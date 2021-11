Astrología china: predicciones para el fin de semana

¿Qué pasará este fin de semana? ¿Será momento de encontrar esa pareja que hace tiempo buscas? ¿Podrás reconstruir ese vínculo en tu relación que parece desgastada? La experta en astrología china y metafísica Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones para el fin de semana para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje: “Es momento de estar bien, alegre, motivado. Es una semana linda para tomar fuerzas. Si estuviste un poco desmotivado, sin hacer actividad física, es momento para comenzar. La energía te apoya en lo que quieras hacer para estar mejor tanto a nivel físico como mental. Aprende a disfrutar de la naturaleza, conéctate con gente, son cosas que te harán bien. La clave es dejar a un lado las cosas que no son positivas en tu vida y enfócate en lo bueno que hay muchas cosas interesantes para que aproveches. Presta atención a las relaciones que habrá buenas oportunidades”.

Amor: “Es clave enfrentar cualquier situación a través del diálogo. Y también la paciencia. No te frustres”.

Trabajo. “Es clave prestar mayor atención porque pueden aparecer nuevas mejoras. Pueden proponerte un nuevo proyecto, un desafío. Tal vez te pidan que te hagas cargo de algunas cuestiones. Esto te va a significar mejoras ya que te tendrán en cuenta para más cosas. Implica un crecimiento en lo laboral. No te olvides de leer todos los contratos con detalles”.

Buey

Mensaje: “Debes quitar los miedos y las cosas ocultas, esto te puede traer problemas, angustia o preocupación y no necesitas esto en este momento de tu vida. Es clave ser sincero si quieres estar bien y no tener tantas preocupaciones o dolores de cabeza. Si hay cosas que no hiciste bien, no funcionaron o cometiste algún error, dejalo atrás. No te preocupes. Debes enfocarte en lo que quieres que suceda. A prepararse que falta poco para que inicie el mes Cerdo.”

Amor: “Aprovecha si quieres disfrutar, pasar un buen rato. Hoy será muy propicio. Los que no están en una relación pueden disfrutar sin compromiso”.

Trabajo. “Tomarte demasiado tiempo te hará desaprovechar las oportunidades. Si necesitas un cambio ve por él ya que la energía te favorece. Evita tener miedos o incertidumbre”.

Tigre

El Tigre debe prestarle más atención a su relación, cuidarla.Fuente: Unsplash.

Mensaje: “Es importante que el Tigre tenga un espíritu alegre, que se mantenga en calma y no tan a la defensiva. Esto te traerá bienestar, regocijo y más tranquilidad. Es momento de trabajar en tener más alegría. Las relaciones serán claves en esta semana. Debes contactar a personas con las que has estado distanciada ya que te traerá grandes beneficios tanto en lo laboral como en lo económico”.

Amor: “Si estás con mucho trabajo y no estás prestando atención a tu pareja no te pierdas de compartir tiempo con tu pareja, que lo necesita. Para los solteros es tiempo de disfrutar.”.

Trabajo.“Es tiempo de hacer las paces con quienes estaba peleado o distanciado. Es un momento para trabajar en equipo, comenzar nuevos proyectos. La clave es colocarte el chip positivo para aprovechar toda esta energía que está muy buena”.

Conejo

Mensaje: “Es clave mejorar el estado de ánimo. Debes estar contento, bien. Sé que hay cosas negativas que te pueden estar afectando la salud pero lo importante es prestar atención para no decaerte anímicamente. Tal vez te sientas con mucho cansancio. Falta muy poco para que se vaya la energía del mes Perro y tendrás mucho más vigor cuando comience la energía del mes Cerdo. La clave será no llorar más por el pasado, por lo que no fue, o por las situaciones negativas de tu vida. Prepárate, estudia algo nuevo ya que lo necesitarás para los meses que viene con la energía que comienza a cambiar para ti, Conejo”.

Amor: “ Ya no llores por el pasado o por lo que no fue. Debes estar preparado para lo que se viene. Es tiempo de cambiar, transmutar lo que pasó por cosas positivas. Hay cosas muy lindas esperándote”.

Trabajo. “Aprovecha la energía de esta semana que te dará el impulso con la Luna Nueva para iniciar cosas nuevas, positivas. Atención al firmar documentos o realizar inversiones”.

Dragón

Mensaje: “En cuestiones de salud el Dragón prestar atención a su intensidad. Atención con los enojos, las peleas, la impulsividad. No te vayas de boca y sueltes palabras de las que luego te puedas arrepentir. Trata de estar en modo más ‘amorosito’. Sé una persona más paciente y pacífica ya que esto te conviene para enfocarte en las cosas que están positiva. No entres en disputas o enojos que te bajarán la energía. No te conviene. La clave: moderar los impulsos debes ser medido y no confrontar. Hay muchas cosas para tu energía y si te enojas las perderás”.

Amor: “Es tiempo de ponerte en ‘modo amorosito’ y ponte un terrón de azúcar en la boca. Ten paciencia, no te conviene confrontar. No te manejes así con la energía de tu pareja. Debes hacerlo con más amor, respeto, cariño, paciencia. Si estás soltero, puedes conocer a alguien. Dependerá de ti”.

Trabajo. “Cuidado con la letra chica. Positiva para inversiones, realizar compras. Pero debes mirar el detalle para salir favorecido.”.

Serpiente

Mensaje: “Tienes que tener en cuenta tu estado anímico, emocional y los cambios repentinos. Tal vez puedas pasar de la alegría a la tristeza y esto puede afectarte a nivel salud. Es una semana para enfocarte en ayudar y eso te ayudará a ti mismo a estar mejor. Importante: ayudar a otro para fortalecer tu energía. Es importante prestar atención a tu círculo cercano, ya que alguien de tu entorno puede jugarte una mala pasada. Enfócate en lo positivo y no te olvides de ser solidario”.

Amor: “Si estás un poco distanciado con tu pareja, es momento de reunirte, de encontrarse, de revincularse. Momento oportuno para dejar de lado los chispazos, las asperezas, las cosas que no estuvieron bien. Vuelve a apostar al amor y la pareja”.

Trabajo. “Sé un buen compañero, si alguien necesita ayuda debes estar ahí. La energía te va a favorecer y te devolverá con creces eso que hagas por el otro”.

Caballo

Mensaje. “Debes equilibrar las emociones, las inseguridades, los miedos. Tal vez sientes que necesitas un cambio, tal vez te ayude la meditación o respirar. Como buen Caballo te encanta la naturaleza, así que aprovecha para salir a correr, a caminar. Baja el nivel de estrés y ansiedad por los cambios que se avecinan. Si sientes altibajos emocionales debes saber que esto es pasajero y que los cambios que llegarán son buenos. Clave no discutir y enfocarse en todo lo que está positivo”.

Amor: “ Presta atención si hay algo que no funciona en tu pareja, para acercarte o revincularte a ella. Hoy la energía invita a expresar tu amor o tu deseo por el otro. Así que los que están en pareja y quieren reconectar organicen algo que te guste, para disfrutar juntos. El Caballo debe dejar el orgullo de lado. Si estás en pareja, debes dejarlo de lado así estarás mejor”.

Trabajo. “La energía habla de cambios positivos. Si tienes que finalizar un trabajo no te lamentes porque llegarán nuevas oportunidades. Es tiempo de abrirte al cambio. Debes trabajar en nuevos conocimientos que te permitirán abrir puertas para nuevos proyectos. Considera como días positivos el viernes, sábado pero debes tener en cuenta que debes tener un modo ‘amorosito’ ya que ese día la energía tiene efecto multiplicador y no te conviene entrar en discusiones”.

Cabra

Mensaje: “Debes tener en cuenta tu alimentación y las actividades al aire libre. También es clave el modo en que hablas a otro o cómo de diriges a tí mismo. Si hablas en modo con malos tratos a tus personas cercanas. Si no eres más ‘amorosito’ esto te genera enojo, rabia y esto repercute en tu estómago. Así que atención a cómo te alimentas y a los enojos y las rabias. Debes salir de tu zona de confort, enfocarte para conseguir las metas que te propongas y estar en modo más ‘amorosito’. La clave es resolver los temas pendientes, que ya llevan un tiempo sin que les den solución”.

Amor: “Como te vincules y cómo trabajes tu relación de pareja será como tengas esta semana. Si tienes malos tratos, así será esta relación, en cambio si trabajas tu lado más romántico, amoroso tendrás una semana mejor. La Cabra tiene energía para pasarla bien y disfrutar. Todo depende de cómo te enfoques y tengas buena energía”.

Trabajo. “La energía te dice hay oportunidades, pero no vienen solas. Debes salir del corral a buscarlas. Si quieres cambios debes salir de la zona de confort porque estas oportunidades están ahí”.

Mono

Mensaje: “Debes prestar atención a tu alimentación, a cuánto haces ejercicio. Debes lograr más equilibrio y tener hábitos más saludables. Si no estás pudiendo hacerlo, sientes que no te rinde el tiempo, es clave que te organices la agenda para hacerte un hueco para hacerlo. Es importante tener claridad mental para resolver situaciones, para que sea una semana productiva. Es una semana muy positiva para el signo Mono, para disfrutar y pasarla bien”.

Amor: “Si estás en pareja y estabas distanciado es buen momento para revincularse. Es una buena semana en el amor para el Mono. Hoy y el sábado tienen linda energía para tener en cuenta. Mucha energía de seducción, de amor, romance y disfrute”.

Trabajo. “Puedes ganar dinero o perderlo, de acuerdo al día en que haces las cosas. A partir de la luna Nueva tendrás energía muy positiva, el 4, hay energía más favorable. Debes hacer uso consciente de la energía en función de lo que quieras hacer”.

Gallo

Mensaje: “Atención con peleas, enojos o tristezas, esto puede hacerte que te decaigas y te bajen las defensas. No te preocupes tanto. Estar demasiado preocupado en ciertas situaciones te hará vibrar bajo. Necesitas hacer una limpieza energética del cuerpo, para revitalizarte y estar mucho más enérgico. Es clave para el Gallo trabajar para estar bien. Debes prestar atención en temas laborales, cuidado con las tristezas y enojos. Esta semana no conviene discutir, es preferible estar en modo más zen, ya que sino gastarán tu energía en situaciones que no lo valen. Enfócate en cosas positivas, no desperdicies tiempo en enojos y peleas que no traerán nada positivo”.

Amor: “Es momento de que expongas lo que te pasa, lo que sentís y esto te ayudará a acercar a la otra parte. Los que están en pareja tienen un linda energía para reconectarse, tener amor, sexo, disfrute. Debes tener en cuenta esto si aparece algún conflicto o situación de pelea, mejor evitarlo porque solo te generará tristeza”.

Trabajo. “Debes estar abierto a nuevas oportunidades, opciones que aparezcan. Aprovecha la energía que te impulsa para estar activo en un nuevo proyecto o en tu trabajo si habías perdido la motivación”.

Perro

Mensaje: “En temas de salud el Perro si está motivado, con ganas de hacer cosas, esto te traerá relax. Debes sentirte confiado con tus decisiones y con los desafíos que te presenta la semana para estar más relajado y no sentir tanta presión o negatividad. Clave esta semana presta atención a tu círculo de amistades, los más cercanos, que pueden darte un buen consejo para alguna situación que estés atravesando, ya sea de pareja o laboral. Es una semana productiva para el Perro”.

Amor: “Tiempo para tener calma en cuestiones de amor y vínculos. Evita tener miedo y desconfianza. Poco a poco la energía va a mejorar y aclarar el panorama. Paciencia con respecto a los vínculos”.

Trabajo. “ Debes trabajar en la solidaridad, en ser más compañero. Haz de tu lugar de trabajo un sitio lindo, de buenas energías. Mucho cuidado con temas de inversión, si estás pensando en gastar dinero en alguna situación debes pensar qué día lo vas a hacer”.

Cerdo

El Cerdo tiene chances de tener pareja, la energía está. Pero debe salir más. Fuente: Unsplash.

Mensaje: “Presta atención a los sentimientos, emociones profundas que podés vivir con tema de vaivenes emocionales, Debes relajar para disfrutar de la vida que quieres y te mereces. Hay muchas cosas positivas esperándote. Es clave que te abras a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades y anímate a hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes”.

Amor: “Las chances están, depende si te abres a esas nuevas oportunidades. Bueno compartir tiempo con tus amistades. Si quieres tener pareja, la energía está ahí para que la tengas. A lo mejor no estás tan sociable, estás saliendo lo justo y necesario cuando en realidad debes salir más”.

Trabajo. “Si tu trabajo tiene que ver con encontrar soluciones, te llegarán estas ideas. Debes prestar atención a lo que están sintiendo, pensando. Tal vez es tiempo de cambiar la manera de hacer las cosas, esto te traerá mejores resultados y te ayudará a resolver lo que tengas que hacer”.