¿Qué son los émpatas y por qué están afectados por la Luna?

Sin lugar a dudas que nuestro satélite natural: la Luna nos afecta mental y emocionalmente, por lo que muchas personas se han preguntado cómo es que se da este fenómeno de la astrología.

Por lo general, los que la sienten más se definen como émpatas los individuos altamente sensibles que sienten el mundo de una forma amplificada por su extrema sensibilidad. Normalmente sufren mucho hasta que aprenden a cuidar su energía. Son muy compasivos, porque sienten al entorno como si sucediera adentro de ellos. Pero les puede costar poner límites y suelen sacrificarse por lo demás a su propias expensas.



1- Absorben las emociones de los demás

Puede ser muy confuso sentir lo que siente el entorno. Como nunca nadie les ha explicado que muchas veces sienten emociones externas a ellos piensan que todo lo que sienten les pertenece. Esto genera una gran confusión hasta el día que aprenden a separar lo que sucede adentro de lo que viene de afuera.





2- Son tan sensibles que perciben en detalle como se siente el entorno, el gato del vecino, y la entera masa. Nuevamente nadie les explica que eso es posible y que puede ser intenso.



3- Se sienten abrumados sin razón aparente porqué procesar tanta información emocional del entorno genera cansancio.



4- Por eso necesitan pasar tiempo a solas: si se separan del entorno se reencuentran y pueden recargar su energía.



5- Pueden saber cosas con anticipación o sin tener información directa. Esto suele generar ansiedad ya que no saben por qué o cómo funciona el sentido de la intuición (es un sentido más, de los muchos que tenemos). A veces hasta los puede poner paranoicos. Y si todos los sueños o pensamientos son una intuición, con el tiempo suele calmarse y pueden aprender a diferenciar entre la intuición y la imaginación.



Para evitar que el entorno les afecte tanto lo ideal es:

-Aprender a separar las emociones propias de las de los demás.

-Proteger su campo electromagnético usando cristales de cuarzo, obsidiana, jade, imanes, etc.

-Pasar tiempo a solas para recargarse.

-Elegir con cuidado los ambientes y personas que frecuentan.

-Cuidar su alimentación.

-Aceptar su sensibilidad y que no todo el mundo siente como ellos.

Pero, tu sensibilidad es un súper poder. La sociedad te hace creer lo contrario, hay que aparentar, hay que mostrar resultados, hay que premiar lo que se ve, no lo que se siente.

Crecer en este mundo siendo émpata puede doler mucho.

Pero la sensibilidad es una de las características más preciadas del ser humano. Gracias a que eres sensible tienes empatía y puedes ponerte en los zapatos de los demás.



Gracias a que eres sensible puedes ver sin mirar y saber sin pensar. Gracias a que eres sensible conoces el real valor de la vida.



Gracias a que eres sensible conectas con la naturaleza, con lo sagrado, con la magia. Gracias a que eres sensible mejoras al mundo.



Decidir no sentir es una muerte lenta. Que no te engañen: tu sensibilidad es un súper poder.