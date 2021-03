La Luna entra a Escorpio y afectará a cada uno de los signos

Se tendería a creer que el paso de la Luna de un signo al otro, así como el tiempo de cada ciclo (porque la Luna tiene varios) debería tener un tiempo determinado e invariable pero no es así.



La Luna tiene la mecánica celeste más compleja del entero sistema solar. Justamente porqué la Luna es como nuestras emociones, varía, oscila, cambia, alterna. No se deja medir fácilmente.



Para aclarar el punto de la duración del tránsito lunar por cada signo considera que:



-Cuando la Luna está cerca de la Tierra (perigeo) recorre el cielo más rápido. No ves la diferencia pero se puede medir. Por lo tanto cambia de signo en casi dos días exactos.





-Cuando la Luna se aleja de la tierra (apogeo) recorre el cielo más lenta. Cambia de signo en casi dos días y medio exactos.



El máximo acercamiento y alejamiento de la Luna a la tierra sucede todos los meses y se conoce como ciclo anomalistico (por anómalo). Y también este ciclo varía mucho ya que tenemos años donde se acerca más y años donde lo hace menos.



Este es solo un pequeño ejemplo de la complejidad de los ciclos lunares. Quizás porque representa justamente la complejidad del ánimo humano: no se trata de entendernos se trata de amarnos así como somos.

El sextil entre Venus en Aries y Saturno en Acuario indica una etapa tras la Luna de ayer entonces es importante enfocarse en los compromisos tomados y en las decisiones futuras.

El clima astrológico es enérgico. Es un buen momento para saber diferencias y reconocer sentimientos. Es una época de reconfiguración.

Que con nuestras luces y nuestras sombras, y nuestras cicatrices (la Luna tiene sus cráteres), somos perfectos.