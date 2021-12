Cómo empezar el 2022 con buena fortuna según la astrología china

Esta semana puede resultar clave en tu vida. Si bien termina el año del calendario gregoriano la energía del mes Rata sigue hasta el 4 de enero y el año nuevo chino llega el 1 de febrero de 2022. Por eso la experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte las predicciones y consejos para aprovechar de la mejor manera la energía.

También recomienda, preparar la casa para recibir la energía del nuevo año, y realizar el ritual de los ancestros para asegurarse bienestar y buena fortuna. “Si todavía no hiciste el ritual a los ancestros y no sabes cómo limpiar y depurar todas las energías aprovecha el ebook ritual a los ancestros con todo el paso a paso. También trae el talismán de protección para usar todo el año de Tigre de agua yang”, asegura la experta en astrología china.

Aquí mensajes y predicciones para los 12 signos del zodíaco chino en esta semana tan especial, según Rafaela Rubin.

Rata

Mensaje de la semana: “Para la Rata es tiempo de reflexión. Es la última semana que se va el año 2021 y está positivo para reflexionar, para hacer cuestionamientos internos. La energía va encaminándose para el signo Rata. Es una semana muy fructífera. Lo que debes tener es calma, ‘modo amorosito’, equilibrar un poco las emociones”.

Amor: “Si te encontraste desbordado en temas de amor. Bueno, acá la energía está muy positiva. Si estás en una relación de pareja, a disfrutar. Si estás soltero existe la posibilidad de tener una relación. Así que acá también actívate porque hay energía de amor y de pasión. Conviene que estés positivo”.

Trabajo: “Las cosas empiezan a activar, tiempo muy positivo el trabajo. Atención con las oportunidades, con lo que se te presente para aprovecharlo. Muy fructífero a nivel también resolutivo. Así que signo Rata guarda con estar cabizbajo”.

Buey

Mensaje de la semana: “Estos días traerán un poco de chispazos y desafíos. En torno a la familia quizás puede haber enojos o un poco de peleas. Tienes que evitar peleas, enojos y discusiones, ya que esto te va a estar limitando en tu 2022 y va a ser frecuente también todo lo que estés vivenciando. A prestar atención: termina con los compromisos que asumiste, los temas pendientes que tienes que resolver. Esas cuestiones que necesitas terminar también en torno a tu casa o tu familia, no pienses solamente lo laboral”.

Amor: “Si estás en pareja puede que estés cansado, agobiado. Tal vez un poco aburrido. Busca nuevas formas de descubrir esa chispa. Quizás necesitas esa motivación que estás necesitando. Si estás soltero hay energía de amor, de pareja, de disfrute. Es muy positivo, así que no te pierdas de activarte si quieres tener pareja o quieres tener una relación porque la energía te dice que sí, hay esa energía para ti”.

Trabajo: “Hay que dividir las aguas: la amistad por un lado, el trabajo y el compromiso por el otro lado. Tienes que hacer honor a tus compromisos, a todo lo que te obligaste a hacer y a terminar”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Tendrás altibajos emocionales, anímicos, cambios de humor. Tigre también deberás aprovechar este momento para concluir con cosas que dejaste inconclusas. Termina lo pendiente porque te posicionarás mejor para tu próximo año. Hay cosas que dejaste a medio hacer o no están terminadas, o proyectos que iniciaste. A prestar la atención Tigre porque sino esto te traerá problemas. Mi consejo: es clave para el signo Tigre terminar todo lo que tenga pendiente para evitar inconvenientes”.

Amor: “Ya lo dije un poco la semana pasada en función de la energía que estamos vibrando atención con relaciones por interés. Si estás soltero mejor no conectes con personas por interés porque no vas a tener un final feliz. Para los que están en pareja: atención porque puede haber desafíos esta semana. Tienes que trabajar y conectar con la energía del perdón. Esto los va a posicionar mejor en la pareja. No es una semana para ignorar o discutir sino una que es tiempo de acercamiento, diálogo y construcción a futuro”.

Trabajo: “Tigre debes trabajar en colaboración, con la estructura que tienes al alcance de tu mano. Esto va a hacer más fructífero para encontrar resultados, nuevos clientes, más ventas, mayor ganancia. Será clave el trabajo en equipo”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Semana positiva, debes tener los pies en la tierra y experimentar mayor realidad. Quizás tu visión sobre algunas cosas para tomar decisiones no fue la correcta. Pero ahora la energía te acompaña para tomar mejores decisiones. La clave es ser realista”.

Amor: “Momento positivo en el amor. Avances en cuestiones de parejas. Si estás soltero y quieres tener una relación, trabaja en la relación que quieres, proyecta. Si está en pareja es tiempo de resolver. Si hubo mentiras, engaños, cuestiones en el medio que dejaron a alguien herido”.

Trabajo: “Conejo debes cambiar, hacer cambios. Hay muchas oportunidades que están al alcance de tu mano, pero no las estás viendo. La energía te está pidiendo que los hagas, te va a posicionar mucho mejor y también van a mejorar tus ingresos”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Tienes que activar un poco más de forma positiva, alegre. Si estuviste peleando, o muy enojado, no pudiste tener el ‘modo amorosito’, la energía habla de que tienes que ponerle más azúcar a tu vida. Debes estar más dulce, más alegre, no tanto enojo y discusiones. Tienes que enfocarte de forma positiva para comenzar mejor tu año, con una perspectiva diferente a todo lo que yo ya venís arrastrando hace tiempo. Tienes que cambiar la forma en que vives. Signo Dragón basta de hacer las cosas de la misma forma. Basta de enojos y discusiones en tu vida”.

Amor: “La energía te dice presta atención a tu pareja. Si estás en una relación puede que estés desanimado, o se te está yendo el amor. Acá te pregunto signo Dragón, ¿qué es lo que quieres? Si estás en una relación y no estás conforme debes dialogar, decir qué te molesta, qué necesitas. Plantea qué proyectos tienes con tu pareja. Si estás soltero, la energía te dice que puedes tener una relación de pareja, puedes entablar una nueva relación, pero es importante dialogar primero y aclarar, cuáles son tus puntos que te gustaría que la otra persona considere”.

Trabajo: “Tienes que trabajar y disfrutar. No pensar solamente en obligaciones. Disfruta de tu trabajo sin meterle tanto condimento de enojo, discusión. Esto genera un clima de rispidez en tu entorno y no conviene ese tipo de energía para ti signo Dragón”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Tienes que enfocarte en hacer los cambios que la energía te viene diciendo desde hace meses. Si todavía no hiciste cambios importantes en tu vida no verás avances. El próximo año va a ser turbulento. Si no los hiciste por motu propio entonces te vas a enfrentar a un energía un poco más difícil de sobrellevar”.

Amor: “Quizás tuviste que enfrentar situaciones difíciles a nivel pareja, en cuestiones de amor.Es clave que todo lo que te haya sucedido, que fue triste, puedas verlo como un gran aprendizaje. Si estás soltero la energía te dice toma conciencia de todas las experiencias que viviste para enfocarte de una manera diferente. Si estás queriendo tener una nueva relación es importante pensar de qué manera queremos conectar con una nueva persona”.

Trabajo: “Tiempo positivo pero si no sabes articular cambios te puede traer dificultades. Las cosas van a cambiar, van a empezar a mejorar, pero tienes que aggionarte y ser más flexible a estos cambios”.

Caballo

Si estás en pareja signo Caballo enfócate en esta relación, en la persona que además es con quien compartes tu vida porque hay energía linda, para disfrutar. Foto: Unsplash.

Mensaje de la semana: “La energía te dice que debes ser más comprensivo. También debes conectar más con la energía del perdón. Tienes que tener más en cuenta al prójimo. No te olvides, signo Caballo, que estamos en la última semana del signo Rata entonces estás viviendo este clima energético como un poco intenso y complejo”.

Amor: “En temas de amor hay miedo, incertidumbre, inseguridad. Si estás en pareja enfócate en esta relación, en la persona que además es con quien compartes tu vida porque hay energía linda, para disfrutar. No te enfoques en utilizar el dedo señalador con tu pareja ya que esto puede dejar tu relación un poco más endeble y frágil. Para los que están solteros, quieren tener una pareja, buscan un amor para compartir su vida con alguien. Hay oportunidad de conocer gente nueva y nuevos vínculos para que se abra la oportunidad para tener pareja”.

Trabajo: “Tienes que prestar atención a esas ideas que están dando vueltas en tu cabeza, porque esto te puede traer nuevos proyectos. Es clave equilibrar un poco a nivel laboral tu energía. Si tienes demasiado agotamiento y cansancio, puede que no logres terminar todos los pendientes o compromisos que asumiste”.

Cabra

Cabra debes activar la creatividad porque hay mucha suerte y éxitos laborales, en proyectos. Foto: Unsplash.

Mensaje de la semana: “Se trata de una muy buena semana, pero tienes que trabajar también miedos, inseguridades y temores. Todo lo que vinistes vivenciando te dejó en desequilibrio y con muchas inseguridades. Pero tienes que tener más confianza y seguridad en ti mismo. Puede que hayas estado pensando mucho en el pasado, sientes quizás que las cosas eran más lindas o mejores. Pero te digo enfócate ahora en el presente, elimina los miedos y las trabas que tienes para poder construir un mejor futuro. La energía ya cambió para el signo Cabra y estas mejoras, van a llegar muy pronto, pero tienes que enfocarte”.

Amor: “Todo lo que estuviste vivenciando, lo que hayas pasado a nivel pareja, te preparó. Si estás en pareja, debes ponerte en claro. Si quieres continuar con esa relación o si ya estás desganado, desmotivado y no tienes más ganas de continuar. Si está tu relación fría y estás hace tiempo en una relación de pareja, es momento de dar más valor a tu relación y que actives para mejorar esa relación. Si estás soltero tienes que activarte para conocer a alguien o para tener una nueva relación. La energía te dice atención porque quizás ya conoces a alguien”.

Trabajo: “Activa la creatividad porque hay mucha suerte y éxitos laborales, en proyectos.La energía ya empezó a cambiar y van a ocurrir pronto todos estos cambios, que se darán poco a poco”.

Mono

Mensaje de la semana: “Debes conectar más con la simpleza, tienes que descargar toda el cansancio y el estrés y recargarse de energía positiva. Tienes que enfocarte también desde otra perspectiva para iniciar el nuevo año del Calendario Gregoriano mucho más alegre, más positivo y sin tantos problemas en el camino”.

Amor: “Si estás en una relación conecta con tu pareja de una forma más simple. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas simples que tiene la vida, quizás una puesta de sol, un paseo por el campo, o una caminata por la plaza. Sacate también un poco el estrés de encima que puede repercutir en tu pareja. Si estás soltero y quieres tener pareja, hay posibilidades”.

Trabajo: “Si estás queriendo cambios, o proyectar mayores progresos, ganancias o nuevos proyectos la energía te dice que las puertas están abiertas. No te quedes solamente en ‘me gustaría’ sino activate”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Estás empezando a hacer balance, cuestionamientos de cómo vienes proyectando tu vida y todos los avances que has tenido. Has avanzado muchísimo, pero la energía te dice que todavía hay mucho más por avanzar. No te olvides de los compromisos asumidos o de las responsabilidades y obligaciones que están pendientes. Esta semana te va a tener un poco al trote para hacer frente a todas estas situaciones que tienes que resolver. Pronto iniciamos el año 2022 y va a ser movilizante para ti Gallo. Te tiene que encontrar liviano, con las distintas obligaciones que te has comprometido a realizar”.

Amor: “Hay energía muy linda de amor y de pareja para los que están en una relación. Para los que están solteros tienen la posibilidad de conocer gente nueva, de interactuar, de tener un nuevo vínculo amoroso. No te guardes todo lo que está pasando por tu corazón”.

Trabajo: “Presta atención: quizás estén hablando a tus espaldas, haya chismes que te dejen un poco sensible. Relaja no hagas caso a lo que estén comentando de ti. La energía te dice no confíes en todo el mundo. Chequea primero antes de entregarte por completo, ya sea en un trabajo o en una relación. Quizás las personas se muestran de una forma y son de otra”.

Perro

Mensaje de la semana: “Tiempos muy positivos, de grandes oportunidades, beneficios. Si bien estuviste un poco bajo a nivel anímico con algunas situaciones, no tan alegre, la energía se equilibra a tu favor. Tienes que aprovechar para vibrar y fluir con la energía que está positiva”.

Amor: “Si estás soltero y con ganas de tener una relación, la energía está súper positiva. Si estás en una relación tienes que prestar atención. Puede que la relación haya estado en un stand by o quizás enfrió la pareja. Es momento de acercarte. Si realmente quieres esa pareja, apuesta por el amor”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo esta semana te trae algunos desafíos a resolver. Quizás te sientas un poco incómodo y sientas que tienes que resolver algo que no te esperabas. Son situaciones que tienen que ver con crecimiento. Muy buena semana para obtener mejoras”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Estás necesitando reciprocidad, entrega, consentimientos. Estás necesitando mimos al alma. Cerdo es una semana donde vas a estar haciendo balance y quizás también cuestionamientos internos. Esta semana está positiva, pero no te sientas mal, si no recibes lo que esperas o lo que crees o que consideras justo”.

Amor: “Si estás soltero y tienes ganas de tener una relación o estás sintiendo algo por alguien, debes empezar a soltarte, deja que fluyan tus sentimientos, no los reprimas. Si estás en una relación es clave no meterte hacia dentro”.

Trabajo: “Tienes que planificar y organizarte para no tener complicaciones. No hagas inversiones arriesgadas,ya que tienes riesgo de pérdidas. Si no tienes conocimiento, debes ser aún más cauteloso”.