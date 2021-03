Luna llena en Libra: tiempos para comprometerte contigo mismo

Con esta Luna llena en Libra el compromiso necesario se hace palpable. Pero tal vez no sea el tipo de compromiso que imaginas.



Para poder interactuar y relacionarte de forma armónica tienes que tener claro cuales son tus límites y necesidades. Pero para que puedas poner esos límites primero tienes que tener un compromiso contigo.



Un compromiso de cuidarte siempre y nunca abandonarte. Cuando la relación contigo es sólida tus relaciones lo reflejan: en el momento que no te quieren o no te respetan simplemente te haces a un lado.

No hay espacio para los que te hacen daño.



Si heredaste, como muchos, amor con co-dependencia, crees que para merecer ser amado tienes que acontentar al otro.



Libra es el signo de acontentar al otro, y ojo hacerlo no está mal. Pero recuerda que mereces amor siempre, no necesitas probar algo para hacerlo.Pero para que eso se cumpla se necesita un compromiso contigo mismo. Una práctica de recordarte que mereces amor siempre y eso se practica dándotelo.



Ritual Súper Luna Llena en Libra



Los últimos 6 meses han sido un camino de aprendizaje. Como un equilibrista has intentado mantener el balance para no caer de la cuerda de la cordura.



Teniendo en cuenta que “cordura”, etimológicamente, significa “acción del corazón”. El corazón pide dar y amar y al mismo tiempo necesita calor, combustible, necesita amor para funcionar.



Ese equilibrio entre dar y tomar, entre el otro y tú, es una práctica. Porqué el equilibrio no es estático, es un movimiento oscilatorio, por más imperceptible que sea.



La Luna llena en Libra cierra un ciclo de práctica y aprendizaje: logras percibir hacia que lado te inclinas. ¿Qué es más natural para ti, dar o recibir?



¿Cómo te sientes en tus relaciones, siempre mandas o prefieres entregarle las riendas al otro?



Esta Luna se llena en un cielo caracterizado por la necesidad de sanar patrones ( Venus con Sol y Quirón oposicion Luna) y hacer compromisos (gran triángulo entre Luna Saturno y Marte con Nodo Norte).



El ritual que quiero proponerte es sumamente simple. Se trata de soltar lo que debe ser sanado y tomar un nuevo compromiso contigo. Para que no solo sane lo que debe sanar, si no también subas a otro nivel de estabilidad.



Cuando se hace: la energía de la Luna llena está activa desde el 24 al 31 de marzo. Hazlo a cualquier hora pero preferiblemente de noche.



Necesitas:

Papel, algo para escribir, fuego.

Toma un papel y escribe lugar, fecha y hora.

Abajo escribe:



“Sano:” y escribe lo que quieres sanar. Puede ser una sola frase. Lo ideal es que escribas detalladamente todo lo que sientes.

Luego escribe:

“Me comprometo a:” Decide que cambio debe ser realizado en base a tus experiencias de los últimos seis meses. Comprométete.Al final firma con tu nombre.

Quema el papel y entrega las cenizas al viento, al aire. Es el elemento de Libra.



La Luna cierra un capítulo, ciérralo tu también.