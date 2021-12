Así cierra el año cada uno de los signos, según la astrología china

¿Cómo será la energía para cada uno de los signos en estas últimas semanas del año? ¿Cómo irá a quienes tienen pareja, y a los que buscan el amor? ¿Lograrás cerrar un buen año desde lo laboral y lo económico? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme as predicciones de la semana para los 12 signos del zodíaco chino.

Rafaela Rubin explica que estas son semanas claves porque se acerca el fin del año del calendario gregoriano.

Rata

Mensaje: “Con respecto a la salud tienes que tener cuidado, signo Rata, del 7 de diciembre al 4 de enero estamos bajo la influencia del mes Rata. Hay que tener cuidado con lesiones, así que atención si vas al gimnasio. Ten cuidado si estás caminando por la por la calle y hay una vereda rota. También es un buen momento para tener alegría, para disfrutar y relajar un poco. Las posibilidades están ahí a un paso. Es una buena semana sí y también para el fin de semana si si logras relajar un poco y abrirte a estar bien, a tener alegría en tu vida.Vas a encontrar, a empezar a ver estas oportunidades y esta nueva faceta te va a traer alegría. Así que abrirte será clave abrirte, relajar un poco más, disfrutar y dejar de lado los prejuicios”.

Amor: “ El tema de los prejuicios te puede llevar a pensar ‘todos los hombres son así, todas las mujeres son así’ y no te estás dando la oportunidad de conocer otra persona que llegue a tu vida y que sea bien diferente a lo que ya conociste. Si estás en una relación tómate las cosas con calma, libera endorfinas. Haz algo que te dé alegría o que te dé placer para sentirte más liviano con tu pareja”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo no te limites, no te reprimas. No hay que estar cabizbajo porque hay grandes posibilidades, oportunidades para el signo Rata. Es un buen momento para ti en tu vida y como dije antes falta poquito para que comience el mes del Buey”.

Buey

Mensaje: “Tienes que prestar atención a la salud, a tu cuerpo. Cómo te estás alimentando, cómo son tus hábitos alimenticios y también debes permitirte tener una mejor calidad de vida. ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Estás haciendo actividad física? ¿Estás realizando alguna actividad para sentirte más liviano y liberar el cansancio,el estrés y el agotamiento? Tienes que prestar atención porque si estás demasiado pasado, puedes caer en cama. Así que tienes que prestar atención signo Buey. Ahora en las fiestas debes tratar de prestar atención a las porciones, porque puedes estar en cama. Empieza a generar hábitos más saludables, también a disfrutar de todo lo que estás haciendo y logrando y concéntrate más en ti mismo. Qué necesitas para estar mejor”.

Amor: “ Quizás no te sentís cómodo con lo que estás transitando. Y acá también puede que no sepas qué hacer. O quizás no estás tomando una decisión. Necesitas liberar, soltar. Entonces una buena forma es expresándote y diciendo tu pareja todo lo que sientes, todo lo que te pasa. Esa es la mejor forma de fluir con la energía. Tienes que relajar un poco más y hablar. Evita esta semana las discusiones. Puedes aprovechar los días que estén positivos como para hablar y sin que haya discusiones. Un mejor día a la hora de hablar es el día domingo el día 26 de diciembre que con la energía del Mono te ayuda a que también relajes un poco más”.

Trabajo. “Potencia todas tus actitudes, tus cualidades, para lograr un mayor resultado, resultados positivos. No importa en el área que te que te dediques. Puede pasar que sientas que si eres profesional no tienes más que aprender, pero el Buey es uno de los signos que tiene que mejorar tiene que mejorar sus facultades, cualidades, potenciarlas independientemente de la profesión que ya te dediques o trabajes”.

Tigre

Mensaje: “En temas de salud tienes que trabajar el modo en como te estás manejando, porque esto te está trayendo problemas. Quizás te sientes exhausto, peleando demasiado, con broncas, con enojos. Estas peleas no te traen nada positivo, así que signo Tigre tienes que activar en modo morosito o vas a tener problemas. La clave: cambiar el chip, modo positivo, activarte, cumple con tus objetivos, con tus obligaciones. Es momento de hacer las cosas bien y correctamente. No esperes que todo se solucione, si no pones de tu parte para que las cosas salgan bien”.

Amor: “Tienes que tener cuidado en cómo hablar, cómo te dirigís porque puede que estés lastimando a una persona. Y esto te cause separación o distanciamiento. Se va como enfriando esta relación. Sea cuál sea tu relación, más allá de si trabajan juntos o no, tienes que prestar atención en esto. Debes tener cuidado al trato, a las peleas y a las discordias que está en torno esto porque se va a enfriar la relación. Así que a prestar atención a esto”.

Trabajo. “Estás cometiendo errores, no estás prestando atención a tus compromisos. Y esto te puede traer más problemas malas decisiones que estás tomando. Y te puede causar problemas a futuro. Y es clave acá hacerse cargo de los errores y de las cosas que no salen, como los objetivos que te hayas planteado. Esto te puede traer problemas a futuro, así que a tomar responsabilidad sobre el asunto”

Conejo

Mensaje: “En temas de salud hay que prestar un poco de atención si estás con preocupaciones o con tensiones. Será clave aprender a relajar un poco más. Si hay problemas o dificultades y no estás pudiendo resolverlo, tranquilo. Poco a poco se van a ir resolviendo. Pero necesitas estar bien anímicamente y estar más alegre, positivo. Disfruta un poco más con las personas que tienes cerca, con amistades. Por ahí no ves, tienes que hacerte tiempo para esas amistades. Disfruta, liberate del miedo, de inseguridades. Hay cambios que vas a estar atravesando, pero éstos son positivos. Tienes una nueva perspectiva a futuro. La energía ya empezó a moverse, así que actívate. Recomiendo signo Conejo que empieces si no sabes hacer pedidos a intencionar, porque la energía para ti viene muy positiva. Activadas con tu propia energía esto se va a dar mucho más rápido”.

Amor: “Para aprovechar estas oportunidades, la energía te dice que tienes que activarte. El domingo es una energía muy muy linda, para el amor. Así que si estás activo estas posibilidades están ahí para ti.Pero la energía del amor está ahí. Puedes dialogar con tu pareja, reencontrarte, vincularte. Si estás activo y en modo positivo para todo esto que te beneficia energéticamente”.

Trabajo. “Es momento de salir, de enfocarte en aprovechar estas oportunidades que se te presentan. Si miras hacia atrás verás que vienes logrando un montón de metas y objetivos. Acá te digo signo Conejo debes ver las cosas positivas”.

Dragón

Mensaje:“En temas de salud tienes que saber que bajo la influencia que estamos en el mes Rata que llega hasta el 4 de enero tienes posibilidad de lesiones físicas. Presta atención a los deportes, Atención con actividades de alto riesgo. Te recomiendo que evites cualquier tipo de estas situaciones ya que puedes lesionarte. En el lapso de estas 2 semanas, esta y la próxima. También debes relajar un poco más. Lo que hagan las otras personas no es de tu incumbencia, así que no te enojes, no te pelees. Es tiempo de trabajar desde la alegría y también enfocarte en el amor en la pareja que hay energía linda para estar bien”.

Amor: “La energía de amor está ahí. Atención si estás mirando a alguna persona que ya hasta comprometida, no te metas en líos. Esa persona quizás tampoco está al alcance de tu mano, fíjate en alguien que puedas tener una relación. Alguien que esté en tus posibilidades”.

Trabajo. “Si trabajas más relajado y te ríes más vas a obtener mejores resultados. Es cuestión de que lo intentes Dragón, porque puede que si no siempre terminas demasiado avasallante. Con exigencias, discusiones y peleas que no te traen buenos resultados”.

Serpiente

Mensaje: “En temas de salud ¿estás queriendo dar un cambio? Es un buen momento para mejorar todo lo que tenga que ver con nuevos hábitos con una vida más saludable, más sana. Si tienes vicios aprovecha los días que son positivos para dejarlos. Te recomiendo consultar la agenda de energías para saber qué día te conviene dejar vicios y enfocarte más en una rutina más saludable. Es clave enfocarte en todos los aspectos que quieras de tu vida porque la energía está muy positiva. No te demores mucho en tomar ciertas decisiones, ya que la energía está ahí para favorecerte. Ahora, quizás más adelante no tanto”.

Amor: “No puedes vivir una vida aislada de lo que piensa o siente tu pareja, debes contemplarla. Si no vas a estar cometiendo errores y vas a dañar esa relación, vas a perjudicarla por no tener en cuenta a tu pareja. Si estás soltero no inicies una relación si no es genuina, si el interés es económico y no real”.

Trabajo. “Tal vez debas tomar algunas decisiones, pero no tienes que demorarte tanto tiempo en pensar y enroscarte. Sal del modo pienso y pienso y no tomo decisiones. Es hora de que encuentres solución y te enfoques en lo que tienes que resolver y hacer en tu trabajo. También necesitas tener un poco de paciencia, predisposición. Esto no es de ahora la energía hace tiempo que te viene diciendo que tienes que hacer cambios y estos cambios son positivos para tener mayores ganancias, en tu trabajo, en tu negocio o en tu proyecto”.

Caballo

Caballo debes agradarle a la persona que convine con tu esencia.

Mensaje: “Cuidado con realizar actividades físicas y de alto riesgo, ya que puedes tener también alguna lesión. También cuidado a la hora de caminar por una vereda que esté rota. No es para tener miedo, si no precaución. El estado anímico tiene que estar óptimo para estar bien uno. A no desanimarse o tener momentos difíciles con la familia o enojos. Hay que estar en modo más amorosito y alegre. Es clave que te enfoques en todo lo que está positivo. En el amor hay buena energía. No dejes de ser tu mismo y fluye con tu esencia”.

Amor: “Es clave tu personalidad, quién eres. Tienes que ser fiel a ti y a tu energía, a tu esencia. Debes agradarle a la persona que convine con tu esencia. Sé tú mismo, no finjas ser quien no sos para caer en gracia a otra persona”.

Trabajo. “¿Con qué características naciste, cuáles son tus dones? Están ahí para ser utilizados. Esta energía te dice que tienes que explorar esto. Debes tener cuidado con inversiones de alto riesgo”.

Cabra

Mensaje: “Tienes que disminuir el estrés y el agotamiento. Esto va a hacer que te conviertas en una persona más liviana, diferente, con más alegría. Tienes que sonreír más y eliminar un poco más el estrés de tu vida, el cansancio, el agotamiento. Esto va a hacer que estés mucho más liviano y que también te proyectes mejor en todas las cosas que tengas inconclusas o pendientes. A prestar atención acá a tu parte física y emocional, dale mucha atención también al cuerpo. Si no te estás alimentando correctamente o estás con malos hábitos, esta semana tienes muchas cosas positivas por las que aprovechar la energía de cada día. Evita peleas y discusiones, que esto te agota más todavía”.

Amor: “Presta atención a cómo estás vibrando con tu pareja y si realmente quieres estar con ella. Bueno, todas las fichas a tu pareja juégatela. Si estás soltero debes fortalecerte, elimina los miedos y donde sientas que tienes dudas, la energía está para ayudarte en estos momentos”.

Trabajo. “Acá te digo cuidado porque la energía está positiva para nuevos proyectos. También para todo lo que tiene que ver con tu economía. Si no prestas atención a tus compromisos laborales, puedes poner en riesgo tu trabajo, tu puesto, o proyecto. Se puede desvanecer en un segundo todo lo que vienes trabajando”.

Mono

Mensaje: “Presta atención a cómo te estás alimentando y a tu estómago. Quizás tengas dolores o malestares estomacales. Atención con comer demasiado en las fiestas. Necesitas conectar con la naturaleza, eliminar el estrés, el cansancio y el agotamiento. Conecta con la energía en la naturaleza y recárgate de energía positiva, es clave. Buen momento para disfrutar con familia y con amigos. Si estás pasando un momento un poco triste o angustioso, vas a encontrar pronto más alegría. Llegarán noticias que te van a alegrar, así que no te desanimes ni estés en modo bajón. Alégrate porque poco a poco va a ir cambiando todo lo que estás sintiendo”.

Amor: “A prestar atención a lo que estás pensando, sintiendo. Puede haber también engaños, cosas escondidas que no son del todo claras de la otra parte. Aprovecha tu especial lucidez de esta semana y no te involucres con gente que no te conviene. Si estás en una relación hay energía de pelea, así que mejor conecta con el modo amorosito y aléjate de cualquier pelea o discusión que eso puede también tambalear tu relación de pareja y dejarla un poco más débil”.

Trabajo. “Si tu equipo está en problemas o hubo alguna situación en la que se han cometido errores o no se hicieron de manera correcta es importante hablar, entablar diálogo, explicar o aconsejar. ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar? La energía te dice que utilices la energía de esta semana para dar solución resolver pero con la mayor claridad posible”.

Gallo

Mensaje: “Es importante empezar a conectar un poco más con gente. Esto te va a traer alegría contacto. Vas a poder desplegar todas tus plumas Gallo. Vincúlate con gente que te haga bien. Es importante abrirte a conocer gente nueva para tener bienestar. Esto te va a dar alegría. Es clave que si estás un poco bajoneado, no te desanimes que hay grandes oportunidades, buenas noticias que te están por llegar. Levanta el ánimo, a ponerte en modo positivo que en cualquier momento vas a ver cambios y cosas positivas que van a llegar a tu vida”.

Amor: “La pareja es brindarte y ser compañero. Tienes que trabajar un poco más en el diálogo y de qué manera puedes acompañar a tu pareja. Si estás soltero y no conociste a nadie todavía el amor está ahí, así que aprovecha a salir y conecta con gente porque las posibilidades de conocer a tu pareja son muy altas”.

Trabajo. “Es importante que avances y que no te detengas. Debes tener un poco de paciencia, que ya te va a venir el éxito, pronto vas a ver mejores resultados. Pero tienes que seguir así. No aminores la marcha y enfócate, es importantísimo. Redobla la apuesta que pronto vas a ver grandes avances en tu carrera. A no bajar los brazos”.

Perro

Mensaje: “Evita la discusión, ponte en modo morosito y alegre. No te enojes ya que esto no te trae buena energía. te deja muy baja vibra, así que no conectes con esta energía, sino con la energía de la alegría, del amor, del optimismo y del entusiasmo. Será clave que puedas expresar lo que sientes. Si tuviste malas experiencias no es indicativo de que te cierres y no confíes en personas, que ya que no puedas entablar nuevos vínculos. Clave abrirte, dialoga y expresa todo lo que sientes y todo lo que te pasa, que te va a ir bien”.

Amor: “Si estás pensando todavía en esa pareja que se terminó, en esa relación que no fue bueno, no comiences un nuevo ciclo o conocer a una nueva persona, si todavía no soltaste el pasado. Eso no está bueno y te va a traer una pareja con energía baja, no va a fluir esa relación. Si te gusta alguien bueno, acá la energía te dice que debes abrirte y expresar tus sentimientos. No te los guardes. Quizás la otra persona no está al tanto de lo que te pasa y hay energía de amor y de pareja, así que no te guardes los sentimientos o todo lo que te está pasando, exprésalo”.

Trabajo. “Tienes un montón de oportunidades y no debes bajar la guardia. Atención con la motivación porque al Perro a veces le falta motivación. Necesitas cambiar ese chip. Necesita ese empujón para salir adelante. Hay más cosas que puedes hacer para mejorar los resultados que todavía no son los que esperas”.

Cerdo

Mensaje: “Necesitas relajar un poco sin olvidarte que tienes cosas que resolver. Esto será el yin y el yang. Si bien hay cosas que están positivas, hay otras que están negativas. Vas a tener que encontrar el equilibrio entre relajar y hacerte cargo y cumplir con los compromisos. No dejes de tener tu momentos de relax, esto también lo necesitas para recargarte de energía. Conecta con la energía de la naturaleza para sentirte más revitalizado”.

Amor: “Si estás soltero utiliza tu tiempo a tu forma, sin tener que estar con limitaciones. Muy buena semana para divertirte y relajar un poco más. Buen momento para proponer a tu pareja algo diferente. Revincúlate esta semana con tu pareja porque la energía está ahí para apoyarte. Disfruta. Piensa un buen plan con tu pareja para disfrutar juntos”.

Trabajo. “ Es importante que resuelvas sabiamente y no entres en enojos. Respira las veces que necesites profundamente para encontrar la solución antes de entrar en crisis. Es una semana que puede haber problemas y obstáculos en tus planes diarios. Pero se van a se van a resolver. Trabaja en nuevas habilidades para enfrentar estas situaciones, estos problemas. Necesitas planificar mejor disipar todos estos problemas”.