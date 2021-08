Horóscopo del viernes 13 de agosto para todos los signos del zodíaco

¡Descubre qué te deparan los astros para este viernes 13 de agosto! Te acercamos el horóscopo diario para todos los signos del zodíaco, con las predicciones vigentes.

Aquí el horóscopo y sus predicciones, signo por signo:

Aries (21 marzo al 10 abril)

¿Qué está sucediendo con tu buen humor? Es probable que este día te sientas enfadado, enojado o ansioso. Debes pensar qué es lo que realmente te molesta de las situaciones que vives, a veces no todo es tan lineal.

Tauro (Abril 21 -Mayo 20)

¿Problemas en la pareja? Es probable que esa persona esté transitando un mal momento y tú no tengas mucho que ver en ello, aunque te haga sentir lo contrario.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

¡No es momento para los reproches! Sigue adelante y deja de lamentarte por cuestiones que no se hicieron como crees que deberían haberse realizado.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Puede que surjan algunas complicaciones en la casa, no directamente en el plano familiar, sino artefactos de la casa que se rompan o servicios que no funcionen bien. Respira hondo y busca las soluciones, las quejas no llevan a ningún lado.

Leo (23 julio al 22 agosto)

¡Ten cuidado! Puede que algo que hiciste mal en el trabajo salga a la luz. Deberás dar explicaciones y tratar de ser lo más claro posible para no generar malos entendidos.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás en un día de buena vibra, aprovecha a regalársela a tu gente querida. Juntate con amigos, visita a familiares, y compartan un lindo momento con los afectos.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No debes buscar siempre el camino fácil, a veces el difícil trae más satisfacciones. Si hoy te es difícil concentrarte, intenta evitar hacer tareas que requieran demasiado de tu atención.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Hoy es un gran día para generar cosas a futuro. Si estás pensando en emprender o en viajar, lo que sea que proyectes, da el primer paso hoy mismo y ese plan estará lleno de energía positiva siempre. En general, será un día con trabas para la mayoría de los signos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Puede que se genere algún mal momento familiar, para que sea sólo una discusión dependerá de la postura que tomes. No digas cosas de las que luego puedes arrepentirte.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Dedicate tiempo a tí hoy, pero no sólo en cuanto a cuestiones superfluas se refiere. Mira tu interior, analiza cómo estás verdaderamente y si hay algo que cambiar para sentirte mejor, ¡no dejes de hacerlo!

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Intenta no pensar tanto en eso que te atormenta. Estás rodeado de afectos, acuariano, entonces recurre a cualquiera de ellos para despejar esa mente.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Hoy tendrás la revancha del día de ayer. ¿Pasaste por una situación de estrés? El día de hoy el universo te lo devuelve con una gran noticia o con un regalo inesperado.

Ten en cuenta que los horóscopos son aproximaciones, aprende a leerlos y a disfrutar de sus predicciones.