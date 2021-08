Horóscopo del martes 10 de agosto para todos los signos del zodíaco

¡Descubre qué te deparan los astros para este martes 10 de agosto! Te acercamos el horóscopo para todos los signos del zodíaco, con las predicciones vigentes.

Aquí el horóscopo y sus predicciones, signo por signo:

Aries (21 marzo al 10 abril)

¡Momento de siembra! Estas es una etapa para sembrar y en un futuro no muy lejano vendrá tu cosecha. No reniegues del esfuerzo actual, valdrá la pena.

¿Con ganas de empezar alguna actividad que te despeje la cabeza? ¡Hazlo ahora!

Tauro (Abril 21 -Mayo 20)

Piensa bien antes de actuar. Los impulsos no son buenos para los tauros.

Puede que se tengas una situación tensa a nivel familiar, despejala rápidamente para no generar momentos de discordia que afecten el resto de tu semana.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

¡Aprovecha para mimarte! El tiempo a solas puede ser muy productivo si sabes cómo usarlo para sentirte mejor.

¿Con ganas de hablar con alguien? Busca a tus amigos de confianza, sin dudarlo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

¡Termina lo una vez! Eso que has empezado y no logras concluir te persigue en todo momento, verás que es mejor darle un cierre por más pesado que parezca comenzar.

No dejes de llamar a esa persona que sabes que te espera.

Leo (23 julio al 22 agosto)

¡Date un respiro! Deja de autoexigirte, si necesitas pararte a pensar, hazlo. Ese impulso te hará el doble de productivo.

¿Tiempo sin dedicarte a ti? Regálate un buen plan para finalizar la tarde de hoy.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

¿Algo te angustia? ponle palabras a esos deseos de llanto que tienes e intenta recomponerte de adentro hacia afuera.

¿Buscas tiempo para ti? Dátelo, aunque sea con una caminata diaria en los alrededores de tu trabajo.

Las predicciones del horóscopo en este día de energías encontradas.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Puede que estos días te sientas con la energía baja y algo decaído. Ten cuidado y maximiza tus precauciones para no contraer ninguna enfermedad, tus defensas también está un tanto disminuidas.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

¡Buen momento para el amor! Los escorpianos solteros tienen todas las energías alineadas para encontrar a una persona que se vuelva especial en sus vidas. Los que estén en pareja, vivirán una jornada de intensa pasión.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Aprende a halagar a tus personas cercanas. A todos nos gusta recibir mimos y gratificaciones, aunque sea de palabra.

¿Deudas por pagar? tranquilidad, todo se resolverá favorablemente.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

¡Excelente momento laboral o para el estudio! Si estás buscando brillar, es ahora. No dejes de expresar todo lo que sientes y de hacer todo lo que creas necesario para lograr la excelencia en tus labores.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Puede que hoy tengas algún inconveniente contable o legal. No intentes resolverlo solo, busca ayuda de profesionales para salir más rápido del problema.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

¡Cuida tu hígado! Puede que este día te sientas un poco pesado y es probable que sea por alguna ingesta indebida, así que evita tomar bebidas alcohólicas y prefiere platos saludables.

Ten en cuenta que el horóscopo es una aproximación, aprende a leerlo y a disfrutar de sus predicciones.