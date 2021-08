Horóscopo diario para el martes 24 de agosto de 2021

Te contamos las predicciones de este martes 24 de agosto para todos los signos del zodíaco, según el horóscopo diario de cada uno de ellos.

Las energías se manifestarán hoy en las sensaciones. Por eso algunos puede que se sientan muy enérgicos y otros con angustia. En cualquiera de los casos, sigue estas recomendaciones:

Aries (21 marzo al 10 abril)

Hoy es un buen día para terminar tareas pendientes. Si hay algo que te aqueja y hace mucho no puedes concretar, aprovecha a hacerlo ahora, ¡verás lo rápido que lo resuelves y no entenderás por qué no pusiste manos a la obra antes!

Tauro (Abril 21 -Mayo 20)

Hoy un buen día para las actividades sociales. Aprovecha a conocer gente nueva si puedas, podrás obtener buenos proyectos de futuro.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Puede que hoy te sientas angustiado o con una sensación extraña en el pecho. Piensa en qué situación estás hoy y todo lo bueno que has logrado.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Debes relajarte. La queja es una herramienta que usas a menudo y a veces abusas de ella. Entiende que lo mejor es intentar solucionar los inconvenientes y no perder tiempo quejándote.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Hoy es un buen día para la introspección. Dedica unos minutos del día para imaginar qué quieres en tu futuro inmediato, intermedio y lejano. Luego piensa cuál será el primer paso para concretar tus objetivos.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Se acercan nuevos desafíos. No gastes energía en el presente que pronto será pasado, dedícate a proyectar lo que el mañana te demandará.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Puede que hoy te sientas un poco enfadado y hasta incluso con ira por situaciones que no son tan graves. Intenta respirar hondo antes de responder o de actuar, para no arrepentirte luego.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Hoy es un buen día para las actividades que se relaciones con lo manual. Si trabajas en algo relacionado a ello, estarás inspirado así que aprovecha el día y adelanta todo lo que puedas.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Olvídate de las cosas que ya son parte del pasado y disfruta el presente. Hoy es un buen día para que hagas una lista con todas las cosas lindas que tienes y a diario reléela para cambiar tu energía.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Hoy se sentirás muy enérgico. Aprovecha para ir al gimnasio, hacer actividades que requieran fuerza o sacar adelante tareas del hogar que tenías pendientes.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Hoy te sentirás de buen humor y con ánimo. Has actividades sociales, vincúlate con gente y proyecta tu energía positiva en otros también.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Hoy aprenderás cosas nuevas. Enfócate y sé consciente de todo los conocimientos que el universo te presenta, porque te serán de gran utilidad para el resto de tu vida.