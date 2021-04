La Luna está en Geminis y así la sentiras: energía del fin de semana

Es un buen momento para que te deshagas de lo que ya no va más, de lo que no sirve. No será un buen día para tratar con autoridades o jefes porque es muy probable que uno tienda a la discusión.

⁣

Puede haber abuso de poder.También sentirnos víctimas de alguna circunstancia. Hay tendencia a que las máquinas se rompan.

⁣En estos días podremos escuchar en las noticias temas relacionados con luchas de poder en los gobiernos ya que este tránsito aumenta la ambición y las ganas de poder.

⁣



Si tienes algún negocio no dejes en manos de nadie las finanzas en este momento. En realidad Plutón trabaja de manera oculta e interna y ahora esos cambios internos salen a la luz y explotan. Puede haber problemas con cloacas o cañerías. Estaremos impulsivos, sintiendo obsesiones, queriendo dominar o estar sometidos a otros. Podremos ser crueles.



⁣

Consejo: no te enganches en discusiones. No caigas en luchas de poder. Moderá tus impulsos. Hacé limpieza de cosas que no van más. Y recordá que lo importante es ser feliz, no tener razón. Hoy volcá tu energía a dar y recibir amor.

Otro de los aspectos que después de la Luna Nueva en Aries nos impulsa a ir por lo que queremos. El sextil entre el Sol en Aries y Júpiter en Acuario se trata de: