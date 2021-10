Astrología china: predicciones de la semana signo por signo

¿Tiempo de tentaciones, o malos entendidos en la pareja? ¿Estás listo para recibir ese gran amor que estás esperando? ¿Sientes que no estás motivado en el trabajo y te cuesta encontrar el éxito? ¿Qué signos se ven favorecidos y cuáles no con la energía del mes Perro? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones de la semana para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje de la semana: “Esta semana sin Mercurio retrógrado, con Júpiter directo hay un montón de puertas que se abren. Tiempo clave para la Rata, perfecto para avanzar en distintas áreas”.

Amor: “Tiempo donde puede aparecer un chispazo en la pareja. Pero la energía está para que lo resuelvas. Si estás soltero hay grandes oportunidades para conocer a alguien”.

Trabajo. “Las complicaciones pueden estar pero tienes todo lo que necesitas para salir adelante. Las puertas están abiertas para que encuentres la solución”.

Buey

Mensaje de la semana: “Momento para trabajar a conciencia y pensar antes de actuar. Esto se aplica a todos los órdenes”.

Amor: “No cometas errores, no seas demasiado impulsivo. Tal vez dices algo de lo que después puedes arrepentirte. Es bueno decir lo que sientes pero desde otro lugar, desde la sinceridad no desde la impulsividad”.

Trabajo. “Debes ir detrás de lo que quieres que suceda. No esperes que las cosas lleguen a ti. Sino las cosas se van a demorar y no verás cambios. Debes aprender a tomar decisiones.”

Tigre

Mensaje de la semana: “Debes elegir entre batallar, pelear o priorizar tu tranquilidad. ¿Qué es lo que quieres Tigre? Ya vienes con suficientes altibajos emocionales. Debes entender que es tiempo de enfocarte en lo importante y dejar a un lado lo que no te conviene”.

Amor: “Atención porque son tiempos de mucho movimiento. En cuestiones de amor habrá altibajos emocionales. Las mentiras que están dando vuelta. Es clave aclarar las dudas o entredichos que haya si estás en pareja. Los solteros tienen posibilidades de conocer a alguien o entablar una nueva relación”.

Trabajo. “Es importante que estés motivado. Si no te motiva tu trabajo o el rol que estás desempeñando estás perdiendo el tiempo. Tal vez te estás distanciando, evalúa cómo estás en tu entorno laboral, ya que será clave para que puedas avanzar”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Son momentos interesantes. Podrás entablar nuevas conversaciones en torno al trabajo, al amor. Hay mucha energía propicia para el Conejo dando vuelta. Estarás muy requerido”.

Amor: “Hay posibilidades de entablar una relación, de conocer a alguien, de empezar a conocerse. Debes plantearte cómo realmente eres y así mostrarte.

Trabajo. “En cuestiones de trabajo el Conejo debe aceptar los consejos que vienen de un buen lugar, un sabio consejo, cuando te dicen algo de manera desinteresada. No te quedes dando vueltas pensando qué hacer porque sino parecerá más grande de lo que es. Si encuentras una solución, saldrás airoso ante cualquier dificultad que se presenta”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Es muy importante que prestes atención a lo que sientes. La clave está ahí y vale a todo nivel: para el amor, los proyectos, tu bienestar. ¿Cuál es la llama que te enciende? Esto marcará tu semana. Es importante que prestes atención a lo que te da alegría, lo que te hace feliz”.

Amor: “Si estás en una relación de pareja y no te sientes feliz, o no estuviste muy atento. Y crees que te gusta, estás a gusto pero sientes que la has desatendido. Es momento de que te decidas y si lo quieres, actúa en consecuencia. Si estás soltero estate preparado porque hay posibilidades de conocer a otra persona. ¿Qué siento? Esa es la frase clave que debes plantearte.

Trabajo. “Habrá algunas dificultades, complicaciones. Tal vez te sientes bajo presión, con horas extras o haciendo cosas que no tenías contempladas. Es importante estar bien atentos y organizados para resolver la semana de manera productiva. Hazte valer frente a todo lo que sos bueno, tienes la capacidad”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Necesitas enfoque e incentivo. Puede ser que te sientas resentido, enojado, con tristeza. Clave aprender a dejar ir. Luego enfocarte, si estás incentivado lograrás muchas cosas. Es importante soltar lo que te hizo mal y comenzar a tener más alegría e incentivos para lograr lo que quieres”.

Amor: En cuestiones de amor la Serpiente no viene pasándola muy bien en cuestiones amorosas. Necesitas priorizarte, pensar qué quieres, qué te hace bien. ¿Hay amor en la pareja? ¿Hay pasión, hay buen sexo? Debes decir qué es lo que quieres porque aparecen oportunidades de algo nuevo, pero si sigues enroscado en algo que no va, no funcionará y seguirás pasándola mal.

Trabajo. “Para el trabajo debes enfocarte, estar entusiasmado. Quizás no estás poniendo todo de ti para tu trabajo, tu proyecto. No estuviste dando solución a los temas que esperan una respuesta. Debes organizarte, establecer prioridades y sacar lo pendiente para poder avanzar. Si haces esto tendrás grandes posibilidades de puertas que se abren, con cosas importantísimas a futuro. A hacer foco ya”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Debes valorar el camino recorrido, todo lo que pasaste y dónde estás ahora. Si miras hacia atrás te darás cuenta de que todo valió la pena y que vas por más. No es momento de parar, sino de seguir adelante con entusiasmo, ya que hay muchas cosas positivas”.

Amor: “Si estás soltero y estás con ganas de conocer a alguien pero no quieres compromiso, ante todo sinceridad. Los Caballos que estén en pareja atraviesan un buen momento para la pasión, el deseo, el amor y para estar bien.

Trabajo. “Es momento de aprender algo nuevo, que te sume a tus proyectos, a todo lo que vienes haciendo. Puede ser que hayas estudiado ya una carrera, pero tal vez hay algo nuevo que debas aprender. Buen momento para tener en cuenta no rechazar algo que te impongan o señalen. Puede ser un jefe que te pide que hagas las cosas de una manera, es clave fluir frente a lo que te dicen ya que obtendrás resultados. No digas no frente a lo que te digan sino debes decir déjamelo pensar”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Debes valorar tu entorno, las personas que te acompañan, que están al lado tuyo acompañándote incondicionalmente. ¿Todavía no te diste cuenta quiénes son? Es hora de que los valores, los tengas en cuenta y agradezcas. Hay muchas maneras de ser agradecido, es momento de tener en cuenta esto.”

Amor: “La energía del amor está dando vueltas. Si estás soltero ¿qué pasa con el amor? ¿Te quieres? Es clave tener alta tu autoestima. Los que están en una relación es momento de decidirte. ¿Estás bien, no, ¿qué quieres? Debes poner mucha atención en el amor en estos tiempos Cabra”.

Trabajo. “Puedes cometer errores, pero no te enfades por esto. No es algo trágico. Trabaja en resolver y salir productivo frente a las situaciones que se te presenten. No te olvides de trabajar en equipo, y tener un propósito definido. Clave Cabra cambiar el chip de cómo vienes pensando y haciendo las cosas”.

La Cabra debe valorar su entorno, las personas que la acompañan, que están al lado acompañando incondicionalmente. Foto: Unsplash.

Mono

Mensaje de la semana: “El Mono necesita cuidar de su espíritu, de sus emociones, ya que puede estar frente a varios desafíos esta semana. Clave: enfócate en estar bien, en sanar. Es tiempo de transformación y aceptación. Reconvierte tus heridas y tristezas para estar bien”.

Amor: “Buen momento para apostar todo a la pareja. Si estás soltero las posibilidades de amor están ahí. Ve por ello”

Trabajo. “Tienes todo para avanzar. Es clave tu mente. ¿Dónde estás? Planifica y organiza tu semana. Si se encuentran con dificultades o problemas no te desesperes ya que encontrarás la solución. Es necesario que te concentres y estés motivado para trabajar en ellos”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Esta es una semana donde debes enfrentarte a decisiones. Debes decir la verdad, resolver y salir productivo frente a las situaciones que se te presenten. Debes hacer honor a la sinceridad y decir lo que sientes, lo que te pasa. Y si cometiste un error, pide disculpas. Esto tiene que ver con todo tipo de vínculos pueden ser laborales, o afectivos.”

Amor: “Si estás en pareja puede que estés atravesando momentos de enojos, discusión. Es importante ser sincero y decir lo que te pasa, lo que sientes. Si estás soltero, la clave es entender que es por tu propia decisión. Porque la energía para las relaciones está. Podrías tranquilamente tener pareja. Es bueno ser sincero contigo mismo. Buen momento para cambios, transformaciones en las áreas de tu vida en las que lo necesites”.

Trabajo. “Debes enfocarte, trabajar en equipo. No te distraigas. Evita inconvenientes. Podrás resolverlo pero deberás estar muy atento a estas exigencias”.

Perro

Mensaje de la semana: “Excelente semana para trabajar en los vínculos. Mercurio ya se fue, está directo. Trabaja en tus relaciones que te beneficiará para el dinero, el amor, el trabajo. Es una semana muy productiva. Es momento de crear nuevos contactos, conocer gente nueva, socializar”.

Amor: “Debes tratar de ser más ‘amorosito’, si te gusta una persona, porque sino podrás dar un mensaje errado. La otra persona puede pensar que no te gusta. Si te gusta alguien, te resulta agradable debes dar señales concretas de que realmente te gusta. Si estás en una relación de pareja y esa persona resulta muy exigente o demandante. También puede manifestar celos. Atención con esto: conversa y reflexiona sobre este tema”.

Trabajo. “Trabaja lo social, tus vínculos. Trabaja en equipo, no te olvides de trabajar con un propósito definido. Es una semana muy positiva para vínculos que te traerá dinero, nuevos proyectos. No te pierdas de sociabilizar, será muy positivo”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Debes ser solidario, es una semana para tener en cuenta a tu círculo cercano. Tienes que estar más pendiente del otro, tenerlo en cuenta. No todo gira en torno a tí”.

Amor: “Si estás en pareja es momento de limar asperezas o enojos, solucionar las diferencias por cosas del pasado. Si estás soltero y en búsqueda de pareja, es tiempo de ser sincero. Muéstrate como eres. Que no te de vergüenza tu lado vulnerable. Es una semana de oportunidades, para compartir tiempo juntos”.

Trabajo. “Semana muy productiva pero debes estar atento a estas oportunidades. No debes olvidarte de escuchar, prestar atención. Escucha a tu entorno. Mercurio ya no está retrógrado, está directo así que tienes todas las posibilidades de avanzar. Las cosas van a salir bien si tienes en cuenta esto.”