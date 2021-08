Horóscopo del domingo 15 de agosto para todos los signos del zodíaco

¡Descubre qué te deparan los astros para este martes 10 de agosto! Te acercamos el horóscopo diario para todos los signos del zodíaco, con las predicciones vigentes.

Aquí el horóscopo y sus predicciones, signo por signo:

Aries (21 marzo al 10 abril)

Buen día para generar cosas. Así sea que quieres cambiar de trabajo o afianzar lazos con alguien, hoy es un gran día para dar el primer paso.

Tauro (Abril 21 -Mayo 20)

¡Priorízate! Continuamente estás pensando cómo hacer feliz al otro, ¿y sabes concretamente qué te haría feliz a tí? Aprovecha el día de hoy para preguntártelo, quizás encuentres las respuestas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Hoy puede que te sientas con la energía baja, no te sobreexijas. Haz lo que puedas hacer y si tienes que cancelar planes porque noe estás de ánimo, no sientas culpas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

¡Día de organización y limpieza! Aprovéchalo para sacar de tu hogar todo lo que ya no necesites. No te aferres a lo material, las personas no están en los objetos.

Las predicciones del horóscopo son aproximaciones.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Alguien muy especial para tí está decepcionado, puede que seas el responsable o no. Pero aprovecha para aclarar las cosas, nada de lo ocurrido tuvo malas intenciones.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

¡Día de ocio! Aprovéchalo para pensar en todas las cosas que practicabas antes y que tan bien te hacían. Fíjate cuál de esas puedes retomar.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

¡Llega una gran noticia! Recíbela con los brazos abiertos, tú te la mereces. Celébrala, cuéntala, grítala a los cuatro vientos y desparrama toda tu buena energía entre quienes te aman.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

¡Deja de procrastinar! El tiempo permitido para el descanso ya pasó, ahora es momento de que dediques todas tus energías a tu proyecto principal.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

¡Buen día para el amor! Todo tipo de amor: de pareja, familiar, hasta de tus mascotas. Demuéstrales cuánto los quieres y verás que es recíproco.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

¡Deja de poner excusas y hazlo de una vez! Todo el día estarás dándole vueltas a una idea que tienes hace tiempo en la cabeza. Bueno, ya sabes que sólo es cuestión de ejecutar.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

¡Abraza fuerte! Aprovecha este día para estar con tus seres amados, disfrútalos, abrázalos y diles cuánto los quieres. Verás que serán caricias al alma.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

¡Hermoso día para relajarte! Dedícate tiempo exclusivamente a tí y comienza la semana con las energías completamente renovadas.

Ten en cuenta que los horóscopos son aproximaciones, aprende a leerlos y a disfrutar de sus predicciones.