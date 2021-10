Astrología china: predicciones signo por signo

¿Será momento de nuevas oportunidades laborales y mejora en las ventas y ganancias? ¿Aparecerá esa persona que estás buscando para traerte amor a tu vida? ¿Ha llegado un momento de relax y disfrute? ¿Cómo nos afecta la energía de la última semana del mes Gallo? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ las predicciones para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje de la semana: “El signo Rata esta semana necesita contención, apoyo, que lo escuchen. Esto será clave”.

Amor: “Debes animarte a no tener miedo a iniciar o establecer una relación en el caso de que ya conozcas a alguien. Tienes que abrirte y presta atención esta semana a las dudas, porque será una buena semana para establecer o formar pareja. No escuches lo que dice tu alrededor. No dejes que tu familia o amistades intervengan. Debes escuchar lo que sientes y lo que te pasa”.

Trabajo. “Es importante que no te desanimes si las cosas no funcionan o apareció alguna traba. La energía de la semana te pide que seas flexible y te organices con tus estrategias. No pienses de manera negativa. Evita las frases como ‘seguro que esto no me sale’. No te exijas por demás. Puedes sentirte con demasiada presión, bajo demasiado estrés”.

Clave de la semana: “Con respecto a la salud es clave tomarse pequeños momentos de relax en los que puedas desconectar del trabajo y de las exigencias. La clave de esta semana será apoyarte en quienes necesites y no tomes decisiones apresuradas. Para ser asertivo debes tomarte tu tiempo. Todavía sigue el efecto de Mercurio retrógrado así que hay que hacer las cosas un buen día”.

Buey

Mensaje de la semana: “Puedes sentirte muy presionado, con exigencias en cuestiones de dinero: puede que no estés ganando lo suficiente o no tengas trabajo. Es clave que para superar estas cuestiones actives y también es fundamental eliminar viejas estructuras o patrones que no te sirven para poder avanzar. Esto vale tanto para el amor como para el trabajo”

Amor: “Puedes sentirte con dificultades o problemas. Debes trabajar en cómo está tu pareja. Si hay un inconveniente evita pensar que pasará. El diálogo es clave para poder estar bien”.

Trabajo. “Debes enfocarte, tal vez sientas algún inconveniente, traba o discusión en tu trabajo. Tienes que aprovechar la energía del jueves y viernes que es de balance, que te ayudará a equilibrar alguna situación en la que te encuentres en desventaja a tu favor. Es tiempo de no dispersarte y prestar atención en lo importante”

Clave de la semana: “Evita las discusiones y peleas. Concéntrate y no te estreses con enojos en tu trabajo que te hacen hacerte malasangre. La clave de esta semana es que si quieres resultados debes ir por ellos. Evita los conflictos que te pueden jugar una mala pasada. Antes de proyectar el relax y la diversión debes poner foco en las obligaciones y responsabilidades”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Buena semana para el disfrute, para divertirte. también para el amor y la pasión. Hoy y el domingo serán dos buenos días. Te favorecerán mucho. Si tienes pendiente cita o encuentro apunta estos días”.

Amor: “Debes aprovechar para disfrutar. No te preocupes si tu pareja o la relación en la que estás no te busca constantemente. Aprovecha para ir en esta búsqueda. Esta es una semana para pasarla bien. No entres en conflicto donde no los hay. Aprovecha la energía de esta semana y fluye con ella. Momentos de pasión y romance, son momentos de amorosidad y seducción.”

Trabajo. “Tienes que pensar nuevas formas para encontrar una solución a la escasez de dinero. Debes hallar nuevos modos de crear oportunidades para cambiar la situación en la que te encuentras. A concentrarse y organizarte. Para alcanzar las metas debas tener una estrategia. Trabaja en ello”.

Clave de la semana: “Atención a la salud y a su estado anímico. A no deprimirse, a estar bien, a compartir tiempos de felicidad y amorosidad. También importante transmitir un mensaje positivo, debes cambiar el discurso ya que esto te ayudará a tu bienestar. Clave de esta semana: si quieres mejorar tu vida debes entender que primero vienes tú y luego el resto. Así podrás enfocarte en todo lo demás. Debes hacer cosas que te den felicidad y que te pongan bien. Recárgate de energía positiva con la luz del sol. Debes aprovechar los días energía recibir para tomar la potente energía de la naturaleza: abraza a un árbol, camina descalzo por el césped”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Puede ser una semana positiva, todo dependerá de las acciones y decisiones que tomes”.

Amor: “En cuestiones de amor, si tu discurso es negativo, así será tu resultado. Es una semana para lograr éxito en lo que te propongas. Pero si no te enfocas de manera positiva en lo que quieres no conseguirás resultados. Los que están en pareja deben tener presente que pueden surgir conflictos por ex parejas que pueden traer problemas en tu relación actual. No pierdas el diálogo que puede ayudarte a resolver los conflictos. Usa los días de balance como el viernes para equilibrar los días en los que puedes verte en problemas”.

Trabajo. “Debes tener en cuenta en la última semana del mes Gallo es que no puedes las cosas cualquier día ya que te puede generar inconvenientes. Si debes tener una reunión importante o firmar un contrato o acuerdo tienes que hacerlo un buen día y chequear la energía del día”.

Clave de la semana: “A los Conejos les gusta disfrutar, pasar tiempo en familia, comer algo rico, estar con amigos. Tienes que hacer estas cosas que te hacen bien. No las dilates o lo dejes para más adelante. Debes disfrutar y tener estos necesarios momentos de felicidad. Los días positivos serán el sábado y domingo. Este último será un excelente día, la energía te asiste”.

Dragón

Mensaje de la semana: “No debes perder de vista tus afectos y darte cuenta de que las personas que estuvieron siempre ahí. Debes ser agradecido, considera a quienes te apoyan y valoran”.

Amor: “Grandes posibilidades para disfrutar y pasarla lindo. Termina la energía del Gallo que con el Dragón tienen muy buen entendimiento. Si sientes que las cosas no estuvieron funcionando quita los malos pensamientos y la negatividad. Un buen día para hacer pedidos es hoy martes para eliminar la negatividad que sientas que tienes en tu vida. Si estás soltero hay grandes chances de que tengas una pareja y que comiences una nueva relación. Para quienes ya tienen pareja, aparecen oportunidades de reencuentro, de estar bien. Muy buenos días para el amor. El diálogo será clave”.

Trabajo. “Debes prestar atención a las relaciones, a los vínculos que estableces. En especial a aquellos que te dan un consejo de buena fe. Debes escuchar más, abrirte a los consejos ya que será clave para lo que quieras avanzar. Será una buena semana en lo laboral. Como siempre recomiendo hacer las cosas un buen día, ya que todavía seguimos con Mercurio retrógrado”.

Clave de la semana: “Debes tomar más control y responsabilidad sobre tu vida. El Dragón es un signo muy competitivo debes bajar las discusiones que pueden traerte problemas. Debes ser positivo para evitar inconvenientes”.

Gallo y Cerdo deben organizarse para no tener inconvenientes y lograr buenos resultados en el trabajo. Crédito: Unsplash

Serpiente

Mensaje de la semana: “Tiempo de confusiones, donde aparecerán entredichos. Debes trabajar tus vínculos y relaciones”.

Amor: “Tal vez te encuentres en un punto bisagra donde deberás analizar si sigues o terminas esa relación. Tal vez estás pensando demasiado. El diálogo será clave porque ayudará a aclarar lo que te molesta o no te agrada. Y si no quieres continuar con esta relación es momento de poner un punto final pero de buen modo. Si vas a separarte debes hacerlo con un terrón de azúcar en la boca ya que esto traerá cosas positivas. En cambio si terminas mal, esto te puede traer consecuencias”.

Trabajo. “Puede sentir que las cosas no están funcionando, o que alguien está en contra tuyo, que quiere hacerte daño. Pero esto no tiene que ver con que quieran hacerte mal sino con tu energía. ¿Cómo lo estás enfocando? ¿Lo estás dando todo? Este es un año para esforzarse y trabajar duro. Debes dar lo mejor de ti si realmente quieres ver cambios y resultados. No pienses que el mundo está en tu contra, sino en tu propia energía”.

Clave de la semana: “En temas de salud trabaja la confusión, o el exceso de pensamientos que te paraliza y no te deja tomar decisiones. Si has estado yendo al médico o realizaste algún tratamiento te recomiendo que pongas foco en eso. Puedes tener inconvenientes si estás fuera de foco. Clave de la semana: debes ser una persona positiva y trabajar en tu energía. Las cosas están dadas para que te vaya bien, pero debes enfocarte en tu energía y en cómo estás.

Caballo

Mensaje de la semana: “Tienes fuerza, voluntad y la capacidad para lograr éxito en todo lo que te propongas”.

Amor: “Si estás en pareja, atención con los deslices. No cometas un error del que puedes arrepentirte. Ojo con las tentaciones o la vuelta de alguien del pasado que puede traerte inconvenientes con tu relación. Los solteros que están buscando pareja aparecen muchas posibilidades de amor, de romance, de conocer a alguien. Es importante estar abierto. Si lo quieres, lo tienes”.

Trabajo. “Puede haber algún inconveniente o traba, pero lo podrás superar. Debes concentrarte en todo lo que se presente para destrabarlo. Si debes firmar contratos, acuerdos, hacer transacciones es importante hacerlo un buen día. Es una semana para tener paciencia. Organízate con estrategias, porque al ser impulsivo te puede complicar lo que hagas sin planificar. Atención con superiores o jefes, no pelees, debes ser más amorosito”.

Clave de la semana: “Si sientes que reprimiste tu enojo, tu ira y no pudiste expresar lo que sentías esta semana es un momento para dialogar y superar aquello que te afectó. Hablando el tema se resolverá. Clave: si estás pasando por un conflicto no te dejes llevar por la ira, debes ser más amoroso”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Si la Cabra sale del ‘corral’ y escala nuevos rumbos encontrará muy buenas oportunidades. Tienes grandes posibilidades de mejoras esta semana. Todo depende si sales en la busca. Si te quedas quieto eso no sucederá”.

Amor: “Puedes tener grandes peleas, desacuerdos, discusiones, enojos. Es clave dialogar sobre lo que quieres y lo que no. Plantéate si estás siendo correcto con tu posición. El amor está en chispas, no enciendas la mecha porque puede explotar todo. Mantén la calma y dialoga”.

Trabajo. “La Cabra es creativa, inteligente. Si te esfuerzas y sales del área de confort y vas por lo que quieres será muy provechosa. Podrás obtener ganancias y mejoras. Debes estar más activo y no tan calmo”.

Clave de la semana: “Debes encontrar tus momentos de relax donde puedas conectar con tu energía, meditar. Te vendrá bien bajar un poco el estrés. Puede generarte temas de salud que no puedas controlar. Debes estar en modo zen. La clave esta semana: no te olvides que las oportunidades te están esperando, así que sal a buscarlas”.

Mono

Mensaje de la semana: “Tiempos muy propicios para el Mono. Es importante ver cómo enfocas para ver resultados. Consejo: No pienses demasiado, atrévete. Salta de una rama a otra, busca nuevos rumbos que hay grandes posibilidades de éxito”.

Amor: “Tal vez sientas la necesidad de sentirte amado, en busca de alegría o emoción en tu vida. Si estás soltero debes abrirte para conocer nuevas personas. Pero también debes alejarte de personas negativas, pesimistas, tóxicas, que te tiran para abajo y no te dejan estar como podrías estar. Quienes están en una relación llega un momento de reencuentro, para disfrutar”.

Trabajo. “Muy positivo para el Mono. Hay oportunidades esperando que las descubras, y tal vez hasta ahora no te diste cuenta. Puedes pedir en visualizar estas oportunidades de mejora. Tal vez demasiadas exigencias y corridas te impiden verlo”.

Clave de la semana: “Atención a cómo es tu alimentación, puedes tener problemas estomacales. Tal vez estás comiendo de más por ansiedad y te repercute en el cuerpo. La clave será el diálogo para evitar confrontaciones y peleas. Debes aprovechar a disfrutar”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Momento de aceptación, positivo. Importante que hagas foco en las posibilidades del futuro, pero no pensar en modo negativo”.

Amor: “El amor llega cuando tiene que llegar, no apresures las cosas. Esta semana la energía no está para estar tan pendiente, debes abrirte y fluir. Todo llegará de la manera en la que menos te imaginas. Los que están en pareja es la última semana del mes Gallo, recomiendo evitar peleas y discusiones”.

Trabajo. “Clave pensar en positivo y hacer foco en lo que es importante. Deja de lado las discusiones, las peleas, las cuestiones que no son relevantes. Tienes posibilidades de avance y resultados positivos. Pero si tienes demasiado por hacer y no te enfocas no será fácil. Clave organizarse y tener estrategias. Si te dedicas a las ventas o vendes tus servicios muéstrate bien porque hay posibilidades de venta y crecimiento”.

Clave de la semana: “Es importante no gasta la energía en peleas. Haz foco en tu bienestar pero no desde el lado egoísta. Trabaja en lo social, ayudando a otro. Eso te hará bien y te dará fortaleza. Ser solidario te hará sentirte bien contigo mismo. Clave de la semana: evitar discusiones y aumentar los vínculos con tu entorno social. Tus amigos serán muy importantes. Atención el sábado y domingo que puede haber días de peleas y discusiones.”

Para el Perro será clave pasar lindos momentos con amigos y en familia. Crédito: Unsplash

Perro

Mensaje de la semana: “El Perro puede sentir tristeza, también peleas o enojos. Que no te tome de sorpresa, debes estar en modo zen. Si estás bien anímicamente podrás sacarle provecho”.

Amor: “Si quieres contactarte con alguien que te gusta la clave será ser sincero y honesto. Esto te traerá buenos resultados. Los que están en una relación es clave que escuchen a su pareja para saber qué necesita, cómo se siente. Debes mostrar tus sentimientos con empatía, demuéstrale que te importa”.

Trabajo. “Debes esforzarte un poco más y trabajar en la motivación para tener mejores resultados, avanzar. Si estás con demasiado tiempo libre y no estás dándolo todo, debes activarte. Sino no obtendrás resultados. Es buena semana pero debes ir en busca de oportunidades, porque están afuera no en tu casa esperándote”.

Clave de la semana: “Son tiempos para estar mejor, aumentar tu autoestima y el estado anímico. Puedes disfrutar y pasar lindos momentos en familia, con amigos y pareja. Pero no te olvides de tus responsabilidades. Tienes posibilidades de ganar más dinero pero eso sucederá si te enfocas y vas en busca de las oportunidades. No te quedes. Evita la discusiones que puedan deprimirte. Si hay personas que no te comprenden, allá ellos. Debes enfocarte en ti en tu energía. El viernes comienza el mes Perro así que a empezar con todas la energía”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “No debes bajar los brazos frente a situaciones que te compliquen. Debes dar una vuelta más de rosca, redoblar la apuesta y encontrar la salida. Se pueden presentar imprevistos y solo tienes que prestar atención para poder avanzar. Tienes que reconocer los errores para poder avanzar”.

Amor: “Si estás soltero es una semana que sientas que estás bien con la soledad, aunque las posibilidades de estar en pareja están, si lo deseas. Tal vez te parece que pueda implicarte mucho compromiso. Lo importante es tener en claro qué es lo que quieres antes de entrar en una relación, para que no te incomodes o no resulte como esperabas”.

Trabajo. “Es clave que seas flexible, que te permita adaptarte ante cualquier imprevisto. Es la mejor manera de salir airoso esta semana. Si debes hacer cambios repentinos debes encontrarle la vuelta a la situación. No hagas las cosas cualquier día, siempre elige uno conveniente. Debes tener claridad para resolver lo que necesites esta semana. Recomiendo que estés con agenda en mano para que nada se te pase ya que los imprevistos están a la orden del día.

Clave de la semana: “En cuestiones de salud el estrés, las confusiones pueden traerte agotamiento, cansancio y debes descansar un poco. Clave la organización porque si no vendrán inconvenientes que te traerán malestar anímico. Clave ser flexible y resolutivo”.