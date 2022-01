Esto es la belleza para cada uno de los signos del zodíaco

El color de tu prenda favorita, el perfume que eliges para esa noche especial, o el estilo de maquillaje que te define no son cosas que suceden al azar o por pura moda. El signo del zodíaco al que perteneces permite delinear algunas cuestiones que marcan tu estilo de acuerdo a tu fecha de nacimiento. Por eso Priscilla Maciel, astróloga predictiva y creadora de @losastrosdicen, propone este horóscopo beauty, donde comparte tips y el ítem de moda infalible para cada uno de los doce signos.



ARIES. “Es avasallante y se hace notar, por eso suele elegir tonos y colores fuertes como el rojo. Se distingue por su perfume, siempre llamativo. A la hora de maquillarse, le gusta pintarse los labios, para destacar en una reunión social. Como es un signo regido por la impulsividad, le gusta estar a la moda pero a su vez se cansa rápido de las cosas. Una personalidad guiada por una belleza de coraje, energía y provocación. Item de moda infalible: labial rojo”.



TAURO. “En cuestiones de belleza opta por un estilo tranquilo, donde reinan los colores claros, cálidos y más suaves. Para Tauro, la belleza se relaciona directo con un momento de relajación en un spa o disfrutar una mascarilla facial. Valora los pequeños momentos de disfrute. Es muy sensible a las fragancias, y gran amante de las velas. Para maquillarse opta por alternativas delicadas como podría ser un “makeup no makeup”. Item de moda infalible: BB cream”.



GÉMINIS. “Le gusta ponerse colores y es amante del color amarillo. Prefiere las fragancias que estén de moda, frescas e intensas. Las manos rigen a Géminis, por eso suelen tener anillos y uñas pintadas. Apuestan por los accesorios. Para maquillarse suelen innovar y animarse a lo diferente, les gusta hacerse notar en una reunión social. Item de moda infalible: anillos, pulseras y esmaltes”.

A Géminis le gusta ponerse colores y es amante del color amarillo. Prefiere las fragancias que estén de moda, frescas e intensas. Foto: Unsplash.





CÁNCER. “Este es un signo guiado por una personalidad más sobria, por eso prefiere vestirse de blanco y no pierde la elegancia. Le gustan las cosas tradicionales, por ejemplo su piedra favorita es la perla. Opta por fragancias florales y suaves. A la hora de vestirse, suele apostar por un estilo romántico, elegante, tradicional, siempre inclinada hacia los básicos. Cuando se maquilla prevalece lo nude y clásico. Item de moda infalible: jean clásico con remera blanca e iluminador”.



LEO. “Le gusta llamar la atención, tanto desde su forma de vestir como a través del maquillaje. Elige un perfume que transmita su personalidad, que llame la atención. Un color que define a Leo es el dorado, y es aquel que se destaca entre los demás. Pueden llevar cosas en el pelo, desde vinchas hasta looks extravagantes. Irradian glamour y autoconfianza. Item de moda infalible: colgantes ostentosos y llamativos y relojes de marca.”



VIRGO “Las personas de Virgo son detallistas y pulcras. Su forma de vestir es clásica: jean y remera, los define la prolijidad. Un maquillaje virginiano es muy natural y minimalista. Su color preferido es el beige. Elige un perfume que no se destaque mucho, pero que sí sea fresco. Apuestan por los tonos tierra para encontrar la mejor mezcla de colores como el arena, marrón oscuro y verde bosque. Item de moda infalible: fragancia fresca en la cartera”.



LIBRA. “Es un signo prolijo, femenino y elegante. A Libra le gusta ser halagado. Se maquilla suave, con colores claros o tonos pastel. Si opta por un accesorio, pueden apostar por coronas de flores. Sin dudas a la hora de definirse con una fragancia lo hará con aquella que sea dulce y floral. Item de moda infalible: Rubor rosado”.



ESCORPIO. “Es intenso. Se anima a maquillarse con smokey eyes, colores fuertes y ojos que se hagan notar. Opta por los colores bordo o negro. A la hora de comprar una fragancia va a elegir aquella con notas fuertes e intensas. Como Escorpio es un signo avasallante y sensual, se suele vestir con un estilo gótico. Item de moda infalible: Lentes de sol y cientos de pinceles para maquillar sus ojos”.



SAGITARIO. “Es un signo inquieto y movedizo, transmite liviandad, frescura. Como son pasionales eligen colores alegres, incluso en el maquillaje.También les gusta lo glamoroso. No suelen destacarse por los accesorios, siempre apuestan por calzado que les resulte cómodo como las opciones con taco bajo, botas o sneakers. No son de ponerse joyas sino que recurren a accesorios como pañuelos y objetos con color, recuerdos de algún viaje. Tienen un estilo liviano y buscan transmitirlo a través de una propuesta divertida y transparente. Optan por fragancias que denotan alegría. Item de moda infalible: Pañuelo, bolso grande y protección solar para viajar”.



CAPRICORNIO. “Es formal, por eso se viste mayormente de negro y combina sus prendas. Es un signo que se destaca por ser elegante, tiene buen gusto. Es perfeccionista, y elige ropa de marca y calidad. Prefiere las fragancias sofisticadas, con notas que salen de lo clásico. Le quedan bien los trajes, las faldas entalladas y los pantalones a rayas. Item de moda infalible: Traje negro, coleta tirante y máscara de pestaña que resalte el make up”.



ACUARIO. “Como este es un signo amante de la moda, es súper extravagante y libre para vestirse y maquillarse. Se anima a cambiar de look y teñir su pelo de colores. Prueba lo que sea, no le importa lo que van a pensar. Apuesta por el look animal print y le gusta llamar la atención. A la hora de maquillarse, opta por lo creativo y uñas con nail art. Le encantan los colores vibrantes como el azul fuerte. Son rupturistas, creativos, innovadores e impredecibles. Item de moda infalible: Nail art y glitter y teñirse el pelo de colores”.



PISCIS “Un signo muy femenino, romántico y soñador. Siempre va a preferir una prenda que tenga volados. Es un signo creativo y se maquilla con colores pasteles. Apuesta por la ropa con propuestas originales y creativas. Es fiel amante de los zapatos y de los perfumes suaves. Ama el color amatista. Item de moda infalible: paleta de sombras color pastel”.