco. Ya arrancamos el mes Buey, seguimos en el año Buey, este es el último tramo. Así que respira profundo que dentro de poco termina este año y vas a sentir más liberación. Pero es importante liberarte de todas esas cargas, miedos, angustias, que no te pertenecen. Recomiendo ampliamente para todos los que tengan miedo, angustias que trabajen con su energía y la energía de sus ancestros reparando linaje. Hay muchos miedos que no son tuyos, fueron heredados y es como que uno lleva cargas que no son de uno literal. Signo Buey, tienes que sacarte esas cargas pesadas que llevas. En el workshop que doy Ritual a los ancestros y secretos milenarios se trabaja a través de rituales la energía de nuestros ancestros, para reparar y uno liberarse de cosas que no son nuestras”.

Amor: “Si estás en pareja, libérate un poco de las presiones laborales, de los compromisos que tienes y disfruta un poco más de la energía de amor, de la energía de pareja. Si estás soltero espera un poco”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo tienes que entender que tienes mucho trabajo, una carga pesada o preocupaciones. Tienes que liberarte un poco de estas preocupaciones para poder estar bien”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Tigre te vas a sentir con ganas de recibir ayuda. Quizás también un poco desbordado por algunas situaciones. Por eso esta necesidad de ayuda quizás sea necesaria. Atención acá con los Tigres que sean orgullosos ya, que si lo son no van a poder recibir esta ayuda. Hay personas que te pueden dar una mano. Es importante que vos sepas expresar lo que estás necesitando. También decir cuando uno ya no puede más con algo para poder afrontar alguna situación y poder salir. Clave esta semana evita el orgullo y acepta la ayuda si lo estás necesitando”.

Amor: Es una semana donde hay que tener mucho cuidado. Las cosas pueden salir a la luz. Así que si tienes algo ahí guardado, escondido, que no quieres que se entere tu pareja, mejor decirlo antes de que seas descubierto. Esto te va quitar problemas o situaciones indeseables de encima. Quizás tu carácter esté un poco irascible, así que tranquilo”.

Trabajo: “Tendrás buenas oportunidades, ganancia, extra de dinero. Si has realizado alguna inversión, atención”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Debes activar, no esperar que todo el tiempo lo que se de es porque recibas algo La energía te dice esta semana intenta dar de tu energía, o ayuda a otra persona sin pedir algo a cambio. El Universo te va a devolver, pero no lo hagas de forma interesada o esperando que si el otro me da entonces, okay, yo doy. Esta semana la energía te dice, actívate y da sin esperar nada a cambio”.

Amor: “Si estás soltero, anímate a dar un siguiente paso. No estés esperando a ver qué piensa, qué dice, qué pasa, si el otro activa, yo me activo. Para los que están en una relación a tener cuidado, atención con secretos o con cosas ocultas. Puede que esto arruine tu relación”.

Trabajo: “Tiempo muy positivo en lo laboral. Tienes que mostrarte feliz por todo lo que estás logrando, por todo lo que estás consiguiendo. No debes sentir que quizás no estás avanzando demasiado, como si no tuvieses logros. Mostrar agradecimiento y felicidad va a ser que traigas mayores logros a tu vida”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Debes trabajar la confianza en ti mismo y enfocarte en los objetivos, en las metas que te propongas. Es una semana donde si estás con problemas, o situaciones difíciles a resolver, podrás solucionarlo. Todo va a depender de cómo te enfoques, que te hagas cargo y tomes el mando de lo que quieres que suceda”.

Amor: “Si estás soltero tienes grandes oportunidades de conocer a una persona e iniciar una relación. Si estás en una relación debes ser sincero con tu pareja respecto los sentimientos que tienes ya que la energía dice que puede que te sientas como aburrido, sofocado, desganado en esa relación”.

Trabajo: “Es una semana que puede tornarse sofocante, estresante, agobiante. Tienes que cumplir con muchos compromisos, trabajos pendientes o resolver situaciones que te pueden dejar con la lengua afuera. Es momento de plantearse también si quizás no te gusta tu trabajo”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Puedes tener grandes oportunidades, mejoras. Lo que debes tener cuidado es tu estado anímico y también a cómo se enfoca y ve la vida en las distintas áreas de tu vida que estés necesitando mejora o cambio. Esto es importantísimo ya que te puede jugar una mala pasada cómo estés viendo las cosas. Quizás no lo estás haciendo de un modo tan positivo. Tienes que hacer frente a las situaciones difíciles que se te presenten. Esto te va a permitir también resolver problemas, solucionarlos, y avanzar. Serpiente no rechaces cualquier problema que se te presente, los mismos te van a dar la oportunidad de solucionar todo lo que tengas ahí pendiente”.

Amor: “Si estás en pareja esto trae problemas a nivel chismes, personas que se metan en tu relación. Si estás soltero y estás queriendo tener una relación esta semana te trae un poco de dificultades. Así que no te recomiendo iniciar una relación esta semana porque te podría traer complicaciones a futuro”.

Trabajo: “Debes enfocarte y estar muy preparado y atento a las oportunidades que se te presenten. Tienes la posibilidad de proyectar nuevos planes y de consolidarlos. Si no estás teniendo mejoras es porque no te enfocaste, porque está todo para que esto se dé y obtengas grandes avances en tu carrera y en temas de dinero y trabajo”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Tiempo de mayor impulso. La energía te habla y dice que sigas tu corazonada que las cosas pueden salir bien. No trates de controlar todo o de que todo tenga que tener sí una inspección, que esté bajo control. Debes fluir con las energías, liberate, un poco más que la energía está hermosa para ti signo Caballo. Te trae nuevas oportunidades, conocer gente nueva, generar nuevos vínculos. Muy buena semana. Atención con la melancolía, con los altibajos emocionales. Estás pensando en el pasado, piensas que antes tenías una vida más linda o que era mejor que ahora. No es así, la vida tiene etapas, oportunidades y tienes que saber vivir cada una de ellas”.

Amor: “Puede que esta semana tengas alguna que otra complicación y necesites hablar con tu pareja o pedir que te escuche. Es importante que valores la opinión de tu pareja y entiendas que cada persona es un individuo y por ende puede pensar diferente. Muy positivo si estás soltero y quieres tener pareja, hay oportunidad de conocer gente nueva”.

Trabajo: “Puede que las cosas estén un poco lentas de acuerdo a cómo esperas que avancen. Ya sea en ese proyecto en el que estás trabajando o quizás en ese en ese puesto de trabajo que tienes. Pero la energía te dice paciencia Caballo porque vas a ver estos resultados. Puede que para algunos Caballos se trate de ascensos, mejoras y de incremento de sueldo. Si estás en esta época del año en vacaciones, buenísimo, porque la energía te dice que es justo lo que estás necesitando”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Debes dejar el orgullo de lado y dejar el querer controlar todo y que las cosas sean o se hagan a tu forma, a tu manera. La energía te dice bueno fluye, libérate un poco de este tipo de estructura. No seas tan estructurado”.

Amor: “Si estás soltero y estás queriendo tener pareja, te digo que estás añorando el pasado. Estás con recuerdo de algo que fue, o de algo que no fue bueno. Si no vas a poder, vas a tener problemas, dificultades en esta relación porque no inicia bien desde cero. Si estás en una relación acá tienes que tener presente que debes resolver temas de dinero pendientes. Quizás estás ajustado económicamente, o no estás queriendo gastar lo que está necesitando la pareja, también aparecen deudas. Esto puede ser con exparejas y te está trayendo dificultades”.

Trabajo: “Tienes que concentrarte en los objetivos, en los resultados que estás queriendo obtener teniendo en cuenta que no debes tener control de todo o que no las cosas. Es importante que te concentres en lo que tengas que resolver. También elimina un poco el orgullo de tu vida, que eso no hace que avances”.

Mono

Mono la energía te dice tómate un tiempo, un descanso. Quizás estás necesitando hacer un viaje, tomarte unos días de relax. Foto: Unsplash

Mensaje de la semana: “Puedes sentir todavía mayor intensidad, que no te liberaste de la carga y te puedes llegar a sentir todavía estresado con demasiadas cosas juntas o temas a resolver pendientes. La energía te dice tómate un tiempo, un descanso. Quizás estás necesitando hacer un viaje, tomarte unos días de relax. Es importante que lo hagas para renovar energías y comenzar la energía del nuevo año chino renovado”.

Amor: “Si estás en pareja, hay energía de conexión, de amor, de disfrute. Tiempo de reencontrarse si estuviste muy abrumado con trabajo o compromisos. Si estás soltero, es inminente el encuentro con esa persona o con alguien con el cual poder tener una relación seria. Entablar un nuevo vínculo de pareja”.

Trabajo: “Muy positiva semana laboral, de avances a nivel proyecto, ganancias o ascenso. También la energía habla de buen momento para reuniones, para avanzar en equipo. Si estás trabajando desde la creatividad para recibir info y darle vuelta a los criterios”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Muy positivo, vas a poder mostrar y lucir todo lo que sabes, todo lo que eres y todo el potencial que tienes a tu alcance”.

Amor: “Se trata de una semana donde quizás haya dudas, desconfianza y esto pueda generar un resquebrajamiento en la pareja, la haga tambalear. Si esto sucede deben sentarse a hablar y resolverlo. Si estás soltero y estás queriendo tener pareja, acá hay posibilidades”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, la energía te dice enfócate en grandes metas, en grandes objetivos que tienes posibilidad de avanzar de manera rápida. La energía te asiste y tienes gran apoyo, así que esta semana puedes avanzar, dar grandes pasos”.

Perro

Mensaje de la semana: “Debes escuchar la palabra de o la opinión de las personas que tienes cercanas. Escucha a esas personas que consideras que son de gran valor en tu vida, que te pueden dar una mano y una opinión sincera”.

Amor: “Si estás soltero hay oportunidades de conocer a alguien. Pero quizás todavía conviene que esperes un poco a que la energía esté mejor para vos signo Perro. Si ya estás en una relación acá tienes que prestar atención y escuchar más lo que necesita tu pareja, lo que necesita y también lo que siente”.

Trabajo: “Debes redoblar esfuerzos para obtener resultados. ¿Quieres mayor ganancia, mejores resultados? Bueno la energía te dice que como vienes haciendo las cosas, tienes que esforzarte un poco más, porque si no los resultados son a medias”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Puedes encontrarte un poco abrumado, con altibajos emocionales. Debes aprender a equilibrar tu estado anímico ya que esto puede repercutir en los próximos meses. No controlarlos te puede traer consecuencias que no son agradables”.

Amor: “Si estás soltero, no es la mejor semana para la energía de amor o para conocer gente nueva. Acá es importante primero ser sincero contigo mismo y plantearte si realmente quieres tener pareja o si tienes ganas de estar con alguien o no. Si estás en una relación de pareja lo importante es que seas honesto, y realmente, dialogues con tu pareja sobre lo que sientes, lo que te pasa”.

Trabajo: “Necesitas enfocarte más en lo que estás haciendo ya que puede que se te estén pasando muchas cosas. Es importantísimo planificar mejor y enfocarte en cada una de las metas objetivos o acciones que estés realizando o en los proyectos. Vas a tener mejores resultados”.