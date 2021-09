Cuáles son tus habilidades en la cama según tu signo del horóscopo chino

“Muchas veces no somos conscientes de lo que atraemos o buscamos. Por eso es clave saber cuáles son las cualidades del animal que uno tiene y las de la persona elegida. Muchos pretenden que el otro sea lo que no es. Y entonces falla. Uno podría decir que el pez no es inteligente porque no sabe correr. ¿Pero por qué queremos que corra si su cualidad es nadar?”, explica a MDZ la especialista en metafísica y astrología china Rafaela Rubin. Ella comparte una guía para conocer cuáles son tus habilidades en el sexo según tu signo del horóscopo chino.

“Es importante conocer las características básicas de cada animal y actuar en consecuencia. Por ejemplo nunca restrinjan a un caballo, el día que lo hagan se fue. No se les puede quitar la libertad, algo intrínseco al signo”, aclara Rafaela Rubin, quien comparte sus conocimientos y dicta talleres a través de su página www.fengshuirafaela.com.

Rata

“Las Ratas se destacan por ser muy apasionadas. Son los amantes más ardientes y generosos. Con ellos el sexo será vivido plenamente. Pero eso sí, necesitan de una conexión total en la cama. Para seducirlos la sorpresa y la inteligencia son dos herramientas que no fallan”.

Búfalo

“Los búfalos no se encienden rápido en la cama. Necesitan tomarse su tiempo, nada de apurarlos. Pero cuando se entregan son sensuales, tiernos y muy apasionados. Para seducirlos hay que lograr que se diviertan. Una clave que no falla: las caricias”.

Tigre

“Los Tigres tienen una energía arrolladora, son fuego vivo. Se caracterizan por ser los que accionan en la cama. Les gusta manejar el juego erótico, esto los vuelve increíblemente ardientes y seductores. La rutina los aburre, por eso eligen siempre calidad antes que cantidad. Para seducir a un Tigre, hay que llenarlo de besos. Se requiere ser imprevisible, proponerle algo diferente siempre. Es imprescindible lograr sorprenderlo”.

Conejo

“Los Conejos tienen una energía seductora. Son tiernos y románticos. Es importante saber que les gusta tomarse su tiempo, tienen mucha energía y habilidad para usarla, ¡no paran!. Una buena estrategia para seducirlos es invitarlos a una buena cena, o una fiesta y ofrecerles un buen vino. ¡Son grandes disfrutadores!”.

Dragón

“Los dragones son ambiciosos y aventureros. El sexo para este signo es trascendental y logra despertar sensaciones únicas en su pareja. Son magnéticos, originales y les gustan las situaciones límite. Eso sí, necesitan del estímulo y que los busquen todo el tiempo. Para seducirlos hay que ser exóticos y originales. La clave, ser entusiasta con lo que propongan. Les encanta que les digan ‘¡Me encanta!’”.

Serpiente

“Las Serpientes son pura seducción. Saben qué y cómo hacer para hipnotizar a quien tienen a su lado. Son muy pasionales, irresistibles. Para seducir a una Serpiente hay que saber que todo pasa primero por su mente. Por eso es importante tener buen diálogo. Buscan alguien sofisticado, que sepa cómo y dónde tocar y que les asegure diversión”.

Los signo Caballo y Serpiente son pura seducción

Caballo

“Son pura pasión y seducción. Se destacan por su gran sentido del humor y son entusiastas. En la cama tienen imaginación, fuerza y mucho vigor. Para seducir a un Caballo hay que ser espontáneo, darle libertad, y apelar mucho a las herramientas de seducción”.

Cabra

“Son románticas, sensibles y tiernas. Hay que saber que les gusta la exclusividad, no soportan compartir un amor. Les resulta muy importante sentir que las miman y les resaltan lo geniales que son. Para seducir a las cabras hay que hacerlas reír, hablarles de amor y que encuentren en uno la persona protectora que buscan y necesitan”.

Mono

“Los Monos aman la aventura y la conquista permanente. Se caracterizan por ser tiernos, simpáticos. Y en el sexo tienen muchas fantasías. Le gusta experimentar y divertirse. A los Monos se los conquista con diversión, una buena dosis de simpatía y originalidad. La clave: no competir con ellos nunca”.

Gallo

“De una fuerte sexualidad, los Gallos son apasionados y adoran las aventuras. Son sensuales, les encanta planificar de a dos. Eso sí, necesitan ser comprendidos y que atiendan sus requerimientos. Para seducirlos, es importante garantizarles un buen diálogo, inteligencia y diversión”.

Perro

“Los Perros son tiernos, pero serios. Se destacan por ser ansiosos e inquietos. En el sexo necesitan de estímulos, que los empujen y motiven. Las personas que logran seducirlos son aquellas que son divertidas, inteligentes, sensuales y ocurrentes”.

Cerdo

“Los Cerdos son muy afectivos y demostrativos a la hora de manifestar sentimientos y emociones. Disfrutan del placer del sexo. Otro de los rasgos que los caracteriza es que en el amor son posesivos. Hay que ser originales y románticos para lograr conquistarlos. Otras armas importantes de seducción: ser atentos y delicados”.