Astrología china: predicciones signo por signo

¿Llegaron los tiempos de sonrisa y disfrute? ¿Estás desatendiendo a tu pareja y la relación está en crisis? ¿Te sientes estancado en tu trabajo y te cuesta descubrir nuevas oportunidades? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones para los 12 signos del zodíaco chino. “ La clave como todo es aprender a fluir con la energía y utilizarlo a tu favor. Por ejemplo el sábado 30 es energía remover. Es un día muy vibrante a nivel energético. Tienes que sacarte las malas energías y remover las energías estancadas. Esto te dará fortaleza interior y te quitará las presiones que sientes”, explica Rafaela Rubin, que el 7 de noviembre dará un taller online de limpiezas energéticas.

Rata

Mensaje: “Presta atención a las emociones, a no decaer. Es importante tener una actitud positiva, ser optimista. Esto será lo mejor para tener buena salud en estos tiempos para la Rata. Tal vez las pruebas que tuviste que pasar esta semana encontrarás respuestas que te permitirán tomar decisiones, resoluciones. Clave tener actitud positiva y ser resolutivo. Semana para sonreír”.

Amor: “¿Qué quieres proyectar en pareja? Esta es la clave para preguntarte. Hay muy linda energía de amor. Recomiendo que estés atento a cuáles son los mejores días, los más lindos para una cita o iniciar una relación. Bueno para dar comienzo a nuevas oportunidades.

Trabajo. “Momento positivo, cultiva la perseverancia. La Rata pierde la confianza en sí misma y eso hace que no tenga perseverancia, porque se deprime si las cosas no salen. Debes tener una actitud positiva frente a todo”.

Buey

Mensaje: “Es tiempo de mucha emoción. Trabaja en ello, en tu afirmación personal, en tus emociones. Trabaja en tu autoestima. ¿Qué tan bien te llevas con vos mismo? esto es clave para llevar la vida que quieres. Sino sentirás insatisfacción. Clave: poner atención a estas cuestiones que son las que te traerán más bienestar. No te compliques, toma decisiones y enfrenta las obligaciones que tienes y así lograrás una semana productiva. Evita las distracciones porque por estar de jolgorio no podrás cumplir con tus responsabilidades.”

Amor: “Pueden aparecer temas de amor, de romance, pero no olvidarte de tus obligaciones. Que el amor no te haga perder la cabeza. Si estás en pareja no hagas oído sordo porque podrás tener peleas y confusiones”.

Trabajo. “Debes trabajar mucho en la afirmación personal y en las emociones. Si estás cabizbajo esto te puede quitar productividad y retrasa lo que tienes pendiente. Debes hacer foco y cumplir con las responsabilidades y tareas que tienes en agenda”.

Tigre

Mensaje: “Cuida tu estado físico y presta atención a tu alimentación. Debes estar atento a tus emociones. Busca un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Atención a todos estos puntos. Alejate de las cosas que no te hacen bien. Debes estar en modo positivo para atraer las mejores vibras. Buena energía para el amor, el romance y el sexo. Positivo para tener equilibrio”.

Amor: “Buen momento para salir a divertirse y conocer el amor perfecto. Hay energía de amante. Esto no significa que sí o sí suceda pero las oportunidades aparecerán. Si estás distanciado con tu pareja es buen momento para unirte, revincularte y volver a estar bien juntos”.

Trabajo. “. Evita las confusiones y entredichos. Si no estás enfocado, te muestras dubitativo, será poco productivo”.

Conejo

Mensaje: “Son momentos para cultivar la alegría, el buen humor. Debes tener buen ánimo y evitar las angustias, deja de lado las preocupaciones. Esto mejorará tu estado anímico y te ayudará a estar bien. Es clave aprender a reír frente a las distintas situaciones que se te presentan porque la energía nos deja grandes lecciones que debes aprender para tu evolución”.

Amor: “ Atención con los engaños y mentiras porque pueden salir cosas a la luz que generen enojos y tristezas. Pueden aparecer imprevistos”.

Trabajo. “ Puede que no estés conforme con tu trabajo, con lo que estás ganando, pero no debes claudicar. Sigue adelante que dentro de poco las cosas van a estar mejor”.

Dragón

Mensaje: “Evita la pelea, la discusión. Si cumples años este mes no te conviene confrontar ya que comenzarás el año con mala energía. Debes estar en ‘modo amorosito’ y feliz. Date cuenta que todo el camino que has recorrido fue productivo. Necesitas gratitud y optimismo esta semana. Clave tomar decisiones y ser resolutivo. También necesitarás fortaleza interior y vitalidad para los desafíos que tengas que enfrentar. Siempre con actitud positiva”.

Amor: “Los solteros tendrán la posibilidad de conocer a alguien y establecer una relación que sea larga, que dure en el tiempo. Los que están en pareja deben aprovechar la energía de amor, romance y encuentros. La clave será pasar buenos momentos”.

Trabajo. “Hay cosas que tienen solución, otras que no. No pongas energía en aquellas cuestiones que observas que no te llevarán a buen puerto porque no ves buenos resultados. Así no llegarás a ningún lado. Hay gastos de dinero por situaciones que debes resolver. No lo veas como algo negativo, sino como positivo para que las cosas se encaucen.

Serpiente

Mensaje: “En cuestiones de salud, tienes que trabajar en tu estado anímico. Puede ser que sientas altibajos emocionales, de tu estado de ánimo. El sábado la energía te puede movilizar un poco. Clave fortalece tu estado anímico, trabaja en la afirmación personal y en hallar el equilibrio emocional. Es muy importante encontrar ese equilibrio. Momento de asumir con valor los desafíos que se presenten. Si no trabajas en estas cuestiones no podrás aprovecharlos y perderás productividad. Basta de pensar, acciona más”.

Amor: “Si estás en pareja y no quieres seguir en esa relación no des más vueltas, no te enrosques y toma una decisión. Si todavía no te sientes seguro para pegar el salto trabaja en la claridad mental para tomar estas decisiones. Buen momento de finales y nuevos comienzos para la Serpiente. Clave que puedas enfrentarlo. Si estás soltero, deja que te lleve a lo que el universo te proponga”.

Trabajo. “Es tiempo de trabajar con perseverancia, con convicción. Tienes que mejorar tus relaciones porque esto te traerá beneficios en el trabajo. Deja de pensar tanto y acciona más. Eso te ayudará a tener mejores resultados”.

Caballo

Mensaje: “Momento de cuidar cuerpo, mente y espíritu. Trabaja en tu parte emocional. Si necesitas libertad, debes tener tus momentos para estar a solas. Así estarás bien contigo mismo. No te sientas acorralado. Esta es la clave para sentirte feliz y contento. Alejate de las malas vibras, de la gente que te tira para abajo porque tu espíritu libre, que quiere progresar no debe trabarse con personas que tienen mala onda. Semana para ir adelante con todo. Tenés fortaleza, vitalidad. Enfócate en todo lo positivo”.

Amor: Importante mejorar la comunicación de a dos. En algunos momentos de esta semana hay tiempo de encuentro. Linda semana para el disfrute. Los que están solteros disfruten ese tiempo para estar bien con ustedes, para disfrutar. Hay días positivos para disfrutar el viernes. Disfruta del amor, del placer, del sexo.

Trabajo. “Al dejar que fluya tu espíritu libre aparecerán nuevas ideas que serán productivas y te traerán dinero. Debes estar atento a lo que se te presenta. Tal vez dialogando con alguien surge una idea que será positiva a nivel económico”.

Cabra

Mensaje: “Necesitas conectar con la energía de la naturaleza. También debes vincularte más con otras personas. Evita la soledad. no te encierres. No importa el momento en el que estés transitando. Sea cual sea la situación en la que te encuentres requiere que te conectes con la naturaleza. Los vínculos que crees serán positivos para tu vida. Es una excelente semana para trabajar en estos puntos. Quizás compartir tus deseos y también tus preocupaciones con alguien puede acercarte a otra persona. Clave de esta semana: aprovecha la energía con la claridad mental para tomar decisiones. Esto te ayudará a liberarte de esas presiones que puedes estar sintiendo”.

Amor: “¿Realmente amas a tu pareja? Debes expresar lo que sientes, dile cuanto la quieres. Si estás soltero hay energía de amor, de romance, de sexualidad. Si tienes ganas de tener una relación debes empezar a salir del corral para ir por lo que quieres”.

Trabajo. “Tal vez estás esperando a que se aparezca esa oportunidad cuando en realidad debes trabajar tu mismo en lo que realmente quieres. No esperes a que te golpean la puerta. Ve tras las oportunidades. Tal vez estás necesitando un cambio pero no te atreves a salir del corral para que este nuevo horizonte aparezca”.

Mono

Mensaje: “Es importante cuidar las emociones y lograr un equilibrio anímico. También debes prestarle atención al físico. El Mono debe cuidar su salud y atender su alimentación. Cuerpo, mente y espíritu deben estar en armonía. Es clave que puedas abrirte a nuevas posibilidades, sociabiliza, tienes un montón de oportunidades que están esperándote. No te pierdas saltando de rama en rama. Que el ‘modo amorosito’ te sirva en todos los ámbitos. Si estás contento, alegre, disfrutando que eso no te quite dejar de ver las oportunidades que están esperándote”.

Amor: “Tienes que ser un poco más extrovertido. Sacate la timidez y podrás conocer a alguien que te de alegría. Buena semana para vínculos y para animarte a tener una relación, Tiempo de disfrute”.

Trabajo. “Tal vez debas sacar el conejo de la galera, para sacar las papas del fuego. Es tiempo de creatividad, si tienes nuevas ideas seguro serán muy fructíferas para avanzar en tu carrera, en un negocio. Buena semana para vínculos que traigan nuevas oportunidades laborales, negocios o contratos”.

Gallo

Mensaje: “Debes trabajar tu estado anímico, evita las peleas y enojos. Sé más ‘amorosito’. El sábado trabaja con la energía remover para eliminar todas las tristezas, enojos y todas las trabas que sientas que te frenan en tu vida. Es importante equilibrar las distintas áreas de tu vida, esta es una semana super positiva. Debes evitar renuncias, dejar tu trabajo, no es momento para eso. Bueno estar en modo positivo, reír más, disfruta de la vida, evita las preocupaciones”.

Amor: “ Tal vez tuviste problemas de pareja y esta semana deberás enfrentarte a reveer ciertas situaciones. Puede que tengas que afrontar otra discusión pero la energía marca atención. Así que ‘modo amorosito’, haz honor a tu palabra”.

Trabajo. “ No es buen momento para tomar decisiones importantes: si quieres cambiar de trabajo, renunciar, no es el momento. Debes esperar. Debes pensar un poco más antes de actuar. pero es una semana muy positiva”.

Perro

Al Perro trabajar contento y en un entorno amigable lo ayudará a cumplir sus objetivos. Fuente: Unsplash.

Mensaje: “No gastes energías en discusiones, enojos o peleas, ya que esto no te beneficia. La energía está muy propicia para divertirte. Deja de lado la queja y también el orgullo. Eso no te beneficia. Esta semana hay buenas energías productivas para alcanzar las metas que te propongas y disfrutar. Clave si te sientes debiendo enfrentar demasiados obstáculos, relaja que los podrás resolver”.

Amor: “El viernes y sábado deberás tener cuidado. Pueden aparecer problemas, tristeza o angustia. Evita rispideces y chispazos con tu pareja. Si estás soltero anímate a salir, a conocer a alguien. Clave evita discusiones con tu entorno de amistades, ya que no te beneficia”.

Trabajo. “Trabajar contento y en un entorno amigable te ayudará a cumplir tus objetivos. Por lo contrario si hay mucha rispidez y enojo esto ralentizará todo lo que necesites hacer y resolver”.

Cerdo

Mensaje: “En cuestiones de salud también es importante exteriorizar, comunicar lo que te sucede y cómo te sientes. No te encierres para no contar lo que realmente te pasa. Si te guardas todo lo que te ocurre puede afectarte gravemente tu salud. Importantísimo sacar lo que te pasa en ‘modo amorosito’. Deja que las energías fluyan. Encerrarte no te traerá nuevas oportunidades ni progresos en las diversas áreas. Si quieres resultados deberás exteriorizar más.”

Amor: “ No te metas para adentro si en realidad lo que buscas es conocer a alguien. La clave está en mostrarte como sos. Conecta con tu parte genuina. Muéstrate como eres. Si estás en pareja es clave mejorar la comunicación para limar diferencias y encontrarte en un punto común. Debes comunicarte mejor, ser más expresivo con respecto a tus sentimientos y emociones”.

Trabajo. “Es clave que exteriorices y comuniques más y mejor. Si no lo haces podrás tener dificultades por ser poco claro a la hora de establecer pautas de trabajo y objetivos. El Cerdo debe tener en cuenta a tu entorno, comunicar mejor y reconocer los logros alcanzados”.