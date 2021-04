La Luna en su tránsito por Tauro se unió a Urano: ¿cuáles son sus efectos?

La Luna en su tránsito por Tauro se unió a Urano. y auspicia cambio y es una introducción a lo que veremos con los planetas entrando a Tauro y haciendo conjunción a Urano en la segunda mitad de abril. Por lo menos, así lo explica la astróloga autora de Luna Logia.



Se viene la revolución. Llegó el ciclo para renovarte y cambiar todo lo que va cambiado. Es que tenemos un stellium en Aries, se trata de tomar las riendas. Marte, su regente, está en Géminis haciendo asociaciones muy fuertes con Sol, Júpiter, Plutón y Urano.





Se trata de lo nuevo que remplaza a lo viejo. Se trata de cambiar.





No son tiempos fáciles, pero son tremendamente valiosos. Se trata de ser valientes y saltar al cambio.

Por otro lado, Mia Astral explica que "los aspectos nos apoyan para iniciar algo. Sea que quieres iniciar un proyecto o darte la oportunidad de empezar de nuevo en tu vida, toma este chance".



Marte, que es el regente de Aries y de la luna nueva, está en Géminis teniendo aspectos que nos dan un mensaje: en el 2020 no se pudo, pero ahora puedes empezar a manifestarlo.



Hoy, Marte en Géminis está en sextil al Sol en Aries, es una oportunidad para tomar acción por eso que quieres iniciar. No tiene que ser un paso enorme, puede ser uno pequeño y sobre todo si tiene que ver con hacer la llamada, cuadrar la reunión, hacer preguntas, asesorarte mejor.



Este sextil es de acción asertiva que afirma lo que quieres. Eso no depende de nadie sino de ti, es una manera de decirte a ti mismo que estás presente para ti, que te apoyas en lo que quieres.