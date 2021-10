Astrología china: predicciones signo por signo

¿Sientes que no puedes con los desafíos que se te presentan y te encuentras abrumado? ¿Es momento para prepararte para la cita en la que puedes conocer a la persona de tu vida? ¿Qué día es el mejor para dejar atrás viejos rencores y apostar por la pareja? ¿Llegó el tiempo de comenzar una dieta más saludable o salir de la oficina para estar en contacto con la naturaleza? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ las predicciones de la astrología china para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje: “En cuestiones de salud es importante que trates de tener equilibrio en tu alimentación. Cuida el estado de tu estrés. Si te sientes con presión o mucho cansancio, presta atención, debes cuidar tu sistema inmune. Necesitas una buena alimentación, descansar para estar bien. La clave en cuestiones económicas es el cuidado con las inversiones riesgosas o prestar dinero. El Perro dice que si hay acuerdo tiene que haber papeles, todo tiene que estar firmado. No hacer las cosas cualquier día porque puede traerte inconvenientes”.

Amor: “ Comunícate, habla en modo ‘amorosito’, cuenta lo que te pasa, lo que sientes. Así podrás resolver lo que está sucediendo. Si tienes ganas de estar con alguien pero no quieres compromiso la clave está en decir lo que te pasa”.

Trabajo. “ No sientas que no puedes con todo lo que se te presenta o si surge un imprevisto a última hora. Es clave que tengas confianza que lo vas a solucionar y lo vas a poder hacer”.

La Rata debe tratar de tener equilibrio en su alimentación.

Buey

Mensaje: “Atención con los enojos, la impulsividad. Atención si estuviste hablando por la espalda, esparciendo chismes y cotorreo. Esto te hará sentir mal. Si quieres estar bien, debes tener en cuenta tu salud. Puedes sentirte triste o perder una amistad importante por hablar de más. Si quieres arreglar la situación debes decir la verdad, aceptar si te equivocaste y entonces las cosas se solucionarán”.

Amor: “Puede que comentes algo en un momento de enojo y no era lo que realmente piensas. Después puedes arrepentirte, pero será tarde. Debes ser sincero, pero no impulsivo. Así no tendrás problemas”.

Trabajo. “Siempre digo no eres un árbol, tienes pies, puedes moverte. Debes hacerlo si quieres ver resultados. Debes aprender a tomar decisiones y no esperar que las cosas sucedan por sí solas o que otros actúen por ti.”

Tigre

Mensaje: “Debes dejar de lado la tristeza, las angustias, los altibajos emocionales que no te hacen bien. Además pierdes tiempo en enfocarte en otras cosas que son super productivas en tu vida. Para mejorar la salud piensa en las cosas que te hacen bien, que te dan alegría y enfócate en eso. Olvídate de todo lo que te hace mal. Será clave para salir adelante. También es importante que si no estás atravesando un buen momento aprendas a pedir ayuda. Está bueno que puedas compartir lo que te pasa, lo que sientes con las personas que consideres tus confidentes. Así te sentirás mejor y podrás desahogarte”.

Amor: “Es importante que sepas que es lo que quieres y en qué deseas enfocarte. Esto es clave para el Tigre que se autoboicotea que aclare lo que quiera, lo que necesita y esté en modo positivo. Es tiempo de decir lo que pasa, lo que sientes. No te guardes secretos ya que esto puede desestabilizar la pareja y hacerte sentir feliz e insatisfecho”.

Trabajo. “ Debes encontrar algo que te entusiasme para poder tener éxito. De otra forma estás perdiendo el tiempo, yendo a cumplir un horario y nada más. No te rinde. También es importante tener incentivo para participar en un grupo con relaciones de calidad. Importante tener interés en lo que haces para lograr resultados”.

Conejo

Mensaje: “Buen momento para estar alegre, contento. Puedes aprovechar esto para motivarte. Si no haces actividad física es momento de empezar. Bueno para incorporar nuevos hábitos que necesitas. También debes enfocarte en ser una persona resolutiva, expeditiva. Evita dar vueltas en alguna situación que no te tiene a gusto. debes enfocarte en las muchas cosas que están positivas. Buen momento, podrás solucionar lo que se te presente. Tiempo de alegría así que a disfrutar”.

Amor: “Es clave que te prepares para tener una cita. Sé tú mismo, es importante que no intentes mostrarte como alguien que no eres”.

Trabajo. “ Escucha porque será clave para que te estén ayudando en lo que necesites. También es importante que seas expeditivo. No des vuelta. Si algo sucede, resuelve”.

Dragón

Mensaje: “Es importante que el Dragón preste atención a la sobreexigencia. Es un signo avasallante, que arrasa con todo, pero después queda destruido. Esta semana cuando te enfrentes a desafíos debes regular tu energía ya que sino puedes sentirte agotado, desgastado por las exigencias. En la salud es clave encontrar el equilibrio, si peleas mucho, estás muy verborrágico, gastas tu energía sin sentido. Debes regular. No te sientas menos frente a los desafíos que se presenten. Tu puedes enfrentarlos sin problema”.

Amor: “Es importante si tienes una cita, que lo hagas un buen día para evitar contratiempos en ese encuentro o con la persona que quieres conocer. Es clave trabajar con sinceridad en lo que realmente quieres. Lo primero que debes hacer es ser sincero contigo mismo y luego salir al mundo, porque sino tendrás dificultades. Porque si tienes ganas de estar con alguien pero te plantea dudas, no tienes en claro muchas cosas puede no funcionar”.

Trabajo. “Es momento de que demuestres de todo lo que eres capaz, de lo que puedes hacerte cargo en tu trabajo. Así que si estás recién comenzando, o tienes un proyecto a tu mira, no te desanimes ni te achiques frente a estos desafíos o exigencias”.

Serpiente

Mensaje: “Debes concentrarte en estar bien anímicamente, muchos vaivenes emocionales pueden desestabilizarte. Haz alguna actividad que te haga bien, aleja lo que te afecta. Es clave enfocarte en lo que quieres, sigue tus sentimientos y ve por ellos. No estés tan pendiente de los otros: ya sea en el trabajo, o en la pareja y la familia. Empieza a priorizar lo que necesitas y lo que realmente te hace bien”.

Amor: “No te pierdas de grandes oportunidades por seguir atada a algo que no va. Si quieres apostar por la relación, debes hacerlo y dejar de lado la tristeza por lo que no sucedió, lo que no fue. Borrón y cuenta nueva y apuesta de lleno, sin rencores”.

Trabajo. “Entonces la energía apremia, si no lo resuelves te encontrarás en apuros. Necesitas tomar una solución para los temas pendientes. Es importantísimo enfocarte y trabajar en equipo, ya que será bueno para sacar adelante las cosas. Está bueno que puedas diferenciar qué proyecto puedes llevar adelante con un equipo, y cuál con otro”.

Caballo

Mensaje: “En cuestiones de salud, atención a lo que comen. Traten de seguir una alimentación más sana, comer en lugares seguros, con higiene para evitar posibilidades de intoxicación. Muy importante planificar aprender cosas nuevas. Atención con las emociones, los enojos repentinos, porque esta semana hay intensidad emocional. A tener en cuenta esto. Es momento de estar contento y enfocarte en lo que quieres. Es una semana muy positiva y productiva”.

Amor: “Ante todo sinceridad, porque sino te puedes ver involucrado en una relación que no era la que buscabas. Debes decir si solo quieres diversión, sé honesto. Si no te podrás ver envuelto en problemas”.

Trabajo. “No dejes de lado esta oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, puede que sea tecnológico, relacionado al uso de las redes sociales. Esto va a beneficiarte. También debes valorar lo que estás haciendo, porque te dará más frutos. No es momento de aminorar el paso, mantiene el ritmo constante ya que conseguirás grandes resultados. Ojo con inversiones arriesgadas y no contemplar los pro y los contra. Importante manejar dinero un buen día. Si no lo haces un día propicio te puedes enfrentar a pérdidas”.

Cabra

Mensaje: “Momento de prestar atención a las emociones. Tal vez no las puedas manejar y se sientas demasiado quisquilloso, histérico. Tiempo de trabajar en estar bien, evita la rebeldía y los enojos. Trabaja en la aceptación, en la transformación. Es clave para que te sientas bien contigo mismo, haciendo lo que te haga sentir bien y feliz. Puede que te sientas inseguro y necesitas clarificar. Pide por lo que realmente deseas para tener claridad mental y visualizar decisiones que serán importantes para ti”.

Amor: “Es clave tener alta tu autoestima. Si no te quieres ¿cómo te querrá otra persona? Debes trabajar en esto, en estar bien para tener esa pareja que tanto deseas. ¿Te comprometes o no? ¿No estás seguro? Tal vez es momento de terminar esa relación y avanzar con otra. En cuestiones de amor cuidado con los celos y las actitudes demasiado posesivas, de control, ya que podrá interferir en la pareja. Debes poner mucha atención en el amor en estos tiempos Cabra”.

Trabajo. “No estés en modo automático, ya que esto te llevará a trabajar sin motivación, sin incentivo. Esta semana la energía te dice que debes trabajar con un propósito. Participa de un equipo, con un objetivo definido”.

Mono

Mensaje: “Debes cuidar tu piel, tal vez no estás bebiendo suficiente agua o no te cuidas del sol. Es importante que el Mono tenga estos recaudos con su piel. Es el órgano más extenso del cuerpo y debes prestarle atención. Descansa, encuentra tus momentos de relax, ya que los necesitarás para ser más productivo y creativo. Hay muchas cosas para ti en cuestiones laborales que sin un buen descanso no podrás aprovecharlas. Clave: organizarte, enfocarte y motivarte así tendrás una semana super productiva”.

Amor: “No tengas miedo a animarte al amor. El romance te espera. Ve por ello”

Trabajo. “Debes ser una persona ordenada, y perseverante. Eso te dará grandes resultados. No claudiques antes de tiempo, sigue y hallarás lo que esperas. Es necesario que te concentres y estés motivado para trabajar en ellos. Haciéndolo en equipo tendrás grandes resultados”.

Gallo

Mensaje: “En cuestiones de salud, tienes que prestar atención a las emociones. Es una semana en la que puedes sentir tristeza, un poco de depresión. Tal vez te pegan los errores que has cometido. Te puede jugar una mala pasada lo emocional. No te decaigas, no te deprimas. Haz cosas que te den alegría y enfócate en lo positivo. Hay muchas cosas para el Gallo. La clave de esta semana: todo lo que no esté a tu alcance, deja que fluya. Si sientes que no puedes resolver algo o enfrentar alguna situación quedate encerrado. La clave es que seas sincero para poder tener una semana positiva. Hay dos días que puedes tener más complicados, jueves y viernes pueden. Importante: aprovecha la energía y haz las cosas un buen día”.

Amor: “Aclara dudas o cuestiones de desconfianza en la pareja. La semana pasada hubo energía de infidelidad, de amantes. Si te encontraron in fraganti, confiesa porque tendrás problemas. Estás donde estás por tus propias decisiones. Tómalo de un modo positivo que te sirva para enfrentarte lo que estás viviendo. No lo vivas de modo negativo. Si estás así es porque quieres y si no estás a tiempo para cambiar. Es clave que tengas en cuenta todos estos puntos para estar bien”.

Trabajo. “Bajo la influencia del mes Perro el Gallo puede tener problemas, complicaciones. Así que estate atento para poder enfrentar cualquier desafío que se te presente y debas resolver muy rápido. Son muchas situaciones que se pueden dar”.



Perro

Mensaje: “Es clave que salgas, conecta con la energía de la naturaleza. No estés tan encerrado. Si trabajas en una oficina y estás muchas horas adentro, sal al aire libre para conectar con la naturaleza. Recárgate de energía positiva. Clave para estar más activo, necesitas esta energía para estar mejor anímicamente. debes tener un estado más alegre. No digas que no a las opiniones de otros, no las rechaces ni las sientas como imposiciones. Debes tomarlas como una oportunidad para evaluar otras propuestas. La clave: ser open mind, y aprovecha la energía que está muy positiva. No te quedes perezoso, sal”.

Amor: “Atención con los malos entendidos o con dar mensajes equivocados. Si alguien me gusta y me hago el que no, puede fallar. Tal vez la otra persona no se anima a avanzar porque el mensaje que le llega no es el que verdaderamente deseas. Si hay amor, habrá entendimiento y comprensión. El diálogo será clave para llegar a la comprensión de desacuerdos”.

Trabajo. “ Debes escuchar las opiniones de otros, acéptalas, no las vivas como una imposición. Deja abierta la puerta frente a oportunidades que se te presenten.”.

Cerdo

Mensaje: “Tal vez estás viviendo muchas cosas juntas, todo pasa muy rápido, con vértigo. Es importante que te tomes tiempo para descansar y también para poner tus cosas al día porque sino tendrás enojos, rabias si las cosas no se hicieron. Con el Cerdo pueden pasar dos cosas: o descansaste demasiado y no lograste terminar las cosas y eso te traerá problemas. La otra posibilidad es que hayas trabajado demasiado y necesitas descansar. De una u otra manera el mensaje es el mismo: necesitas equilibrar trabajo y descanso para que no te excedes en ninguno de los puntos. Así saldrás airoso. Es clave escuchar, trabajar tus vínculos de un modo más receptivo. Evita críticas, ya que te pueden traer inconvenientes”.

Amor: “Si estás en pareja tal vez hay algo que te lastimó o te hirió, debes soltar. Trabaja en el yo soy, en transformate en lo que realmente quieres. Será clave para el Cerdo estos días. Eso te traerá grandes resultados. Los que están en pareja tienen la posibilidad de resolver las diferencias y desacuerdos. Puedes preparar una linda cena para revincularte con tu pareja”.

Trabajo. “ Hay oportunidades para conseguir mejores resultados en tu trabajo, avances. Tal vez no pudiste verlas porque estabas inmerso en demasiadas cosas. Muy clave lograr el entendimiento. Es importante trabajar en equipo con un propósito definido, cuál es el objetivo del proyecto o del equipo donde estás.”