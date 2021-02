Noche de Luna llena: cómo afecta a los signos ¡y algunas recomendaciones!

Todos llegamos a ese ápice emocional, y no se necesita prestar atención a la Luna para que suceda. Observa a los animales y los niños: cada mes en los días previos a la Luna llena su comportamiento cambia, se agitan, se ponen más sensibles y más intensos.



A partir del momento exacto de la Luna llena la intensidad empezará a bajar y se podrá disfrutar más del extra de energía magnética en el aire.





Como la Luna se llena la noche entre el viernes y el sábado, el fin de semana será beneficiado por ese extra de pasión sin el estrés previo que genera la Luna llena.



Horarios para la Luna llena en 8º57’ de Virgo



Argentina / Chile / Brasil (São Paulo) / Uruguay

Sábado 27 de febrero 5:18 am



México / Costa Rica /

Sábado 27 de febrero 2:18 am 13:04



Miami / Colombia / Perú / Ecuador

Sábado 27 de febrero 3:18 am



Venezuela / Puerto Rico / Bolivia

Sábado 27 de febrero 4:18 am



España / Italia / Francia

Sábado 27 de febrero 9:18 am



Recomendaciones:



La Luna llena tiene energía de corte, de finales. Concluye lo que puedas y aprovecha el extra de energía para cerrar ciclos. El futuro te necesita, el pasado no y el presente más.



La fases de la Luna son como una respiración, donde se vacía y se llena de luz, como tu cuerpo de aire, cada vez que respiras. Respira profundo con intensión, 10 veces y observa como la mayor oxigenación genera que estés presente aquí y ahora. Eso genera alivio inmediato. Bienvenida.



Realiza actividades de purificación, limpieza, sanación. Yoga, meditación, mantras, rituales. Expresarte ayuda a que tus emociones fluyan. Hay mil maneras de expresarte, escribe, canta, llama, pinta, baila, cocina, decora.



Haz una meditación auto-guiada. ¿Cómo es eso ? Cierra los ojos, relájate un par de minutos y empieza a llevarte a mundos imaginarios donde está la calma, la curación, el amor o cualquier cosa necesites. Ese mundo que imaginas es real en una dimensión psíquica. Hay mucho poder ahí, tómalo.

Luna Logia