Astrología China: predicciones de la semana signo por signo

¿Cuál es la clave de la semana? ¿Tengo buena energía para el romance o la vida en pareja? ¿Cómo estaré en el trabajo? La experta en astrología china y metafísica Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones de la semana para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje de la semana. “Esta semana tenés que ser generoso, ayudar a tu entorno. Atención con los temas de posibles lesiones, al caminar en la vía pública o en el gimnasio”.

Amor: “En temas de amor este mes Gallo tiene una energía de principios, de finales, de volver al pasado. Por eso las Ratas deben tener en cuenta que si terminaron una relación hace poco deben tomarse un tiempo antes de iniciar otra relación. No es bueno terminar y arrancar de nuevo enseguida. Si estás soltero, soltera buscando pareja debes soltarte y decir lo que sientes. No hay que ocultar lo que sientes”.

Trabajo. “Con respecto al trabajo las cosas vienen bien. Es un momento de esfuerzo, tal vez se sienten agotados”.

Clave de la semana: “Las cosas no pueden estar como uno desea, pero a armarse de paciencia porque hay muchas oportunidades este año y este mes los caminos se van a ir abriendo. A tener paciencia”.

Buey

Mensaje de la semana: “Tienen que asistir, dar consejos, abrazar al otro. Es una semana para que el Buey manifieste cuánto valora y aprecia al otro. Y ofrecer que pueden contar con él”.

Amor: “El buey no pasa el mejor de los momentos con respecto al amor. Habrá relaciones turbulentas. Si estás en pareja y no estás pasando un buen momento hay que tomarse un respiro. Tiempo de balances y replanteos: marcar lo bueno y lo malo, los pros y contras de esa relación. No te auto castigues si las cosas no funcionan. Debes poner lo mejor tuyo para hacer que las cosas funcionen si esa es tu intención. Los que están solteros esta semana no hay gran cosa, puede ser una semana de touch and go y divertirse”.

Trabajo: “Esta semana tienen que bajar las expectativas, si están por comenzar un trabajo, negocio o proyecto. Deben tener los pies sobre la tierra. No divagar mucho. Eso los va a ayudar. Es importante tener una visión de lo que necesitan hacer. Es importante planificar”.

Clave de la semana: “Lo importante es conectar más con la energía de la naturaleza, aprovechen los días con energía recibir. Estén más al aire libre, hagan más actividad física y mejoren el estado anímico y la autoestima”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Los Tigres deben guardar su energía, no malgastarla. Si tienen que resolver situaciones y no están con la energía para hacerlo, no lo hagan”. Con respecto a la salud, permítanse disfrutar”.

Amor: “Como están muy bien en materia de relaciones, la energía fluye, deben aprovecharlo. Si están solteros o solteras, puede aparecer una relación. Presten atención al trabajo, de ese ámbito puede surgir algo. Para quienes están en una relación no se preocupen por los gastos de las salidas, no piensen en el dinero. Disfruten de los planes en pareja o con amigos, no sean mezquinos con eso. Todo esto los beneficia y les dará resultados muy positivos”.

Trabajo: “Todo el esfuerzo que están haciendo los Tigres están dando poco a poco sus frutos, o los darán si todavía no los viste. A no quejarse. Si deben hacer cambios, háganlos. Este es un mes clave para cambios rotundos, profundos, para dar vuelta una situación. Si están todavía en dudas, empiecen a planificar qué y cómo lo quieren. Deben aprender a pedir lo que realmente necesitan al universo porque tienen posibilidades de grandes cambios. Hacer pedidos les dará claridad mental acerca de lo que quieren atraer a su vida”.

Clave de la semana: “Deben enfocarse en lo que necesitan resolver, dar un cambio, generar una vuelta a la situación que están viviendo”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Deben tomarse las cosas con calma. Si cometieron algún error vale decir ‘me equivoqué, esto no me salió bien’. Pero no deben dudar de sus propias capacidades. Les recomiendo planificar cómo arreglar situaciones sin sentirse mal, sin caer en la negatividad. No vale pensar que todo está mal, que las cosas van a empeorar. No es así. No se cierren a pedir ayuda. Hay muchas personas que pueden darte una mano. Aprendan a pedir ayuda.

Amor: “No es el mejor momento para el amor, pero sí estás muy entusiasmado con ganas de tener pareja vale preguntarse si es realmente lo que querés o estás un poco aburrido. Vale la pena esperar. Ya va a venir algo bueno. Debes aprender a convivir contigo mismo y sentirse bien. No pensar que sí o sí necesitas pareja. Es un momento positivo para conocer gente nueva, fortalecer vínculos con grupos de amistades, lazos familiares. Clave compartir más tiempo con la familia”.

Trabajo: “Deben decir lo que realmente piensan, creen, mostrar sus ideas y qué cosas consideran que pueden funcionar mejor de una determinada manera. No se escondan por miedo a lo que van a decir los otros. Dando tu opinión es como tendrás consideración a futuro en tu trabajo, y también ganancias. Es importante colaborar, siempre teniendo el respeto al entorno y al otro si piensa diferente. ”

Clave de la semana: “Con respecto a la salud deben trabajar en una actitud positiva, ser más alegres y optimistas. Si cometiste un error o algo no salió de la manera que esperaban está bueno disculparse y pensar qué puedes hacer para mejorar. Eso te va a servir muchísimo, ya sea en el trabajo o en las relaciones. Lo importante: mantener el buen humor”.

Dragón

Mensaje de la semana: “El Dragón tiene que tener actitud positiva, sonreír más y ser agradecido. Van a encontrar un montón de oportunidades y se pueden materializar un montón de cosas. Si vieron que se presentan algunas trabas, dejen detrás los problemas”.

Amor: “El Dragón debe dejar atrás las peleas, las discusiones, demasiado ida y vuelta. Si te separaste, listo chau. Algo mejor vendrá a tu vida. Basta de llorar por lo que no fue. Y si fue tu culpa asume las responsabilidades. Hay oportunidades grandes este mes para el amor o para activar una nueva relación. Lo importante es estar en modo positivo ante todo si están en una situación que no te tiene demasiado feliz”. Recuerden que este mes es de finales y comienzos, algo mejor llegará a tu vida. Basta de llorar por lo que no fue.

Trabajo: “Atención con pérdidas económicas. No hagas cosas que no tienes idea. Inversiones, o colocar el dinero especulando en posibles ganancias. Tienen grandes oportunidades de trabajo y mejora así que deben tener buen espíritu, estado anímico. Con menos peleas y enojos y más felicidad. Si estás sin trabajo, activate. Tienes grandes oportunidades de que nuevas cosas se te presenten, que se abran puertas. Empieza de a poco y llegarán las posibilidades, pero necesitas dar comienzo para que las cosas te lleguen cada vez más. Si tienes diez oportunidades pero haces cero, diez por cero es cero. Hay que activarse para usar las energías que te benefician”.

Clave de la semana: “Con respecto a la salud si tienes alguna dolencia o malestar, no te automediques. Consulta con el médico y descarta cualquier situación. Es importante tener una actitud positiva esta semana, ser una persona agradecida y sentir el amor de las otras personas. Eres una persona querida, tener felicidad te ayudará en todas las áreas de tu vida”.

Las personas que son signo Cerdo deben realizar más actividad física y cuidar su dieta. Fuente: Unsplash.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Deben tener cuidado, mantenerse con más sigilo porque pueden tener inconvenientes. Atención con vínculos, relaciones. Si estás en una situación en la que cometiste errores, debes hacerte cargo si no fuiste correcto. Si no se identifica lo que falló o salió mal, será muy difícil. No te traerá buenos resultados. Acepto y transformo, esa es la clave.

Amor: “Hay energía de seducción, pero atención: cuidado con energía de amantes y todo lo que tiene que ver con terceros. Si estás en pareja, buenísimo para disfrutar, restablecer el vínculo si no están tan bien. Es una semana buena para eso. Pero si estás soltero, soltera, ojo con ser la tercera. Puede traerte problemas”.

Trabajo: “La Serpiente tiene que tener cuidado con vínculos, relaciones. Ojo con los jefes, los colegas o subordinados. Esta semana tienen riesgo de cometer un error y que salgan mal las cosas. Pueden sentirse algo cansados, es momento de conectar un poco más con la familia. Eso les hará bien”.

Clave de la semana: “Con respecto a la salud deben plantearse en qué no se están cuidando, qué deberían hacer que no hacen o no prestan atención. Importante ver los estados anímicos, qué pasa con los pensamientos y emociones. La clave de la semana para la Serpiente es cuidar su estado anímico, tener actitud positiva y hacerse cargo de lo que no sale bien. Así las cosas se van a destrabar y fluir”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Es una semana positiva, tienen que fluir con las energías. Qué me pasa con lo que siento. Presta atención a ese sexto sentido, a esa voz interior que te dice es por aquí. Tienes grandes oportunidades en distintos aspectos. Clave fluir con la energía del universo, dejarse llevar. Si te invitan a un lugar y aunque no está planificado si tienes ganas de ir, ¡a hacerlo!.Hay que aprovechar las situaciones, habrá grandes oportunidades.

Amor: Este mes está cupido en el aire, muy buena semana para el amor. Confia en vos, apuesta a sentirte bien contigo mismo, presta atención a la autoestima. No dudes de ti mismo. Si alguien te gusta, animate a una cita, ya que hay grandes posibilidades de entablar una relación. Evita la timidez y la vergüenza, la energía de amor está ahí en el aire. Si estás en pareja, buen momento para disfrutar del amor, revincularte si hubo enojos o peleas, tiempo de compartir a solas. Bueno para que propongas hacer algo juntos. La energía fluye en el amor y el romance.

Trabajo: “Puede que sientas que las cosas no están tan bien, que antes estaban mejor. Atención con este pensamiento que resulta limitante. Las cosas están bien y van a ir mejor. Enfocate en la situación actual y obtendrás mejoras. Están en un buen momento, en un gran proceso. Esta semana es muy positiva, si tienes proyectos, negocios, sal a buscar las oportunidades.

Clave de la semana: “El Caballo debe ser positivo ante todo, con respecto a la salud. Esta semana tienes que lograr que te tiren buenas vibras. Sé parte de lo que quieres que te regrese. La clave de esta semana no veas el poco avance en tu vida, mira todo lo que sucedió positivo. No veas el vaso medio vacío”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Las Cabras deben hacerse cargo de sus obligaciones, de los pendientes y no delegar. Así es como obtendrán resultados positivos. Si delegas y no te haces cargo te encontrarás ajustado, demasiado exigido. Si quieres avances esta semana no delegar. Ocupate de tus asuntos”.

Amor: “Puedes sentirte demasiado exigido o con problemas en la relación de pareja por temas de deudas de dinero, compromisos. El dinero no debería afectar el tema de la pareja. Si estás en una relación busca soluciones a los problemas. Clave hacerse cargo”.

Trabajo: “Atención con el miedo y las preocupaciones. De cómo te va a ir, ¿tienes miedo al éxito? Debes tener una actitud más positiva dando todo lo mejor de ti. Hay buena energía para que las cosas fluyan. Debes enfocarte en dar lo mejor de ti, para tener éxito en lo que encares o proyectes”.

Clave de la semana: “Con respecto a la salud, atención con tantas preocupaciones o malestares. Eso te puede causar dolores de estómago o dolores de cabeza por preocupaciones que no deberías tener. Más confianza en ti para sacar adelante los proyectos. La clave de esta semana: a veces hay que pasar por momentos difíciles para valorar todo lo positivo y las cosas que están allí esperándote. Las Cabras no han pasado del todo bien en los últimos años y ahora empiezan a destrabarse las cosas. Más alegría y evitar inseguridades”.

Mono

Mensaje de la semana: “El Mono debe estar abierto a oportunidades que se van a presentar. Buena semana para planificar y organizarte con todo lo que tengas que hacer. Está bueno abrirse a nuevos contactos, trabajar vínculos, esto es algo que marca mucho la energía de este mes. Si te quieren presentar a alguien, acepta. Es clave hacer nuevos contactos. Alejate de las personas o situaciones que no son buenas para tu vida. Es clave empezar a planificar lo que sí va y lo que no”.

Amor: “Atención con la envidia. Puede ser que te envidien tu pareja, o lo bien que estás. El Mono tiene grandes posibilidades de nuevas parejas, tiempo de finales y comienzos. Si termina tu relación puede comenzar otra. No llores por lo que no fue porque habrá nuevas oportunidades. Eso sí: no dejes que otras personas se metan en tu pareja, puede que haya personas que digan cosas para influir en la relación y que las cosas no vayan tan bien”.

Trabajo: “El Mono tiene grandes oportunidades. Por eso es clave que te enfoques en las cosas que quieres que sucedan. Es clave ser más perseverante y no claudicar en lo que quieres lograr. Si no estás pasando un buen momento, es tiempo de revisar qué estás haciendo mal. Debes tener constancia, valor y no claudicar”.

Clave de la semana: “Atención con el estrés. Si estuviste enfocado en el trabajo pero no has tenido buenos resultados es momento de tomarte un respiro, un descanso. El orden traerá más paz a tu vida. Si quieres estar equilibrado a nivel salud es importante ir en busca de la tranquilidad. Tener más paz interior. La clave de la semana aprovechen las oportunidades. Y si sienten que las perdieron repasar que pasa con el compromiso, la perseverancia, la constancia. Siempre hay oportunidades para volver a empezar y estar donde quieres estar”

Gallo

Mensaje de la semana: “Atención esta semana con las influencias negativas, con aquellas personas que te tiran malas vibras o que te dicen que te va a ir mal. Toma tus propias decisiones sin tener en cuenta la opinión del otro. No necesitas que te tiren abajo, lo que necesitas es todo lo contrario: ver las cosas más positivas y no tan negativas”.

Amor: “Hay energía de amor para el signo Gallo. Esta semana está muy positiva para vínculos, amor, conocer a alguien. Tienes grandes posibilidades. Si estás soltero o soltera es clave tu actitud: cómo te muestras, cómo luces. Recuerda como te ven te tratan. Clave tener actitud positiva. Si has terminado una relación debes abrirte a nuevas posibilidades ya que alguien se acercará a ti con intenciones de algo serio”.

Trabajo: “Importante no sentirte cansado, aburrido si las cosas no son como quieres. Si deseas que las cosas fluyan y vayan bien debes tener un poco de paciencia. Porque estos pequeños cambios nacerán desde ti. Muestra lo que sabes hacer, da el primer paso. Así verás mejoras en el trabajo”.

Clave de la semana: “Cuidado con las peleas, los enojos, las broncas y las discusiones. Clave: activa el modo zen, cuenta hasta 10 y no entres en peleas. Servirá mucho ayudar a otras personas, eso te hará sentir bien. Conecta con la energía de la familia, si todavía hay enojos en tu entorno sigue siendo amoroso y poco a poco las relaciones se van a mejorar”.

Perro

Mensaje de la semana: “Basta de esperar. Debes ir por lo que tienes que resolver, una situación pendiente. Si sientes que estás esperando, esta semana es clave que actives. Encontrarás actividades si dejas de esperar que las cosas sucedan. Dale movimiento a la semana. Te puedes sorprender ”.

Amor: “Si estás soltero y te gusta alguien expresa lo que sientes. Es buen momento de acercarte a la persona que te gusta. Evita la timidez. Si estás en pareja, debes expresar más lo que sientes: Te amo, te quiero, eres importante para mí. Demuestralo con hechos, no solo con palabras”.

Trabajo: “Si ya no te emociona o tienes sensación de alegría al ir a tu trabajo. Quizás es la señal de que es momento de cambiar. La energía de este mes habla de finales y nuevos comienzos. No sientas que has fracasado. Tengo experiencia para un nuevo paso, un nuevo nivel. Trabaja con pedidos para lo que quieras atraer a tu vida porque tienes grandes oportunidades”.

Clave de la semana: “No hagas todo lo que debes hacer por compromiso, dinero, si te sientes infeliz o no estás bien contigo mismo. Si quieres tener salud, necesitas felicidad en tu vida. Más vínculos con la pareja, la familia, los amigos te ayudarán. Pregúntate ¿qué es lo que te da felicidad para estar mejor? Clave de la semana: debes tomar buenas decisiones, seguro, con confianza.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Muy positiva en muchos aspectos, pero deben tener más optimismo y entusiasmo. Es clave activarte de esta manera. Basta de cuestionarte. Deja de lado los cuestionamientos, esto no te permitirá activar de modo positivo. Date cuenta de que no te conviene malgastar tu energía en pensamientos negativos”.

Amor: “Hay una energía hermosa. Si estás soltero o soltera es buen momento para disfrutar de la pasión, del sexo. Aprovecha nuevas maneras de pasarla bien. No todo es siempre como imaginas que deben ser las cosas. Si no estás en una relación y buscas pareja, hay chances de que la encuentres. Pero debes validarte y no cuestionarte tanto. Me merezco amor, que me den afecto. No te olvides de esto”.

Trabajo: “Los Cerdos deben abrirse a nuevas oportunidades, no te cierres a hacer las cosas de manera diferente. Tal vez recibas una oferta, mejoras, un nuevo trabajo o proyecto. Esto traerá cambios importantes en lo laboral. Aprovechen la energía de nuevos comienzos con una actitud positiva, pero debes enfocarte de modo diferente.

Clave de la semana: “El signo Cerdo debe tener atención en su alimentación. ¿Estás activo? ¿Realizas algún tipo de actividad física? Tal vez trabajas todo el día en una oficina, si no cambias de comportamiento puedes verte complicado. Es clave trabajar en las ideas, mejorar lo que tenga que ver con nuevos comienzos: pareja, proyectos. Deja de lado los cuestionamientos. Abrite a nuevas formas, ideas en las áreas que quieras un cambio o mejora”.