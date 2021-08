Horóscopo diario: lo que dicen los astros para este sábado 21 de agosto de 2021

Compartimos el horóscopo diario para todos los signos del zodíaco. En líneas generales, este sábado 21 de agosto las energías serán fluidas y no se trabarán proyectos.

Aquí las predicciones:

Aries (21 marzo al 10 abril)

Hoy es un buen día para dar el primer paso en ese cambio de vida que tanto buscas. Fíjate qué puedes hacer por él y toma decisiones concretas en pos de tus objetivos.

Tauro (Abril 21 -Mayo 20)

No siempre las cosas se tienen que dar como tú quieres, taurina. Aprende a convivir con la frustración y a sacar aspectos positivos aún de los fracasos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Ten cuidado con los consejos que das. Eres muy importante para las personas que te rodean y tu palabra siempre es bien valorada. Pero así como puedes salvar a tu entorno, puedes complicarlo. Usa la palabra "recomendación", antes que consejo y aliviana lo que vayas a decir.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cáncer viene con una "buena racha" energética desde hace tiempo. Aprovéchala para hacer todas las cosas que sentías que estaban trabadas y sin resolución.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Aprovecha el día de hoy para hacer cuentas pendientes y planificar una estrategia de ahorro. Te vendrá muy bien ordenar tus finanzas personales.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Hoy es un día peligroso para los virgos en cuanto a las relaciones humanas. Ten cuidado con discusiones, malos entendidos, expresiones que puedan ser tomadas a mal por el otro.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tendrás un encuentro especial en el día de hoy, depende de cómo reacciones ante él los frutos que puede traerte o no en el futuro.

Los horóscopos diarios son aproximaciones. Aprende a leerlos y a disfrutar de sus predicciones.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Hoy es un buen día para realizar actividades al aire libre, tomar sol y recargar vitamina D o simplemente caminar en un lugar verde.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Recuerda que una conversación es fruto de que las dos partes puedan hablar y las dos partes puedan escuchar, de lo contrario no tiene sentido.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Se ve una pérdida material en el día hoy para los capricornianos. Intenta poner atención a tus pertenencias personales todo el día, para evitar extraviar objetos caros o preciados.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No gastes esfuerzos en que otras personas entiendan tu postura. A veces es una tarea muy dura que no hay necesidad de hacer, pues ya lo dice el dicho popular: "No hay peor ciego que quien no quiere ver"

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Ayer tuviste un día de tensión, por eso es muy probable que hoy te sientas con las energías bajas. Haz actividades que te calmen, toma un té que te relaje y dedícate a estabilizarte por completo.