Mira el horóscopo de la semana para cada signo del zodíaco

La astróloga Mia Astral compartió los mensaje de la semana, del 12 al 18 de julio, para cada signo del zodíaco. Sigue leyendo para descubrir el tuyo

Aries

Esta semana se unen Venus y Marte en tu zona del amor y la creatividad. La situación con alguien se acelera.

Depende de ti calmarte un poco para que no se queme con rapidez.

Tauro

Es una semana para retomar un plan con tu equipo o con amigos.

Reconectar con personas que tienes tiempo sin ver te caerá muy bien

Géminis

Quirón empezando a retrogradar se ve como busca una reconexión con amigos para mejorar las cosas o entender algo que pasó.

Su retrogradación es un período para trabajar tus habilidades sociales, capacidad de liderazgo y confianza en ti mismo en estos temas.

Cáncer

Han pasado días desde tu luna nueva. ¿Cómo vas con tu intenciones?

A mitad de esta semana es un buen momento para revisarlas y comprometerte de verdad

Leo

Esta semana es una conjunción entre Venus y Marte en tu signo. Excelente momento para mostrar algo que no has mostrado o hacerte un cambio de look deseado. ¡Estás encendida, nena!

Virgo

En lo posible aprovecha los trinos de agua esta semana para tomar tiempo aparte con tu pareja y reconectar. Hazlo súper especial.

Libra

Con Venus y Martes juntos en Leo estás en un momento de alta popularidad o de conexiones sociales.

¿Cómo lo estás aprovechando? Esta energía es para estar más activo en grupo y comunidades.

Escorpio

Si necesitabas un empujón cósmico para reconectar con alguien que te encanta, este es el momento con los trinos de agua que quedan.

Así mismo puedes verte rescatando una buena idea creativa.

Virgo, Escorpio y Acuario tienen mensajes para prosperar en el amor.

Sagitario

Venus y Marte se unen en tu zona de aventuras y viajes. Una invitación llega en el momento indicado y, si no es para viajar, es para hacer algo muy diferente a lo que haces siempre. ¡Disfrútalo!

Capricornio

Si tiene dinámica padre/hijo o madre/hijo con alguien que no ocupa ese lugar, esta semana será para revisar por qué se mantiene y si realmente hace bien o limita.

Evalúa qué te da esa situación, si es control o ya es sólo un peso.

Acuario

Esta semana se unen Venus y Marte en Leo, que es tu zona de relaciones, por eso una relación, asociación o colaboración estará en su mejor momento o con planes muy excitantes.

Si estás buscando iniciar asociaciones con alguien, este es el momento de reunirte y expresar lo que quieres.

Piscis

Revisión de planes y sueños te llevará a ajustarlos a la realidad.

Lo bueno es que crearás un plan sólido con pasos a seguir y te sentirás más seguro.

¡Buen comienzo de semana para todos!