Luna Negra: el fenómeno que podría afectar el estado de ánimo

La Mágica Luna Negra, según la astróloga autora de Luna Logia, " es momento para soltar lo que ya no sirve. Llorar las lágrimas pendientes. Recuperar las horas de sueño. Y hacer espacio".





En este momento del mes es cuando las dietas son más eficaces porqué naturalmente procesamos las toxinas y el cuerpo se deshace de lo que no le sirve, agregó.





Se viene una versión actualizada de ti. Pero hay que borrar el último sistema operativo. Haz espacio. Nos permite renacer cada mes.

Pero nos cuesta tanto fluir con el ciclo de la naturaleza, el ciclo lunar. Y eso sucede porqué nos identificamos con lo que tenemos y las definiciones nos dan una ilusión de seguridad.





Para renacer cada mes hay que morir cada mes.





Quieras o no, esto sucede, a un nivel inconsciente. Hay partes de ti que se van para dar espacio a facetas nuevas. A un nivel microscópico cada segundo millones de células mueren y otras nacen. La perpetración de la vida se basa en ese intercambio de lo vivo por lo muerto.



Cada vez que el ciclo se repite tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Pero para que lo nuevo llegue tienes que generar el espacio justo. Normalmente esos cambios suceden de forma intensa cuando la vida se descontrola y sentimos que nos quedamos vacíos. No había opción más que soltar todo y así la magia sucede.



Como el vacío en realidad no existe, como generas un espacio se colmará. Y si conoces bien este principio podrás aprovechar para hacer que los espacios que generas se llenen de lo que desees.



Estamos a 3 días de la Luna nueva. Cada mes lunar, la última semana, que va desde el cuarto menguante hasta la Luna nueva nos permite generar un “nido”.



Un nido donde podremos cobijar proyectos, relaciones, nuevas actitudes personales. Prepárate. Suelta todo, has espacio, tu nueva versión ya casi está lista.