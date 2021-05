Horóscopo de la semana: estas son las predicciones signo por signo, según el tarot

Como cada semana, Pink Moon nos tira las carta del Tarot y nos dice qué le depara a cada signo del zodíaco para la semana. Aquí el del 3 al 9 de mayo de 2021:

Aries

Cada semana hay un nuevo reto que se relaciona con hacer un poco más para salir de la zona de confort y de las estructuras que mantenías hace un tiempo. Viene una semana importante para tomar decisiones, debes actuar desde la razón y desde lo que es justo y necesario en este momento para equilibrar todas las áreas de tu vida. Intenta tener el centro de atención en tus metas. Vienes con mucho impulso, no bajes los brazos, reconoce tu fortaleza interna que siempre te hace ser persistente cuando se trata de lograr lo que te propones, disfruta el proceso y diviértete, porque de eso se trata el éxito.

Tauro

Esta semana prioriza tus metas y busca la forma de darles claridad, pregúntate qué es lo que realmente quieres y busca una estabilidad en tu interior respecto a eso, deja a un lado los pensamientos que solo te preocupan y te causan incertidumbre y comienza a sembrar todo lo que quieres ver manifestado en tu vida próximamente. No te sabotees, actúa con honestidad primero desde la relación que tienes con vos misma, busca avances y no dejes que ninguna limitación interna o externa te detenga.

Géminis

Esta semana, y todo el mes de mayo, arranca con mucha energía, sé consciente de tu inteligencia y de tu capacidad para lograr lo que te propones. Se aproximan nuevos comienzos y nuevas oportunidades de éxito, crea y siembra con paciencia y con amor todo lo que quieres lograr. Sobre todo, confía en tu energía. Esta semana intenta conectar con tu espiritualidad a través de la meditación o de la lectura.

Cáncer

Estarás enfrentando una semana de bastantes emociones intensas, busca un equilibrio, una estabilidad en tu propio ser. Se fortalecen los vínculos que tienes a tu alrededor, es importante que sepas entender que cada una de las personas que te rodean están aquí para aportarte algo y para que aprendas de ellos. Esta semana comienza a dar todo lo que quieras ver multiplicado en tu vida, sin esperar nada a cambio. Deja a un lado el conflicto interno y busca claridad en tu mente. Semana ideal para conectar con la naturaleza.

Leo

Estás ingresando a una semana muy importante del mes de mayo, mucho avance, estás listo para dar un salto en tu vida y darte cuenta de que has llegado hasta donde has llegado gracias a tu esfuerzo, paciencia y perseverancia. Avances en tu vida y muy buen augurio económico. Visualiza tus metas y busca concretarlas. Es momento de escuchar tu intuición de meditar tus siguientes pasos y romper todo tipo de paradigma y limitación interna para adaptarte a los cambios.

Virgo

Comienza una semana de tranquilidad y purificación interna, es momento de enfrentar tus emociones y de dejar de evadirlas para poder ver con claridad tus próximos pasos. Comienza a valorar a la persona que eres, cuidate y priorízate. Sé fuerte, mantenerte con mentalidad positiva y agradece todo lo que tienes en tu vida. Agradece tu familia y tus vínculos, que te brindan calidez y amor. Es momento de avanzar, salir del estancamiento quitando de tu camino cada traba que te has puesto. Intenta cortar con todo tipo de patrón o de conducta repetitiva y cambia desde adentro hacia afuera.

Libra

La primera semana de mayo te invita a escucharte, a ver qué es lo que realmente quieres, dejar a un lado la mente para poder realmente actuar y ser quien quieres ser. Es hora de moverte, de dejar a un lado todo lo que te estresa, llegó la hora de soltar apegos y vínculos que no te suman y de romper las estructuras para que vengan mejores momentos y cosas a tu vida. Debes hacer una limpieza general para poder avanzar y sentir paz, que es lo que más deseas en este momento.

Escorpio

Se viene una semana importante, de cambios, de buscar salir de todo tipo de estancamiento y poder avanzar para ser tu mejor versión. Toma la fuerza de tu interior y date cuenta de que la vida se trata de levantarse y avanzar. Fortalece la comunicación y el vínculo que tienes contigo misma, el autocuidado y el amor propio. Es momento de soltar todos los pensamientos negativos que solo te estancan y te confunden. Cuando te sientas cansada no te exijas, prioriza tu felicidad y busca siempre hacerte feliz en cada paso que des.

Sagitario

Esta semana que ingresa se viene llena de transformaciones internas, de emociones, sentimientos encontrados y mucha valoración a tus logros y de cada pequeño momento que te llena el alma de felicidad. Comienza a ver la vida como un juego y disfruta del proceso, sin importar si ganas o pierdes. Es importante que tomes momentos de soledad para pensar en vos como prioridad de tu vida y de tus sueños. Se vienen avances y oportunidades, para esto trabaja en soltar el pasado.

Capricornio

Esta semana trabaja en poner en orden tus pensamientos y en actuar en coherencia con lo que piensas, sientes y haces. Busca la renovación interna, empieza a dejar a un lado el control y que todo fluya para que se abran caminos nuevos e inesperados. Intenta conectar con la abundancia que te ofrece la naturaleza y agradecer todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Se vienen nuevas estampas, el cierre de un ciclo o el comienzo de otro. Disfruta y vive libremente.

Acuario

Esta semana es ideal para comenzar Mayo acercándote a ti misma y a tu interior, para encontrar la claridad y el enfoque hacia tu mejor versión. Sabes que eres capaz de sacar lo mejor de ti cuando dejas atrás todo lo que no te suma y te propones ser lo que eres: diferente y auténtica. Es momento de tener paciencia y entender que todo tiene su ciclo y hay que respetar los procesos. No tengas miedo a repetir errores del pasado, la vida se trata de avanzar aunque el camino no esté del todo claro. Todo es por algo y tiene un propósito qué tal vez ahora no lo puedas comprender del todo.

Piscis

Esta semana, y el mes de mayo, trae mucha transformación y cambios. Todo lo que suceda depende completamente de cómo ves el vaso, si medio lleno o medio vacío. Es importante que comprendas que todo lo que sucede es para tu crecimiento y para que saques lo mejor de ti. Entrega y brinda lo mejor de tu ser, deja a un lado las preocupaciones y las culpas que no merecen que les des tu energía. No temas. Trabaja en tus sueños con firmeza, toma decisiones desde el amor y suelta el autosabotaje. Esta semana haz lugar para lo nuevo y simplemente deja atrás todo el dolor y la angustia.

