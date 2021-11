Astrología china: predicciones de la semana signo por signo

¿Cómo afectará a cada uno de los signos la última semana de la energía del mes Perro? ¿Es tiempo de disfrute, de energía de pasión, o romance? ¿Llegó el momento de dar el gran salto a nivel laboral y animarse a nuevas oportunidades? ¿Tienes que manejar tus impulsos y hablar de un ‘modo amorosito’ para conseguir los objetivos que te propones?

La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones de la semana para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje de la semana: “Debes expresar de ‘manera amorosita’ lo que sientes, lo que te pasa o lo que te molesta”.

Amor: “Tienes que tratar de tener más paciencia y expresar las cosas que no te hacen sentir a gusto. Tal vez estás disconforme con alguna situación en la que sientes demasiada presión de tu pareja”.

Trabajo. “Es momento de prestar atención a tu entorno, tus compañeros, tus vínculos laborales. Puede ser que se te pasen oportunidades que no estás viendo. En cuestiones de dinero debes tener cuidado con las inversiones. Atención con la letra chica si vas a firmar algún documento”

Buey

Mensaje de la semana: “Tiempos tranquilos para el Buey. Bueno para alimentar tu espíritu, para hacer cosas que te llenen y te den alegría. Aprovecha para enfocarte en lo que te hace bien.”

Amor: “Hay energía de amor, de pasión, sexo. El viernes es un día muy propicio. Aprende a tomarte tus tiempos y a disfrutar. La pareja es muy importante”.

Trabajo. “Es momento de disipar las nubes, la incertidumbre. Debes prestar atención en las posibilidades que te dieron o se presentaron. Tienes que dejar de lado el miedo y no pensar tanto. Si hay algo que hacer toma riesgos que te irá bien”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Debes estar en modo positivo. Si estás en negativo, con dudas o incertidumbre no lograrás sacar provecho. Es la última semana del signo Perro que al Tigre le viene muy bien. Así que la clave de esta semana será que no desaproveches esta energía. Ponte en modo positivo para lograr todo lo que te propongas. El Tigre debe dejar de lado el orgullo y lánzate de lleno en un modo positivo por lo que quieres. Si tuviste un enojo o distanciamiento, es momento de acercarse con esas personas, es tiempo de hacer las paces. Hay energía muy positiva que te va a estar favoreciendo. Te traerán nuevas oportunidades”.

Amor: “Otra vez es importante tener la mente positiva. Los que están en pareja es tiempo de disfrutar, de tener buen sexo. Los solteros tal vez en una salida a la noche puedas conocer al amor de tu vida. Así que anímate, y quítate los tabúes de encima que no funcionan a la hora de comenzar una relación”.

Trabajo. “Tienes que reconciliarte con personas con las que estabas distanciado. Es tiempo de hacer las paces. Esto te traerá buena fortuna”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Tiempo de hacer foco en qué es lo que quieres, qué es lo que estás dispuesto a lograr. Debes esperar un poco porque tal vez vienes un poco bajoneado por algunas situaciones, pero te aseguro que poco a poco se irán disipando. Debes tener constancia, perseverancia. Si te encuentras activo hallarás resultados. No dejes que decaiga tu energía porque tal vez encuentres dificultades”.

Amor: “Tienes posibilidades de tener una nueva pareja, con quien tener una relación duradera. Así que si estuviste separado, o en una relación que no funcionó y quedaste triste, dañado, dolorido. Y todavía sufres por lo que no fue debes ir secándote las lágrimas, porque vienen nuevas cosas para ti”.

Trabajo. “Esta es la última semana del mes Perro esto puede generarte complicaciones, tal vez puedas sentir que va todo lento. Si tienes que firmar documentos debes fijarte si es un día positivo o no, porque sino podrás tener complicaciones”.

Dragón

El Dragón que está soltero debe estar atento, porque llegó el tiempo de conocer a alguien. Fuente: Unsplash.

Mensaje de la semana: “Tiempos positivos. Se termina el mes Perro. Es una semana para contactar con gente, atención a los vínculos sociales. Puede haber una persona que te ayude, te de una mano. Puede salir un proyecto del círculo nuevo de gente o contactos que hagas”.

Amor: “Debes saber cómo manejarte. Atención con la impulsividad. Cuidado con las malas contestaciones y los malos tratos. Si estás soltero, es tiempo de conocer a alguien. La energía de vínculos está allí dependerá de ti si quieres conectar con alguien para tener pareja o no”.

Trabajo. “Tiempos muy productivos, en los que debes tener atención con inversiones y a la hora de realizar pagos. En la última semana del mes Perro la suerte está a tu favor. Muy buena semana”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Tiempo de revelaciones. Comienzas a prepararte para cambios que llegarán con la energía del mes Cerdo. La Serpiente debe estar atenta a posibles traiciones, puñaladas por la espalda. Tal vez están hablando de ti sin que te des cuenta y te están traicionando. Presta atención a tu círculo más cercano. Hay algo ahí que no huele bien”.

Amor: “Debes prepararte porque puede llegar una nueva relación. Si estás en pareja debes enfocarte en ella. La clave: hagan pedidos por claridad mental para aclarar el panorama en situaciones en las que tengan que tomar decisiones y tal vez no estés seguro de qué hacer”.

Trabajo. “Momento para ser solidario. Ya sea si sos jefe o eres empleado, debes sacar tu lado más amable. La energía te pide que seas una persona generosa en tu trabajo”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Momento de valorar las oportunidades que te presenta la vida. Tienes un montón de oportunidades al alcance de tu mano, sólo debes tener la capacidad de verlas. Debes aprovecharlas y conseguirás el éxito que estás deseando o los cambios que estás buscando. Aprovecha la agudeza mental para mantener la mente abierta al cambio. Es clave para que puedas aprovechar estas oportunidades”.

Amor: “Tiempo de pasión. Hay buena combinación energética. Si estás en pareja y no estás bien tienes dos opciones claras o trabajas para recomponerla o puede ser que la energía hable de disolución y esta pareja llegue a su fin. Si estás soltero, es tiempo de atraer a la pareja. Hay energía de sexo, pasión, disfrute. El viernes habrá una energía muy poderosa. Así que los que están en pareja y quieren reconectar organicen algo que te guste, para disfrutar juntos”.

Trabajo. “Debes enfocarte en las cosas positivas y nuevos horizontes laborales. Se abren nuevos caminos puede ser por nuevos proyectos o nuevos trabajos. Puede ser que lleguen tiempos de cambios, la finalización de uno y el comienzo de otro. Atención a todo lo que venís viviendo. Hay buenas opciones de inversión pero debes prestar atención a la letra chica. Todo esto será aún más propicio con el inicio de la energía de la luna nueva”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Viene con mejor suerte, pero no debes olvidarte que dejaste algunos muertos en el placard. Estos problemas van a continuar si no prestás atención, van a acrecentarse. Seguirán ahí y te traerán situaciones indeseables. Debes resolver estas cuestiones del pasado que si no lo haces seguirán ahí. No querrás seguir transitando con problemas en el camino.Salta del corral, quítate los problemas de encima y las cosas irán mejor Cabra”.

Amor: “La Cabra es muy idealista, muy cariñoso, amoroso. Necesita mimos, cariños, que le presten atención. Clave cómo te vinculas con tu pareja. Todavía está vigente la energía del Perro y esto puede generar algunos malos entendidos y alguna que otra rispidez. Excelente energía viernes y sábado, debes saber aprovechar. Perfectos para el disfrute y el placer”.

Trabajo. “No esperes a que te golpeen la puerta. Debes ir en busca de oportunidades o cambios que estás queriendo. Si no activas, no sales de tu zona de confort todo estará en modo slow motion, todo será lento. Si querés ver cambios debes activarte”.

Mono

Mensaje de la semana: “Momento clave para los desafíos que debas resolver. Será clave la predisposición que tengas. No te quedes jugando en el árbol, colgado de una palmera, presta atención a todas las cosas que debes hacer. Es clave organizarse y planificar bien para sacar provecho a cada hora del día. Para que sea una semana productiva. Es una semana de claridad mental para el Mono. Si sientes que no la tienes puedes realizar pedidos, para tener claridad mental y atraer todo lo que deseas a tu vida. La claridad mental te ayudará a ser resolutivo y sacarle provecho a la semana”.

Amor: “Si el Monito está contento y alegre puede terminar las cosas con más rapidez porque estará motivado. Es una semana para el disfrute, la pasión, disfrutar del sexo, estar en ‘modo amorosito’. Si estás en pareja es tiempo de restablecer el vínculo si las cosas no estaban muy bien. Linda semana para el Mono en temas de amor”.

Trabajo. “Puede ser muy productiva pero debes tener en cuenta la energía de cada día. Sino puedes tener inconvenientes en cuestiones de compras, ventas, firmas de contratos y acuerdos. Semana productiva para reuniones, para cerrar acuerdos productivos y temas vinculados a dinero. Pero presta atención si vas a realizar inversiones”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Es una semana clave para el Gallo ya que se termina el mes Perro que le trajo algunos conflictos. Puede aparecer alguna pelea o discusión, o algún sentimiento de tristeza porque las cosas no se dan como te gustan. También pueden surgir cuestiones familiares que te den tristeza. Quedate tranquilo Gallo que ya se va la energía del signo Perro y todo cambiará.

Amor: “En temas de amor para los solteros hay energía de amor, de romance y de disfrute. Pero tienes que ser sincero con lo que realmente quieres: buscas una pareja, no, sincerizate con tus sentimientos. Hay energía de placer pero no debes confrontar con tu pareja”.

Trabajo. “Excelente para hacer foco, para estar más lúcido y tener opciones de nuevas propuestas. También debes prestar atención a esas motivaciones que te puede venir”.

Perro

Mensaje de la semana: “Es tiempo donde la lucidez y la agudeza mental jugarán un papel fundamental, ya que puedes tener ganas de incursionar en nuevos estudios, conocimientos. Tal vez hay algo nuevo que quieras aprender. Si todavía no sabes qué estudiar, te aconsejo que veas qué puede resultarte útil en tu trabajo o en tu proyecto. Estudia algo nuevo, un nuevo aprendizaje te traerá más oportunidades. Es momento de ir viendo qué panorama se puede presentar. Si no lo tienes claro, puedes hacer pedidos para tener claridad mental y así poder tomar nuevas decisiones. Debes enfocarte en las obligaciones y las cosas a las que te comprometiste, ya que sino puedes tener incumplimientos e inconvenientes.

Amor: “Puede haber altibajos a nivel emocional. Si estás en pareja o en un vínculo todavía no definido puedes sentir altibajos por situaciones poco claras o de celos. Los que están casados, esta semana puede haber enojos, peleas, desconfianza. Es semana para estar en modo zen, no entres en peleas ni discusiones”.

Trabajo. “Tienes que trabajar tus emociones y los arranques o enojos repentinos. Atraemos lo que somos, así que como tu estés es lo que vas a vibrar en tu equipo de trabajo. Atención a los días positivos, en un buen día puede resultar positivo, pero si lo haces un mal día puede generar pérdidas económicas”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Finaliza la última semana de la energía del Perro, esto puede hacer que el Cerdo esté más retraído, con más dificultades en mostrar y decir lo que siente. Ya falta nada para que comience el mes Cerdo que traerá movilizaciones a nivel emocional. Por eso debes aprender a abrir tu corazón, a expresar lo que sientes y a no pensar tanto en el qué dirán. No tengas miedo a exponerte frente a la opinión del otro. Al contrario, al mostrarte te verán de otra forma y te tendrán en consideración. Es clave mostrarte como eres, sin miedo o vergüenza a decir o expresar lo que sientes.

Amor: “Tiempo hermoso para el amor, pero como dijimos antes debes ser más extrovertido, y no estar tan cerrado a nuevas oportunidades. Todo dependerá de cómo te enfoques. Si estás un poco más metido hacia adentro y no quieres exteriorizar lo que sientes o lo que te pasa”.

Trabajo. “Tienes que prestar atención a tu intuición, a esa corazonada que te viene con alguna decisión, una idea creativa. Bueno para encontrar nuevas formas de trabajo y ser más asertivo y productivo. Te traerá buenos resultados si te abres a hacer las cosas de un modo diferente”.