Astrología china: cómo será tu suerte predicciones signo por signo

“Los próximos días la Luna muere para renacer con el eclipse total de sol que será el próximo sábado 4 de diciembre. Van a ser días de mucho cansancio emocional, mental y físico. A todos los signos les digo confía en este proceso, que viene un reinicio luminoso, mientras tanto cuida tu energía”, asegura la experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com.

La experta en astrología china explica que con la llegada de fin de año es clave prepararse para recibir el año que comienza. “La cultura milenaria de China tiene muchos rituales que son tradicionales y secretos milenarios, para atraer prosperidad en el nuevo año que comienza. Yo enseño un ritual antiguo y la preparación del altar para ayudar a reparar el linaje y la energía de nuestros ancestros”, explica Rafaela Rubin, quien estará dando un workshop especial de fin de año, on line y presencial, el 10 de diciembre a la 18 hora Argentina.

Aquí las predicciones en base a la astrología china sobre cómo será tu suerte esta semana para los 12 signos del zodíaco chino, por Rafaela Rubin:

Rata

Mensaje de la semana: “Tiempos en los que no debes cerrarte a nuevas oportunidades que el universo te propone en este momento”.

Amor: “Buen momento para la energía del amor. Si quieres tener pareja, debes abrirte. Hay energía para lo que desees pero antes debes cambiar algunos conceptos. Si estás en una relación debes prestar atención a tu pareja, a lo que necesita. Es una buena semana para conectar con el amor, para que haya acercamientos”.

Trabajo. “Debes abrirte a nuevas oportunidades. Debes estar bien activo y atento para no desperdiciarlas”.

Buey

Mensaje de la semana: “Tiempo en el que debes tener seguridad de ti mismo en todos los aspectos. No titubees. No tienes que dudar de quién eres, cómo haces lo que haces y de todo lo que eres capaz. Debes tener seguridad”.

Amor: “Momento de estar atento a que comience la energía de la Rata, falta poco para que arranque, ya que tendrás más chances de encontrar pareja”.

Trabajo. “En cuestiones laborales debes trabajar en tu seguridad. No pienses, no tengas inseguridades, porque piensas que el otro es mejor que tú. La energía te dice párate bien y demuestra lo que sabes hacer. Esas serán tus cualidades para obtener resultados en tu trabajo”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Momento muy positivo para avances en proyectos, para finalizar con pendientes en cuestiones laborales. Tiempos muy provechosos”.

Amor: “Positivo para el amor. Todavía estamos bajo la influencia del mes Cerdo y la energía te favorece Tigre. Debes ver la manera en que te expresas y te comunicas si no tienes pareja y te encantaría tenerla. Mejora la comunicación”.

Trabajo. “Atraviesas un momento positivo pero debes aprender a divertirte más, a reirte más”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Tiempo de oportunidades. Semana clave, es la última del mes Cerdo y debes aprovechar esta energía”.

Amor: “Buen momento para la energía de pareja. Si estás buscando estar en una relación debes aprovechar porque hay energía de amor, de romanticismo. Martes, miércoles jueves y viernes, son excelentes días para cita. Así que si tienes un encuentro pendiente hazlo un buen día”.

Trabajo. “Debes enfocarte en resolver temas pendientes, prestar atención a buscarle la vuelta o encontrar la solución para temas que tengas ahí, sin resolver. Buena semana para enfocarte en nuevos proyectos, negocios. Es importante que chequees si es un buen día para realizar inversiones. Eso puedes encontrarlo en mi agenda de energías”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Momentos intensos, abrumadores. Tal vez tienes muchas situaciones que debes resolver o de las que debas ocuparte. No te preocupes, ocúpate ya que podrás resolver. La energía avasalladora hará que logres los objetivos que te propongas”.

Amor: “Si tienes pareja debes prestar atención al otro: escucha reclamos, pedidos. Si estás soltero debes saber que las oportunidades están. Depende de ti si estás abierto a la posibilidad de nuevos vínculos, nuevas relaciones”.

Trabajo. “Tiempos intensos, deberás resolver muchas situaciones y realizar múltiples tareas. Esta semana te pone a prueba pero debes valorar todo tu esfuerzo y tus capacidades, lo que puedes hacer. Si te sientes poco valorado trabaja tu autoestima y la forma en que te desenvuelves”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Momento donde vas a encontrarte con desafíos, lecciones que deberás atravesar. Debes aprender, experimentar esto y trascender”.

Amor: “La energía dice Serpiente debes bajar tu intensidad ya que eso puede ser perjudicial para tu relación. Si eres una persona muy posesiva, muy celosa, quieres captar la atención constantemente esto no te conviene. Si estás soltero y quieres tener pareja debes cambiar algunos conceptos. Si quieres una relación duradera el cambio debes hacerlo tu”.

Trabajo. “Tienes que seguir intentando hacer un verdadero cambio en lo laboral. Tienes que mejorar tu predisposición con nuevas metas, nuevas normas. Evita discusiones con tu entorno laboral ya que esto puede afectar tu reputación, cómo queda tu imagen”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Tiempo para disfrutar de los afectos, de la familia, de esos seres queridos que tal vez no has visto muy seguido. También de grandes oportunidades”.

Amor: “Si estás en pareja debes medir tus palabras, la forma en que te expresas. Todo estará hermoso, ya que hay energía de amor y pareja esta semana. Si estás soltero la energía habla de grandes oportunidades. Activa el modo alegre para verte más radiante”

Es tiempo para el Caballo de disfrutar de los afectos, de la familia.

Foto: Unsplash.

Trabajo. “Puede que haya cosas que quieras que se solucionen pronto o fácilmente y no sucede. No pierdas la calma, debes tener paciencia. Hay buena energía para el Caballo, nuevas oportunidades, proyectos en puerta que van a entrar a tu vida. Lo que quieras que suceda próximamente es cómo debes enfocarte hoy y ahora. Clave: vas a encontrar solución a tus problemas. Las cosas van a salir bien, no te estreses demasiado”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Tiempo de orden, limpieza, depuración. Esto es a todo nivel. Debes barrer con energía de tu casa y de vínculos. Haz una lista que ya no va más o no pertenece a tu círculo de personas de confianza”.

Amor: “Muy positiva para el amor. Si estás en una relación de pareja es importante que pongas de tu parte para que esta relación fluya. Si estás soltero a prender todas las alarmas porque hay energía de amor. Está llegando el amor a tu vida, está muy cerquita. De martes a viernes son días excelentes para cita”.

Trabajo. “Excelente momento en lo laboral. Bueno para negocios, ventas. Nuevos proyectos se avecinan para el próximo año. La energía laboral es excelente. Si no tienes trabajo debes activarte ya que la energía te favorece para proyecto, negocios, ventas”.

Mono

Mensaje de la semana: “Tiempo de cosechar los frutos de todo lo que has sembrado con esfuerzo durante mucho tiempo. Tal vez tengas altibajos emocionales, ya que es la última semana del mes Cerdo, y un poco de cansancio. Pero es positiva.

Amor: “Si estás en una relación puedes revincularte, acercarte más a tu pareja, pasa momentos amorosos con ella. Si estás soltero y quieres pareja, hay energía positiva para el amor”.

Trabajo. “Semana para avanzar pero puedes tener algunos desafíos que afrontar. Trabaja en los vínculos. La energía de la semana es muy propicia para todo lo que tenga que ver con la comunicación”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Tienes energía para brillar y lo vas a hacer, pero debes tener paciencia. Las cosas llevan su tiempo. No es una semana negativa, pero el sentir que quieres que todo salga ya puede hacer que creas que las cosas no están marchando bien”.

Amor: “Debes prestar atención a tu estado anímico y emocional, a las discusiones y los enojos. Si estás soltero, quizás conviene dejar pasar los días para encarar una relación de pareja. Así que todo depende de cómo estés y cómo te sientas”.

Trabajo. “No debes perder el entusiasmo ya que si quieres brillar, que todo salga rápido como planificaste, como organizaste. Esta semana la paciencia va a ser clave para todo lo que hagas. No tengas miedo, solo ten seguridad en lo que haces, que vas a brillar”.

Perro

Mensaje de la semana: “Debes activar un poco más la alegría en tu vida, si estás con bajones emocionales, muy introvertido, debes tratar de no estar mal anímicamente. Esto puede ponerte más triste. Interactúa con otros, planifica salidas con amigos para tener más alegría y plantéate un ‘modo más amorosito’.

Amor: “Tienes oportunidad para la pareja, pero si estás muy introvertido, demasiado metido para adentro, no podrás conectar con esta energía. Esta semana ayuda a todo lo que tiene que ver con la comunicación”.

Trabajo. “Tiempos donde puede tener más responsabilidad, deberás afrontar mayores desafíos y esto te tendrá más cansado. Debes invertir en conocimiento y no derroches el dinero. Atención a la letra chica de las inversiones. Analiza bien los pro y contras”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Tiempo de introspección, reflexión, de tiempo de análisis. Debes pensar qué te pasa, cómo te sientes, adónde quieres llegar. Es momento de hacerte preguntas y responder con sinceridad”

Amor: “Hay energía de amor, deseo y pasión. Si estás soltero debes aclararte y aclarar qué es lo que pretendes de la persona que conociste y podría llegar a ser tu pareja. Si estás en relación no debes estar tan para adentro. Esta semana la energía es muy linda para el amor”.

Trabajo. “Momento positivo, bueno para ganancias y todas las cuestiones de dinero. Puedes estar empezando a proyectar el futuro, nuevos avances. No descartes comenzar nuevos estudios que te ayudarán a ganar más dinero”.