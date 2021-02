La Luna llena en Virgo afectará a tu signo zodiacal: ¡enterate cómo!

Esta Luna llena en Virgo, el próximo sábado 27 de febrero, auspiciada por dos fuertes trinos que van a traer un montón de sorpresas según contó la especialista, autora del blog Luna Logia.

La Luna estará en trino a Urano y Marte en trino a Plutón. Es que cada Luna llena es un karma reciente. El karma de lo que sentiste, hiciste y no hiciste los últimos 6 meses. El karma es simplemente la ley de causa y efecto. Piensa en el karma como un sinónimo de “resultado”. Entonces este tiempo será una serie de puertas con detrás oportunidades se abren cada Luna nueva.

Y en cada Luna llena tienes éxitos o consecuencias o, regularmente, una mezcla de estos.





El ciclo que está a punto de cerrarse inició con la Luna nueva en Virgo el 17 de septiembre 2020. Cuando el cielo estaba muy determinado a ordenarnos, a costo de hacer un gran desorden para conseguirlo.

La pregunta que quizás deberías hacerte es: ¿Qué tan diferente eras hace seis meses?

Las puertas que se abrieron al comienzo de este ciclo te permitieron investigar, practicar, entrenar y aprender. Por otro lado, sofisticarte. Conocerte más para amarte más.



Virgo puede mostrarnos los detalles de forma imponente, los defectos de forma engrandecida, marcar con fuerza los puntitos en las “i”.



El karma que enfrentamos puede sentirse como una enorme roca que pesa sobre nuestros hombros: un juicio auto impuesto con una nota insuficiente. Y esa es una forma de desaprovechar las oportunidades de aprender y mejorar. No te olvides que eres humano y que los humanos aprendemos equivocándonos.



Y que pronto tienes más Lunas nuevas, con más puertas que se abren, más trenes que pasan, más y más ocaciones para manifestar lo que deseas y especialmente para ser quien quieres ser de verdad.

No solo la Luna estará creciendo toda la semana para culminar el sábado 27. También Marte hace un trino a Plutón que subirá la intensidad de los próximos días al máximo.



8 Tips para fluir con la intensidad de la Luna llena.



1. No tomes nada personal. No lo es. Se objetivo. Casi siempre juzgamos subjetivamente, o sea desde nuestra experiencia. Pero la otra persona no vive nuestra experiencia.

2. Considera que todo y todos se intensifican en cercanía del Plenilunio.

Es como cuando te viene la regla, sabes que estás "hormonal" y sensible. No te tomas las cosas tan enserio y en vez te tomas tiempo para ti y para descansar.

3. Toma mucha agua. Te permite fluir. Suena raro, pero funciona.

4. Convierte tu emoción en expresión. Canta. Pinta. Cocina. Escribe. Decora. Ex-pre-sa-te.

5. Haz introspección. Mirate por dentro. Meditando, usando el tarot, escribiendo. Encuentra tu método personal.

6. La intensidad no es mala, lo malo es no canalizarla. Se trata de darle buen uso. El sexo o el arte es una forma interesante de aplicarla. Aprovecha la intensidad extra en el aire.

7. Si te afecta la Luna toma Sol. Aunque sea 3 minutos.

8. Cada vez que te agites vuelve a tu centro. Respira hondo y exhala como soltando un peso interior. Controlar la respiración es la forma más efectiva de controlar la mente.