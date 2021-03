Luna aún llena y aún en Libra: ¿sientes las emociones a flor de piel? Esta podría ser la explicación

El lunes amanecimos con la Luna aún llena y aún en Libra. Tiene muchas conexiones a lo largo del día y eso se traduce en planes, llamadas, reuniones. "Si la Luna está ocupada noten cómo se ve en sus vidas. Usualmente estamos bastante ocupados también", explicó Mia Astral.



Pero sigue llena, trabajaremos su energía por dos semanas. Nota si tus emociones están a flor de piel o cuanto de lo no atendido está saliendo a superficie. También porque una de las alineaciones de hoy es la conjunción entre el Sol (identidad) y Quirón (heridas y vulnerabilidad) que se trata de hacer consciente lo que no estaba o notar cómo vas en un proceso de sanación.



Si la Luna llena (toma en cuenta la semana pasada y hasta ahora) te ha hecho ver algo que no habías visto (de eso se tratan las lunas llenas) o estás cayendo en cuenta heavy de algo que nunca habías podido procesar, esta conjunción indica que este periodo (final de marzo y abril) tienes la oportunidad de ver, decidir cómo lo quieres manejar y atravesar la situación. Siempre puedes negarte y dejarlo para otro momento, pero una vez consciente, ¿por que te serias indiferente?





Hoy también tenemos la conjunción entre Mercurio y Neptuno en Piscis que es ausencia de lógica u objetividad cuando de comunicar se trata. Las emociones hablan más fuerte. Este aspecto es bueno para imaginación, inspiración y creatividad, pero si estás muy emocional puedes sentir que estímulos te conmueven, que se te salen las lagrimas y que necesitas apoyo y descanso.





Dale tiempo a tu proceso. Entiende el clima para verte desde arriba y ayudarte.



Arranca la semana con una suave Luna en Libra haciendo un trino a Júpiter. Eso puede traducirse en suerte aunque verás, la suerte tiene que ver con estar listos. El cielo lo demuestra: las oportunidades siempre llegan. Pero si no estás listo no las puedes tomar.



Puede que tengas resaca de Luna llena. Tanto magnetismo en el aire que tal vez no te dejó dormir bien los últimos días. Ahora la intensidad va bajando mientras la Luna pierde luz.

Mercurio se une a Neptuno y puede crecer mucho la creatividad y la conexión, pero el efecto colateral de esta conjunción es la dispersión y la confusión. Se va formando un pequeño trino que promete crear un buen suelo para tus proyectos.



Esa interacción entre Sol, Venus, Marte, Nodo Norte y Saturno es una gran oportunidad. Mercurio también va a entra a Aries el fin de semana y se va a prender fuego el cielo.



Se vienen muchas oportunidades: tú haz los tuyo para que cuando lleguen las tomes. La Luna nueva en Aries va a ser una de esas oportunidades maestras que no te puedes dejar escapar.

Será el 11 de abril con un candente stellium en Aries y un poderoso trino de Marte a Júpiter. Haz lo tuyo y el cielo hará lo suyo por ti.