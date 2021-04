Se viene la Luna llena en Escorpio y podría afectarte

En este punto medio revisamos las intenciones que hicimos con la luna nueva, chequeamos cómo vamos con nuestro proceso.

Vales mucho, mereces los cambios que quieres hacer en tu vida. Ponte como prioridad y no te abandones en el camino, dice Mia Astral. .

Luna en escorpio crea la necesidad de profundizar en tus sentimientos lo más profundo posible y esto trae una gran vulnerabilidad. Nunca olvidas nada de lo que te hicieron. Es difícil forzarte a hacer algo. Raramente, es posible influenciarte con amabilidad. Necesita una relación emocional profunda, incluso si no es fácil y se ve obligado a cambiar muchas cosas. Las relaciones superficiales no te satisfacen, porque no son lo suficientemente purificantes.

Órganos influenciados por el signo lunar actual:

Escorpio

Genitales, recto, ano, uretra, glándulas genitales, ovarios, próstata, hueso púbico, genes.Estos órganos ahora son más sensibles, por lo que debe brindarles un cuidado especial.

Por otro lado, las operaciones quirúrgicas no se recomiendan durante la Luna Llena.