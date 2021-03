Movimientos planetarios: 4 planetas en Piscis podrían afectarte

Sol, Venus, Mercurio y Neptuno te llevan profundo y en ese nivel es donde guardas lo que anhelas pero también lo que no sanó. "Por un lado hay muchísima sensibilidad disponible. Por otro reina la confusión", indicó la autora de Luna Logia.



Estas dos características conviven en la energía pisciana que nos envuelve. Piscis es el último signo del zodiaco y pide sanación, integración de lo espiritual en lo cotidiano, cierre de situaciones que ya cumplieron su tiempo.





No importa que signo seas, el cielo está bajando este clima emocional a la tierra y todos lo sentimos. Para que no te ahogues en el mar emocional ni te disperses entre tantos sentimientos, para que sanes lo que va sanado y cierres lo que va cerrado te dejo algunas recomendaciones:



-Acepta lo que sientes. La aceptación es la clave: no puedes cambiar ni sanar lo que no aceptas. Puede ser duro al comienzo pero si aceptas pasas a otra fase mucho más fluida y comienzas a sanar.



-Busca ayuda. Remedios de flores, terapia, constelaciones familiares, reiki, masajes terapéuticos, o cualquier técnica que te alivie y te ayude a avanzar.



-Escribe como te sientes y léelo como si leyeras a otra persona. Puede servir para verte desde afuera, que siempre es un ejercicio mágico.



-Según estudios modernos de epigenética las emociones se guardan en las células y heredamos muchísimas pautas emocionales y psicológicas no resueltas en nuestras familias. Por lo tanto vivimos conflictos que están más allá de nosotros con el solo fin de resolverlos. Saber que no todo lo que sientes es tuyo puede liberarte. Además abre la posibilidad de decidir renovar las emociones que guardas dentro tuyo eligiendo emociones más afines a la vida que deseas vivir. Y para eso basta con practicar, justamente se le llama Fitness Emocional a la práctica de sentirte como deseas para estar “en forma” emocionalmente (más adelante te contaré más de esto).



-Considera que es una fase. Relájate y fluye.