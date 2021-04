¿Cómo te afectará el sextil entre Mercurio en Piscis, Plutón en Capricornio?

Según indicó Mia Astral este sextil es energía de leer entre líneas, poder ver más allá de la fachada.

De conversaciones intensas y/o sacar a la luz lo que no se había dicho.

Esto se trata de transformar una situación con palabras y por eso también es energía de ritual.

De investigar.

Buena para negociar algo pendiente, sobre todo para artistas o personas cuya profesión maneja lo intangible.

También se trata de una “ligera obsesión” o pensamientos obsesivos por un deseo (porque Venus está on fire).

Mejor usa esta intensidad para concentración o dar toda tu atención a un tema que lo necesite.



Tomando en cuenta que el lunes 29.03 Mercurio estaba con Neptuno, que es un aspecto de nebulosidad y quizá dispersión para muchos, este sextil a Plutón y el hecho de que entra en Aries mañana, indica que estaremos mucho más directos unos con otros y que el tiempo de dudas cede a uno de afirmarnos con acciones.

La vida es un desafío y te sacará de tu centro muchas veces. Para volver a el.

Todo fluye, todo pasa, todo vuelve. Pero diferente.



Hay que alejarse para reconocerse y hay que perderse para encontrarse. En este ejercicio de consciencia llamado vida deberás romper tu corazón hasta que se abra (Rumi).



Por más duro que suene no se puede generar consciencia, conocimiento o sabiduría sin los opuestos. La regla hermética indica la dinámica natural de las cosas: tesis, antítesis y síntesis.



Este tipo de proceso normalmente sucede a lo largo de años, a veces de décadas y si no se presta atención no se reconoce. Conocer esta dinámica oculta quizás te ahorre años de experiencias: si reconoces un patrón puedes equilibrarlo con el opuesto.



Esta forma natural de buscar el equilibrio la aplicamos en muchas áreas y reconocerlo puede mostrarnos como todo en el universo está diseñado para encontrar balance.

Los planetas giran y giran y lo demuestran una y otra vez, todo vuelve a su lugar siempre. Pero mejor.